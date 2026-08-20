Camión cisterna derrama alrededor de 2,000 galones de combustible tras volcar en Queens

ROSEDALE, Queens (WABC) — Las cuadrillas tuvieron que limpiar miles de galones de gasolina derramada después de que un camión cisterna volcara en una carretera de Queens el miércoles por la mañana.

El accidente ocurrió en Rockaway Boulevard en Rosedale poco después de las 11 am.

Las autoridades dijeron que el camión de 18 ruedas estaba derramando alrededor de 2.000 galones de combustible en la carretera, los desagües pluviales y el canal, que conduce a otros canales.

Se detuvo la fuga y los bomberos rociaron espuma para cubrir todo el combustible derramado.

Las autoridades dijeron que el camión cisterna tenía una capacidad de 12.400 galones, pero solo transportaba 8.500 galones en el momento del incidente.

Otro camión descargó la gasolina del vehículo volcado.

El conductor del camión y otras dos personas fueron atendidos en el lugar.

Las autoridades dijeron que 100 bomberos de 17 departamentos de bomberos voluntarios del condado de Nassau se encuentran en el lugar junto con el FDNY.

La policía del condado de Nassau investigará cómo volcó el camión.

Un testigo dijo que el conductor acababa de salir de la gasolinera y se volcó al girar hacia Rockaway Boulevard.

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