Mississippi AG dice que el tiroteo policial que mató a un niño de 1 año estaba “justificado”

La muerte a tiros de un niño de 1 año por parte de un oficial de policía de Mississippi que disparó contra un vehículo mientras respondía a una llamada de robo en una tienda fue un uso “justificado” de la fuerza, dijo el lunes el fiscal general del estado.

La oficina de la fiscal general Lynn Fitch emitió la breve declaración cuatro meses después de que Kohen Wiley fuera asesinado cuando un oficial disparó contra un automóvil que, según la policía, huía de un estacionamiento de Walmart en Senatobia.

“Hoy, la Fiscalía General anunció que completó la revisión de un incidente del 14 de junio de 2026 en Senatobia que involucró a un oficial del Departamento de Policía de Senatobia”, dijo la oficina del fiscal general en el comunicado. “En este incidente, la Fiscalía General consideró justificado el uso de la fuerza”.

La oficina de la fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, publicó sus conclusiones sobre el tiroteo. Rogelio V. Solís / AP

La Oficina de Investigaciones de Mississippi llevó a cabo la investigación.

En una declaración, un abogado de la familia de Wiley cuestionó las conclusiones de la investigación e instó al departamento a publicar el video de la cámara corporal del tiroteo.

“Si las imágenes respaldan la decisión del estado, publíquenlas”, dijo Ben Crump en el comunicado. “No dejaremos de luchar hasta que esta familia sepa la verdad”.

No hubo respuesta inmediata de la familia de Wiley, que durante meses ha estado participando en protestas exigiendo justicia para el niño asesinado en el pequeño pueblo a 40 millas al sur de Memphis, Tennessee.

El tiroteo ocurrió después de que los oficiales que acudieron llegaron a Walmart y vieron “dos sujetos y un menor huyendo de la tienda hacia un vehículo”, dijo el MBI.

La madre de Kohen, a quien su abogado identificó como Vellesiya Wiley, era una pasajera. Su amiga conducía.

“Los oficiales intentaron detener el vehículo, pero el conductor condujo en dirección a los oficiales, casi golpeando a uno”, dijo el MBI en un informe del 14 de junio. “Luego, un oficial descargó su arma y el vehículo huyó de la escena. Los sujetos llegaron a un hospital local donde un niño menor en el vehículo fue declarado muerto y otro sujeto tenía heridas críticas”.

La madre de Kohen ha cuestionado esa versión.

En un video que Crump publicó en las redes sociales en junio, Wiley dijo que habían ido a Walmart a comprar pañales. Dijo que detuvieron brevemente a su amiga mientras salían de la tienda y que “seguí caminando porque no tenía nada que ver conmigo”.

“Cuando mi bebé y yo subimos al auto, ella vino”, dijo Wiley sobre su amiga.

Se encontraron con la policía cuando comenzaron a retroceder, dijo Wiley.

“Levanté a mi bebé tratando de mostrarles que estaba en el auto”, dijo.

En ese momento, el amigo de Wiley sin darse cuenta chocó contra otro auto mientras la puerta de Wiley estaba abierta.

Un monumento a Kohen Wiley afuera del Walmart en Senatobia, donde fue asesinado a tiros en el estacionamiento. Andrea Morales para NBC News

Wiley dijo que su amiga no intentó golpear a los oficiales. “Todos estaban en el lado derecho y ella conducía hacia la izquierda”, dijo.

En julio, los abogados de la familia, Crump y Van Turner, publicaron un informe preliminar de la autopsia que, según afirman, mostraba que la bala que mató al niño e hirió al conductor fue disparada a través de un lado del automóvil, lo que generó nuevas preguntas sobre si el tiroteo estaba justificado.

“Su madre, que no ha sido acusada de ningún delito, dice que estaba tratando de comunicar a los agentes que había un bebé en el coche”, dijo Crump.