Los republicanos del Senado podrían sobrevivir a la tormenta azul. Eh, creo.

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Mientras todos y su hermano predicen que un tsunami azul arrasará tanto el Senado como la Cámara, quiero escribir algo contrario.

De esta manera, si los republicanos logran conservar el Senado, me llevaré el crédito por desafiar la sabiduría convencional. Y si no lo hacen, no me echarán de la punditocracia; la gente simplemente dirá, bueno, puso muchas advertencias ahí.

LAS NUEVE CARRERAS CLAVE QUE DECIDIRÁN QUIÉN CONTROLA EL SENADO Y DÓNDE SE ENCUENTRAN

La verdad es que no sé quién va a capturar la cámara alta, y tú tampoco.

Y tampoco lo hacen todos los pontificadores y especuladores en línea o en el aire.

Lo que sí sé es que el Partido Republicano está invirtiendo decenas de millones en contiendas que de otro modo podrían perder, dando a su gente –incluso a Ken Paxton, marcado por el escándalo– una enorme ventaja en las ondas en las últimas dos semanas. Pero el dinero no siempre mueve a los votantes una vez que han tomado una decisión en esta era de votación anticipada.

¿Es Susan Collins de Maine lo suficientemente apreciada como para colgarse una vez más contra el agresivo Troy Jackson (y afortunadamente no contra el bicho raro Graham Platner), cuando Donald Trump grita todos los días: “Haz como que estoy en la boleta electoral”?” Lo tenemos, señor presidente.

Josh Turek es legislador de Iowa y también jugador de baloncesto en silla de ruedas que sufre de espina bífida. Su oponente republicana, la representante Ashley Hinton, dice que no quiere “guerras interminables”, pero acoge con agrado una visita de Trump.

Ha hablado de temas como las fronteras abiertas y la cirugía transgénero. Turek se ha centrado en la guerra de Irán y en las crecientes primas de salud porque el Congreso no modificó la Ley de Atención Médica Asequible.

En el cercano Kansas, donde Trump hizo campaña ayer, el demócrata Adam Hamilton es el fundador de una megaiglesia metodista, lo que parecería una gran ventaja en ese estado conservador, pero a algunos demócratas les desagrada el aspecto religioso. El senador republicano Roger Marshall, un obstetra que sirvió en las Reservas del Ejército, se vio perjudicado por un informe del New York Times sobre su demanda a pacientes que estaban atrasados ​​en el pago de sus facturas.

Por cierto, ¿alguna vez pensaste que verías el día en que los republicanos simplemente se rindieran con Carolina del Norte y dirigieran su dinero a otra parte (concediendo la victoria al exgobernador Roy Cooper)?

EL PRESIDENTE TRUMP SE DIRIGE A KANSAS PARA HACER CAMPAÑA POR EL SENADOR ROGER MARSHALL

Entonces puedo concluir tres cosas:

Muchas de estas contiendas tienen “ventajas” de 1 o 2 puntos, lo que está dentro del margen de error, y las encuestas suelen ser inexactas en una elección fuera de año.

El Partido Republicano está jugando a la defensiva en los estados de color rojo rubí (¿Trump en Kansas?), razón por la cual los demócratas confían cada vez más en que éste será su gran año.

Y, como dice el famoso dicho de Tip O’Neill, toda política es local.

Puede haber un tipo de mega-iglesia o un hombre en silla de ruedas o la ex congresista de Alaska Mary Peltola, una ex juez tribal que está a favor de “Peces, Familia, Libertad”, pero a quien ex empleados dicen haber escuchado usar insultos horribles.

¿Cómo diablos se pueden hacer carreras de handicap con tantos lanzamientos?

Por supuesto, los republicanos quieren hacer creer al país que todos los demócratas son como el socialista de Michigan Abdul el-Sayed, quien, cuando se le preguntó si proporcionaría ayuda militar si Israel fuera atacado, dice que preferiría gastar el dinero en casa.

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Sigo pensando que los demócratas necesitarán tener la suerte de Las Vegas para ganar suficientes elecciones al Senado y tomar el control. También tienen que defender su propio territorio. Pero (aquí la trampilla de escape) no estoy diciendo que no pueda suceder.