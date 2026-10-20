Zelenskyy acusa a Estados Unidos de retrasar el envío de misiles Patriot

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusó a la administración estadounidense de retrasar la entrega de misiles cruciales que Ucrania necesita para defenderse de los ataques rusos.

El lunes dijo a los senadores estadounidenses que “el Pentágono está retrasando la entrega de misiles” a pesar de que ya habían sido pagados por los aliados europeos de Ucrania.

Las acusaciones surgen en un momento en que las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos son tensas. El presidente estadounidense, Donald Trump, alivió las sanciones contra Rusia y criticó directamente a Zelenskyy, pidiendo que alguien más ocupe su lugar.

¿Qué dijo Zelensky?

El presidente ucraniano dijo que Estados Unidos estaba reteniendo misiles interceptores y que un envío sólo esperaba la firma del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, antes de poder ser enviado a Ucrania.

También dijo que los aliados europeos de Ucrania habían acordado transferir algunos de sus propios misiles Patriot, pero que esto también estaba pendiente de la luz verde de Estados Unidos.

“Los misiles están listos y podrían estar ya en Ucrania”, dijo Zelenskyy. “Pero lamentablemente todavía no hay aprobación”.

Ucrania necesita urgentemente más misiles de defensa aérea como el sistema Patriot Imagen: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Más temprano el lunes, dijo que Ucrania nuevamente no había recibido ninguna advertencia temprana sobre ataques con misiles rusos. El país depende de la capacidad de la inteligencia estadounidense para detectar misiles balísticos de rápido movimiento disparados por Rusia. A

También existe una creciente preocupación por las restricciones que afectan a Starshield, una red de comunicaciones por satélite militar desarrollada por SpaceX de Elon Musk. Las comunicaciones militares ucranianas y las operaciones con drones dependen del uso de datos de Starshield.

El gobierno de Estados Unidos controla el acceso a Starshield, pero Trump ha negado haber ordenado restricciones.

Estados Unidos dice que no retendrá información de inteligencia

Las acusaciones se producen en momentos en que Ucrania enfrenta nuevos ataques rusos a su infraestructura energética. En la noche del domingo al lunes, varios misiles balísticos rusos impactaron en la capital ucraniana y sus alrededores, cortando el suministro eléctrico a más de medio millón de hogares.

“Otro ataque ruso con misiles balísticos se produjo en varias oleadas durante la noche y, una vez más, no hubo ninguna alerta temprana por parte de nuestros socios”, escribió Zelenskyy en Telegram sobre el ataque.

Sin embargo, Estados Unidos desestimó las acusaciones de que estaba ocultando información, y el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en que Washington no había dejado de compartir información de inteligencia con Kiev.

En cuanto a la flexibilización de las sanciones y el acuerdo sobre diésel entre Washington y Moscú, Donald Trump criticó duramente a Zelenskyy por denunciar el acuerdo.

“Zelensky no sabe de qué está hablando”, dijo Trump el lunes. “Para ser honesto, creo que es hora de que alguien más negocie en nombre de Ucrania”.

Editado por: Roshni Majumdar

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