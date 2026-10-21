Huang, director ejecutivo de Nvidia, se mostró optimista sobre la creciente economía de inteligencia artificial y la infraestructura del centro de datos de la UE

21/10/2026 21 de octubre de 2026

Alemania tiene un sistema de subsidio parental bastante generoso en comparación con muchos países, en el que los padres pueden tomarse 14 meses de descanso, si cada padre se toma al menos dos meses de descanso, y el gobierno paga hasta 1.800 euros (poco más de 2.000 dólares) al mes durante ese período.

Sin embargo, este sistema ha sido objeto de una reforma planificada durante el gobierno del canciller Friedrich Merz.

El plan es reducir la cantidad máxima de licencia parental remunerada a tiempo completo a 12 meses. Con tres meses cada uno reservado para ambos padres y los seis meses restantes libres para dividirse como los padres elijan. También eleva el pago mínimo de 300 € a 330 € y el máximo de 1.800 € a 1.900 €.

El objetivo del gobierno es hacer recortes para ayudar al Ministerio de Asuntos Familiares a alcanzar su objetivo de ahorro de 1.600 millones de euros, al mismo tiempo que anima a más padres a tomar el permiso parental. Actualmente, menos de la mitad de los padres en Alemania disfrutan de un permiso parental.

Ahora el Instituto Ifo de Investigación Económica ha puesto en duda el plan de ahorro del gobierno.

“El objetivo de ahorro y el objetivo de aumentar la participación de los padres en la reforma planificada del subsidio parental están en desacuerdo. Cuanto mayor es el número de padres motivados a participar en la reforma, menos ahorra el gobierno”, dijo la investigadora del Ifo Kyra Puteanus.

El instituto estima un ahorro de alrededor de 880 millones de euros a partir de noviembre de 2027, cuando la reforma entre en vigor. Sin embargo, si más padres, que generalmente ganan más y por lo tanto pueden solicitar el pago más alto, toman la licencia parental, esto reducirá rápidamente los ahorros. Ifo predice que incluso si la utilización por parte de los padres sólo aumenta un 1%, los ahorros caerán a 597 millones de euros. Un aumento del 3,1% anularía cualquier ahorro derivado de la reforma, según el instituto.

“Desde 2010, sin embargo, el porcentaje de padres que reciben subsidio parental casi se ha duplicado. Por lo tanto, no se puede descartar un rápido aumento, especialmente si de lo contrario se pierden meses”, afirmó la investigadora del Ifo Franziska Nuernbergk.