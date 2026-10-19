Cómo un gobierno extranjero ayudó a la familia del espía saudita acusado a huir de Estados Unidos después del escándalo de errores de OpenAI

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Un ex ingeniero de OpenAI acusado de colocar en secreto dispositivos de escucha dentro de las instalaciones del gigante de la inteligencia artificial se comunicaba con la realeza saudí y buscaba registros de empresas relacionados con el Reino antes de su arresto, según fiscales federales que están investigando si su supuesta vigilancia tenía como objetivo beneficiar a un gobierno extranjero.

En un expediente de detención el domingo, los fiscales revelaron que funcionarios del gobierno saudita ayudaron a organizar viajes internacionales para la esposa de Abdulrahman Alfozan y su hijo de tres meses poco después de su arresto.

También expresaron preocupación sobre el posible acceso de Alfozán a asistencia de gobiernos extranjeros si es liberado.

Los fiscales revelaron que Alfozan había estado en contacto frecuente con un miembro de la familia real saudita que buscaba reclutarlo para una iniciativa saudita de inteligencia artificial. La presentación no alega que Arabia Saudita dirigiera su supuesta vigilancia.

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La investigación sigue en curso y “puede dar lugar a cargos graves adicionales”, dijeron los fiscales. Los investigadores están examinando si Alfozan intentó grabar reuniones sensibles de OpenAI para promover sus propios intereses comerciales, ayudar a un gobierno extranjero o ambos.

Según el documento, Alfozan pasó semanas investigando cómo construir un dispositivo de grabación cifrado con capacidades de escucha en vivo y dónde dentro de OpenAI podría capturar conversaciones confidenciales.

Supuestamente utilizó una herramienta interna OpenAI para identificar salas de reuniones utilizadas por ejecutivos de la empresa y socios externos antes de ocultar una grabadora de audio personalizada detrás de un televisor en una sala de conferencias ejecutivas a finales de septiembre.

La sala albergaba periódicamente reuniones de liderazgo, debates técnicos y de productos, y reuniones informativas con funcionarios gubernamentales y socios comerciales. Según los fiscales, las conversaciones frecuentemente involucraban investigaciones patentadas, capacidades técnicas de OpenAI, decisiones estratégicas, compromisos gubernamentales y relaciones comerciales.

Los funcionarios del gobierno se reunieron con ejecutivos de OpenAI en la sala alrededor del momento de la supuesta vigilancia, dijeron los fiscales, advirtiendo que la conducta de Alfozan “podría representar un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Los investigadores también descubrieron evidencia que sugiere que su supuesta vigilancia se extendió más allá de un solo dispositivo.

El personal de seguridad de OpenAI descubrió una segunda grabadora similar dentro de una bolsa que Alfozan dejó en una sala de impresoras. Posteriormente, las búsquedas en su hogar y dispositivos electrónicos descubrieron componentes y fotografías similares que parecían mostrar reconocimiento de otras ubicaciones dentro de OpenAI, incluida otra sala de conferencias utilizada para reuniones delicadas.

Los investigadores dicen que Alfozan también estaba mostrando particular interés en los tratos de OpenAI con Arabia Saudita.

Su historial de navegación mostró que accedió a una carpeta titulada “Saudi Gov Docs” el 4 de octubre de 2026 y utilizó una herramienta interna OpenAI para buscar compromisos que involucraran al Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Arabia Saudita.

Entre los temas que buscó se encontraban visitas planeadas de OpenAI a Arabia Saudita, una próxima visita del ministerio saudí y una reunión denominada “HUMAIN x MCIT @OpenAI”, según los fiscales.

Al mismo tiempo, Alfozan mantuvo contacto frecuente con un miembro no identificado de la familia real saudí, incluso cuatro días antes de su arresto.

“Arabia Saudita te necesita más que [sic] ¡Estados Unidos!”, le dijo la realeza a Alfozan en mayo, según el expediente. Alfozan respondió “100”, lo que los fiscales interpretaron como un acuerdo.

La realeza intentó repetidamente reclutar a Alfozan para una iniciativa de inteligencia artificial en Arabia Saudita y le preguntó cuándo planeaba dejar OpenAI. Alfozán dijo que no se iría hasta que sus acciones fueran adquiridas, según los fiscales. Supuestamente también estaba buscando otras oportunidades en Arabia Saudita, incluida la postulación al programa “Líderes 2030” de la Fundación Mohammed bin Salman.

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Las conexiones saudíes se han convertido en el foco del argumento de los fiscales de que Alfozan representa un grave riesgo de fuga.

En el momento de su arresto, Alfozan tenía boletos de ida de San Francisco a Riad para el 12 de octubre de 2026 y estaba programado para comenzar dos meses de licencia parental de OpenAI. El FBI lo arrestó el 9 de octubre de 2026.

La esposa y el hijo pequeño del acusado inicialmente tenían un vuelo de ida a Arabia Saudita reservado y pagado por el gobierno saudita, dijeron los fiscales. Luego, un oficial militar saudita compró boletos en clase ejecutiva para la pareja en ruta a Qatar. Salieron de San Francisco aproximadamente 36 horas después del arresto de Alfozán.

Los fiscales citaron los arreglos de viaje como evidencia de que Alfozan podría recibir ayuda sustancial del gobierno saudita si fuera liberado.

Fox News Digital se comunicó con la Embajada de Arabia Saudita, OpenAI y el abogado de Alfozan para solicitar comentarios.

El gobierno también señaló un caso federal anterior en el que los fiscales alegaron que un ex empleado de Twitter recibió ayuda saudita para salir de Estados Unidos después de ser confrontado por su acceso a datos internos de usuarios.

Después de que Twitter confrontara al empleado Ali Alzabarah en 2015, alegaron los fiscales, se intercambiaron llamadas con un funcionario extranjero saudita y el cónsul general saudita en Los Ángeles para coordinar un vuelo a Arabia Saudita al día siguiente.

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Más tarde, Alzabarah comenzó a trabajar para la Fundación Misk, según el documento. Los cargos contra él siguen pendientes.

Los fiscales argumentaron que Alfozán también tiene acceso a “un apoyo considerable de un gobierno extranjero” sin ningún tratado de extradición con Estados Unidos y los recursos para brindar asistencia extraordinaria en viajes.

Alfozan, un residente permanente legal, ganaba 385.000 dólares al año en OpenAI y había recibido una subvención de capital de 2,2 millones de dólares, según los fiscales. OpenAI lo despidió tras su arresto.

Se le acusa de utilizar o intentar utilizar un dispositivo para interceptar comunicaciones orales. Los fiscales están pidiendo a un juez federal que lo mantenga tras las rejas en espera de juicio, argumentando que representa un grave riesgo de fuga y un peligro continuo para la comunidad.