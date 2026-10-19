Este vagabundo vive desde hace años frente a una de las casas más caras de Londres. ¿Cómo?

Hay muchas paradas y miradas en Knightsbridge. Esta parte del centro de Londres se encuentra a tiro de piedra del Palacio de Buckingham, Hyde Park y Harrods, lo que atrae a multitudes de turistas curiosos.

Si bien puede que no desvíe tantas miradas como la sede de la monarquía británica, una curiosa colección de plantas, sombrillas de jardín, bolsas de compras y juguetes para niños que llenan la entrada de un edificio provoca muchas miradas curiosas.

La peculiar disposición sobre un gran pórtico es lo que Anders Fernstedt, un sueco que atravesó tiempos difíciles, considera su hogar desde hace más de tres años.

Ese edificio que albergaba su improvisado establecimiento era, hace apenas unos años, la casa más cara de Londres.

La megamansión en 2-8A Rutland Gate se vendió en 2020 por un precio récord de 210 millones de libras esterlinas (244 millones de euros, 278 millones de dólares) a Hui Ka Yan, el fundador del grupo chino Evergrande, que fue condenado a cadena perpetua el mes pasado.

Hui nunca se mudó allí y la casa quedó registrada a nombre de su esposa. La congelación de sus activos significa que los liquidadores no pueden embargarlos y la casa está en un estado de limbo.

Tribunal chino condena a cadena perpetua al magnate inmobiliario Evergrande Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Fernstedt también lo estaba cuando lo encontró por primera vez.A“Pensé que sería un refugio para pasar la noche. Soy un ávido campista, como un botánico aficionado. No le tengo miedo a la naturaleza”, dijo a DW.

‘Acampar en el balcón’

Fernstedt nunca ha estado dentro de la propiedad, que parece estar en mal estado. En cambio, construyó gradualmente su casa en el pórtico, donde grandes columnas protegen las 45 habitaciones, la piscina cubierta y las 116 ventanas. Todo el año duerme bajo el techo del pórtico y una gran sombrilla que le proporciona un rincón escondido en el que coloca colchones y ropa de cama.

“No he tenido una mala noche de sueño desde que tengo uso de razón. Y eso se aplica a las cuatro estaciones. No hace frío en invierno y, como no tengo paredes, siento la brisa del calor”, dijo.

“Mi vanidad cuando comencé era esa especie de sueño falso. Oh, solo soy un niño, mis padres están en la casa, todo es normal, solo les pedí permiso para acampar en el balcón”.

2-8A Rutland Gate se vendió por 244 millones de euros en 2020, pero ha estado desocupado desde Imagen: Dan Redding/DW

Fernstedt fue criado por su madre en Suecia antes de embarcarse en una variedad de carreras en casa y en los EE. UU., labrándose un nombre en el mundo de la tecnología.

En 2016, se mudó a Inglaterra, donde trabajó como periodista y verificador de datos en publicaciones como El economistaantes de que el trabajo se agotara en la época de la pandemia de COVID.

Una acción en una empresa de tecnología de sus días en los EE. UU. le dio a Anders unos ahorros en los que confiaba. Pero no pudo durar para siempre y se encontró viviendo en una tienda de campaña y luego en un alojamiento temporal, donde experimentó violencia y rozó a personas con adicciones graves.

“Quizás en este mundo contemporáneo, la mayor curiosidad sobre mi estilo de vida es que estoy completamente sin dinero”, dijo.

El apoyo de la comunidad impulsa un estilo de vida inusual

Fernstedt ha establecido relaciones con panaderías, cafeterías y floristerías en las que obtiene alimentos no utilizados, flores para su hogar y uso del poder. También recurre a una organización benéfica para personas sin hogar en la cercana Victoria para ducharse, donar ropa y socializar. Pero también se ha convertido en una parte ampliamente aceptada de uno de los barrios más prósperos de Londres.

La casa de Fernstedt evolucionó a lo largo de varios años gracias a donaciones y obsequios. Imagen: Dan Redding/DW

“Este es un vecindario muy sofisticado. Me quedé durante algunas semanas y sabía que todos sabían que estaba aquí. Y pensé, ‘¿cómo puedo transmitir mi presencia sin estar presente?’

“Es, en cierto modo, una colección de nueces de ardilla”, añadió, cuando se le preguntó si le preocupaba dejar sus pertenencias a la intemperie. “Tengo tantas nueces que no me daré cuenta cuando algo desaparezca”.

Hay algunos vecinos que se oponen a su presencia, pero Anders hace todo lo posible para mantener su casa ordenada y su vida tranquila. De hecho, muchos otros sienten que su presencia evita que la casa sea blanco de ladrones o vándalos. Sin embargo, en general, considera que la comunidad es acogedora.

“A veces se presentan y preguntan qué podría querer o necesitar. Y mi respuesta habitual es: ‘bueno, lo que me acabas de dar, un poco de tiempo normal, ¿verdad? Y bromas entre vecinos'”, dijo. “A veces me dan comida y en algunas ocasiones me han llegado esmoquin y ropa italiana muy elegantes”.

La falta de vivienda es una preocupación creciente en Londres

No todas las personas sin hogar en Londres han encontrado un estilo de vida tan estable. Estimaciones de la crisis de organizaciones benéficas para personas sin hogar que hay más de 200.000 personas clasificadas como sin hogar en la capital de Inglaterra, donde “se registró que 4.392 personas dormían a la intemperie en Londres entre abril y junio, frente al 4% en el mismo período del año pasado. Esto supone un aumento del 58% en comparación con hace 10 años”.

Según cifras del gobierno, En 2025 había 105.138 viviendas vacías en Londres, o 1 de cada 37 viviendas.AAndy Burnham, quien se convirtió en Primer Ministro británico en julio, ha prometido desde entonces ofrecer “a todos los que duermen a la intemperie en Inglaterra una ruta para salir de las calles antes de Navidad”.A

El nuevo primer ministro británico lucha contra las personas sin hogar Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Con un precio tan enorme, incluso después de seis años de estar abandonada, Fernstedt sabe que la casa en la que vive podría volverse insostenible prácticamente en cualquier momento.

Pero en los últimos años, le ha dado algo que anhelaba cuando montaba su tienda de campaña o cuando lo trasladaban de una aterradora residencia temporal a otra.

“Ya no estoy realmente preocupado de doblar la esquina en bicicleta y todo desaparecerá. Como he estado aquí tanto tiempo, ahora no tengo preocupaciones, y si nos preocupamos demasiado, no seremos felices”.

Editado por: Elizabeth Grenier