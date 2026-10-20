Nigeria confirma un caso de ébola en Abuja y una mujer llegada de Uganda da positivo

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i Sébastien Kitsa Musayi/AP

LAGOS, Nigeria – Nigeria confirmó un caso de ébola en su capital, Abuja, el martes después de que una mujer que llegó de Uganda dio positivo por el virus, dijo el Ministerio de Salud.

La mujer comenzó a mostrar síntomas el 7 de octubre y fue ingresada en un hospital privado en Abuja el 11 de octubre, donde luego le diagnosticaron Ébola.

El ministro de Salud, Muhammad Pate, dijo que las autoridades habían comenzado a rastrear a 44 personas identificadas como contactos del paciente. “Estamos haciendo todo lo posible para contener este caso rastreando todos los contactos que el individuo pudo haber tenido”, afirmó.

Uganda había informado anteriormente de casos de ébola, pero luego se declaró libre del virus.

Nigeria es el último país en notificar un caso de ébola a medida que el último brote se extiende por la región. Kenia confirmó su primer caso a principios de este mes y desde entonces ha registrado nueve infecciones.

El Dr. Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control de Enfermedades, afirmó en X que “nos enfrentamos a una amenaza extremadamente grave”, con una tasa de mortalidad de casi el 50% de los casos.

“Este brote de ébola en Bundibugyo ya se ha convertido en el más extenso geográficamente de la historia, afectando a varios países repartidos en tres regiones de África”, afirmó.

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria dijo hace dos semanas que estaba intensificando la vigilancia tras la detección del ébola en Kenia y fortaleciendo la preparación del país para un posible brote.

“Estos esfuerzos se han centrado en la detección temprana, el aislamiento y la derivación, el diagnóstico de laboratorio, la prevención y el control de infecciones, el rastreo de contactos, la comunicación de riesgos y la protección de los trabajadores de la salud”, dijo la agencia.

Nigeria estableció un grupo de trabajo sobre el ébola en junio tras el brote en el Congo a mediados de mayo.

“No queremos que se repita lo que ocurrió durante el último brote, cuando un transportista entró en el país y todos se apresuraron a responder”, dijo Femi Gbajabiamila, jefe de gabinete del presidente Bola Tinubu, cuando se anunció el grupo de trabajo. “Hemos cubierto mucho terreno y establecido estructuras para abordar cualquier amenaza potencial”.

La propagación del ébola más allá del Congo ha aumentado los temores de larga data entre las autoridades sanitarias sobre la rápida transmisión del raro virus Bundibugyo, que ha infectado a más de 9.000 personas y ha matado a más de 4.300.

El último brote es el de más rápida propagación de ébola jamás registrado y está en camino de superar al más mortífero registrado: el brote regional de África Occidental entre 2014 y 2016, que mató a 11.000 personas, dijo la OMS. Nigeria fue uno de los países afectados y registró 20 casos antes de que se declarara terminado en el país después de tres meses.