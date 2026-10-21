El banco de los Giants, Jameis Winston, iniciará con JJ McCarthy semanas después de canjearlo: informe

Big Blue está haciendo un gran cambio en la posición de mariscal de campo.

Los New York Giants enviarán a la banca a Jameis Winston y abrirán a JJ McCarthy el domingo contra los Houston Texans, según ESPN.

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Menos de un mes después de adquirir a McCarthy en un intercambio con los Minnesota Vikings, los Giants están recurriendo al mariscal de campo de 23 años para intentar llevarlos a los playoffs en una NFC Este debilitada.

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Después de ser utilizado en paquetes en el empate 27-27 de los Giants con los Washington Commanders en la Semana 5, McCarthy vio acción significativa durante el último cuarto de la derrota de los Giants 34-27 ante los New Orleans Saints y prosperó.

McCarthy reemplazó a Winston cuando los Giants perdían 34-10 en el último cuarto. Lanzó una intercepción en su primera posesión pero luego lideró un furioso intento de remontada. McCarthy completó 11 de 21 pases para 243 yardas y un touchdown.

McCarthy lideró tres series anotadoras, la primera terminó con un touchdown terrestre de Tyrone Tracy Jr. y una exitosa conversión de dos puntos para poner el marcador 34-18. Luego lanzó un pase de touchdown de 24 yardas a Isaiah Likely, pero el intento de conversión de dos puntos falló, dejando el marcador en 34-24. Luego lideró un gol de campo para reducir el déficit a 34-27.

La selección general número 10 en el Draft de la NFL de 2024 guió a los Giants por el campo y les dio la oportunidad de empatar o ganar el juego si el entrenador John Harbaugh decidía apostar por dos, pero su intento de pase en cuarto intento desde la yarda 14 de los Saints salió alto.

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Si bien la remontada fue corta, McCarthy impresionó e hizo historia en el proceso. Sus 243 yardas son la mayor cantidad de yardas aéreas en el último cuarto para cualquier jugador esta temporada y la segunda mayor cantidad para un mariscal de campo que no inició el juego en las últimas 25 temporadas, según NFL Network.

Los Giants tuvieron marca de 2-1-1 con Winston como mariscal de campo, pero el jugador de 32 años tuvo problemas contra los Saints. Lanzó dos costosas intercepciones mientras los Giants intentaban recuperarse contra su ex equipo.

Los Gigantes esperan que McCarthy, más móvil, pueda desencadenar un juego terrestre en dificultades que ha flaqueado con Winston como mariscal de campo. McCarthy fue el líder corredor del equipo con 26 yardas en la derrota del domingo.

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Algunos creían que un debut más fácil como titular para McCarthy se produciría después de la semana de descanso de los Giants, que sigue al partido de los Texans, pero los Giants decidieron lo contrario.

Los Giants tienen marca de 3-2-1 y están en la cima de la NFC Este, con los Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys y Washington Commanders luchando y luchando contra las lesiones, lo que deja a Nueva York con la oportunidad de ganar la división.