El Papa aparece en público por primera vez desde su cirugía

El Papa León XIV dijo que retomaría sus funciones “gradualmente” mientras se dirigía a la multitud por primera vez desde su cirugía de cáncer de pulmón.

Parte del pulmón derecho del Papa fue extirpado en el marco de la operación, que tuvo lugar en el Hospital Gemelli de Roma. Fue dado de alta el sábado.

El líder católico agradeció a quienes oraron por él mientras estuvo hospitalizado y dijo que “asumirá gradualmente” sus actividades mientras la multitud aclamaba al verlo aparecer. El hombre de 71 años hablaba con normalidad y tenía buen aspecto físico.

El pueblo afirmó que la “fase delicada” ha quedado atrás, agradeciendo “a Dios y a vuestras oraciones” por ello y expresando también su agradecimiento al personal médico del hospital de Roma.

Durante su estancia en el hospital, el Papa aún comunicó sus preocupaciones sobre la población civil ucraniana. Mantuvo una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, instándole a un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshky, ubicada en la línea del frente.

Putin reaccionó diciendo que Ucrania es responsable de la situación.

Recuperación en diez días

Según su cirujano, el pontífice se encuentra en “un estado clínico absolutamente satisfactorio”, y su recuperación total tardará probablemente unos diez días.

La multitud aplaudió cuando el Papa hizo su primera aparición. Imagen: Gregorio Borgia/AP Photo/dpa/Picture Alliance

“Su determinación de lograr una recuperación muy rápida y eficaz desde todos los puntos de vista fue realmente encomiable”, dijo el Dr. Stefano Margaritora a Vatican News.

Margaritora dijo que el tumor había sido encontrado durante un chequeo radiológico de rutina, aunque también dijo que la operación para extirparlo era “de rutina”.

El próximo gran encargo del Papa sería su viaje a Sudamérica, en el que están previstas visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El viaje debería realizarse entre el 6 y el 17 de noviembre.

Hablando sobre la recuperación del Papa, el Dr. Margaritora dijo que no ve “ninguna razón clínica” por la que deba cancelarse el viaje.

Se estaban realizando pruebas del tumor y de los ganglios linfáticos relacionados, y los resultados determinaron si el Papa León necesita tratamiento médico adicional.

El Papa León, de 71 años, nació en Chicago. Está en su cargo desde mayo de 2025.

Editado por: Jenipher Camino González

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