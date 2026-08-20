Concejo censura a alcalde de La Plata en medio de tensiones

ACTUALIZACIÓN 18 de agosto de 2026: El alcalde James ha respondido.

El Ayuntamiento de La Plata votó 4-1 el 18 de agosto para censurar a la alcaldesa Jeannine James por su manejo de un nombramiento de la coalición estatal de seguridad vial, el choque más reciente y más público hasta ahora en una disputa de un mes entre la alcaldesa y su consejo de cuatro miembros.

La resolución, presentada por el concejal Paul Gutenberg y apoyada por el concejal Patrick McCormick, cita violaciones de los estatutos de la ciudad, las reglas de procedimiento del consejo y su código de civilidad. Los miembros del consejo Gutenberg, McCormick, Tyjon Johnson y Gregory Sampson votaron a favor de la censura; El alcalde James fue el único que votó en contra.

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Lo que está en discusión es cómo respondió la ciudad a una invitación del Departamento de Transporte de Maryland para unirse a su recién formada cohorte de líderes locales de la Coalición “Serious About Safety” – Maryland más segura. Según la resolución y el relato de McCormick, el administrador municipal, Chuck Stevens, le dijo al MDOT a mediados de julio que cualquier representante de la ciudad necesitaría primero la aprobación del consejo, de conformidad con la autoridad del consejo sobre los nombramientos de juntas y comisiones.

El 28 de julio, el consejo votó 4-1 para designar a Gutenberg como representante de La Plata; James emitió el voto disidente. A la mañana siguiente, después de que Stevens notificara formalmente al MDOT sobre esa decisión, James envió un correo electrónico al MDOT y a la oficina del vicegobernador de Maryland, escribiendo que la designación del consejo “no se alinea con la intención o base de su invitación”.

Aproximadamente tres días después, según la resolución, el MDOT cambió de rumbo, retirando la invitación de Guttenberg y extendiéndola a James, un resultado que, según la resolución, lleva a los miembros del consejo a creer en el “resultado” del correo electrónico de James.[ed] en MDOT rescindiendo su aceptación del delegado de la Ciudad”, deshaciendo el voto del consejo.

La alcaldesa James ofreció tres defensas en la reunión, según el relato de McCormick: que la estaban censurando simplemente por enviar una carta con membrete de la ciudad, algo que, según ella, también habían hecho otros miembros del consejo; que estaba siendo penalizada por la propia decisión del MDOT de cambiar de rumbo, que estaba fuera de su control; y que no se le brindó el debido proceso antes de la votación. McCormick rechazó los tres puntos en su declaración pública, argumentando que la censura se refiere al contenido de su correo electrónico más que al acto de escribirlo, que la toma de decisiones interna del MDOT no es el tema relevante y que el proceso del consejo (exponiendo su caso y dejando que James responda) cumplió con el debido proceso. “No tenemos un alcalde serio”, escribió McCormick, describiendo las acciones de James como una demostración de falta de respeto hacia el consejo, el personal de la ciudad y el proceso democrático.

La censura no conlleva ninguna pena formal; no destituye a James de su cargo ni altera sus deberes, señaló McCormick en su declaración. Pero aterriza en medio de una tensión más amplia y continua entre James y el consejo que se remonta al menos a 2025, cuando el consejo votó a favor de suspender un estipendio mensual de $10,000 que James había recibido por asumir funciones de administrador municipal. El consejo también tiene previsto celebrar una audiencia pública el 8 de septiembre sobre una propuesta de enmienda a los estatutos que aborda los “Poderes y deberes del alcalde”.

Los propios comentarios de la alcaldesa James se documentan aquí únicamente tal como se describen en la resolución y la declaración de McCormick, incluidos breves extractos de su correo electrónico del 29 de julio leído en el acta de la reunión; su oficina no ha emitido una declaración independiente sobre la censura. Sin embargo, el Southern Maryland Chronicle se comunicó con su oficina para solicitar cualquier comentario.

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