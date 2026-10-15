Sequía: cierre temporal parcial del Golf Municipal des Images

Las competiciones previstas para los próximos días se cancelan para preservar los greens, especialmente frágiles, durante este período de restricciones de riego.

Debido al actual episodio de sequía y en aplicación del decreto prefectural del 16 de julio de 2026 relativo a la restricción temporal de los usos del agua, la ciudad de Épinal tomó, mediante decreto municipal del 13 de agosto de 2026, la decisión de cerrar parcial y temporalmente el Golf Municipal des Images para la práctica del juego hasta el 30 de septiembre inclusive.

Se trata de los hoyos 1 y 2, así como de los hoyos 11 a 18, para un total de 10 hoyos.

Si se sigue garantizando el riego de los greens de acuerdo con las restricciones impuestas por el decreto prefectural, esto no es suficiente para garantizar su resistencia al pisoteo en el contexto climático actual. Particularmente sensibles durante este período, los verdes no soportarían la asistencia relacionada con el juego sin sufrir daños duraderos, poniendo en duda su calidad para el resto de la temporada.

Este cierre preventivo tiene como objetivo proteger una instalación pública mantenida con un recurso hídrico que se ha vuelto escaso y garantizar su sostenibilidad para todos los usuarios. También permite evitar costes de restauración muy elevados que se derivarían del deterioro de los greens. Una renovación de esta naturaleza no podría apoyarse en el actual contexto de las finanzas de la comunidad.

Consecuencia en las competiciones

Como consecuencia de este decreto, las competiciones previstas en el Golf des Images para los próximos días no podrán celebrarse. Los organizadores y jugadores inscritos serán informados directamente de las condiciones de aplazamiento o cancelación por parte del club.

Una medida reevaluada en función del tiempo

La ciudad de Epinal sigue atentamente la evolución de la situación meteorológica y de los niveles de recursos hídricos. El decreto municipal podrá ser levantado tan pronto como las condiciones climáticas y el estado de los verdes lo permitan, de conformidad con las decisiones del decreto prefectural vigente.

El Ayuntamiento agradece a los usuarios del golf su comprensión ante esta medida necesaria para preservar una valiosa instalación deportiva en un contexto de sequía que impone la responsabilidad a todos.

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