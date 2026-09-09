Hovland, reencontrado con el putt, la sonrisa aún dormida – Golf Planète

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Viktor Hovland ha redescubierto sensaciones que bien podrían cambiar la situación en el Tour Championship. El noruego firmó un soberbio 64 (-6), su mejor puntuación inicial en seis participaciones en el torneo que pone fin a la temporada ‘regular’ del PGA Tour. Su actuación le permite ocupar la segunda plaza, a sólo dos golpes de Min Woo Lee, autor de un espectacular 62 sin bogey.

Hay 64 cartas que impresionan por su maestría, otras por su capacidad para sobrevivir a malos golpes. el de Victor Hovland pertenece más bien a la segunda categoría. El noruego ciertamente acertó 11 de 14 calles el jueves en East Lake, pero fue sobre todo su capacidad para aprovechar sus oportunidades en los greens lo que le permitió establecerse en la vanguardia del juego. Campeonato de gira.

A” No dudé mucho de mis lecturas en los greens. Una vez sobre la pelota miré una vez y fui “, detalló el noruego, particularmente a gusto en los greens de East Lake. Esta confianza le permitió ganar más de tres golpes de putt sobre el resto del campo de jugadores. En total, realizó 43 metros de putts, el mejor total de los 29 jugadores inscritos y el tercero mejor de su carrera en una gira por el Gira de la PGA.A

Sin embargo, hubo un pequeño problema. A los 17 años, Hovland concedió un triple. Un auténtico error de concentración en mitad de un partido notable hasta entonces. Pero el noruego reaccionó inmediatamente: anotó su séptimo birdie del día el día 18 con un incisivo putt de 5 metros.

En llamas en los greens

Esta actuación es aún más interesante cuando Hovland llega a East Lake después de una temporada 2026 menos regular. Sólo había conseguido tres top 10 antes de este encuentro, y sus estadísticas iniciales atestiguan sus dificultades: sólo ocupa el puesto 86 en el PGA Tour en el ” Golpes ganados: desde el tee », después de culminar en 2023.

También es, curiosamente, el único jugador cuya velocidad de swing ha ido disminuyendo durante 3 años (tiene un promedio de 115 mph mientras que el promedio del tour es de 117 mph). Hay que decir que el jugador de la Ryder Cup ha trabajado mucho en su juego corto, que se sabe un poco débil en los últimos años, y suele buscar sensaciones en su swing. A veces sus investigaciones son muy profundas, incluso sorprendentes…

El jueves encontró más seguridad con 11 de 14 calles exitosas.

¿La gran sonrisa pronto?

Pero esta vez Hovland dice que no buscaba una receta milagrosa. TIENE” Esta semana tienes que olvidarte de la técnica y simplemente sacar lo mejor de ti mismo “, resume. Una filosofía que ya había triunfado en 2023, cuando ganó el Tour Championship y la FedEx Cup tras ganar el Campeonato BMW la semana anterior. Y con un putter tan caliente, la memoria podría empezar a ponerse seria.

Por lo tanto, este 64 no significa necesariamente que todos los problemas de los noruegos estén resueltos. Sobre todo porque a pesar de este resultado, es difícil encontrar la famosa sonrisa del 15º del mundo, que se mostró muy concentrado durante todo el partido.

Pero Hovland parece haber encontrado, al menos por ahora, cómo jugar con las cualidades que tiene hoy en lugar de aquellas que le gustaría volver a encontrar. Y cuando su putter empieza a funcionar a este nivel, el resultado puede volverse rápidamente muy peligroso para sus oponentes. Y la gran sonrisa de Viktor quizás vuelva a aparecer.

Foto de Jonathan Bachman / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP