Dédiabolisation ehk kurivaimu kaunistamine

Niinimetatud meediagrammatika uurijad on teinud tÃ¤helepaneku â€“ seda tuntakse Betteridge'i seaduse nime all â€“, et kui leheloo pealkiri on vormistatud kÃ¼simusena, siis on vastus sellele kÃ¼simusele peaaegu vÃ¤ltimatult eitav. Selle lÃ¤binÃ¤geliku tÃ¤helepaneku aluseks on tÃµik, et niisuguste pealkirjade edastatavad mÃµtted â€“ nÃ¤iteks â€žKas Ãœhendriigid vÃµivad minna sÃµtta EL-iga?â€œ â€“ kipuvad olema Ã¼sna ebatÃµenÃ¤olised, ent kainemat hinnangut peegeldava pealkirjaga â€“ nÃ¤iteks â€žÃœhendriikide tÃµenÃ¤oliselt ei lÃ¤he sÃµtta EL-igaâ€œ â€“ artiklit lihtsalt ei loetaks.

Marine Le Pen, kes vÃµttis Prantsusmaa tÃ¤htsaima paremÃ¤Ã¤rmusliku partei juhtimise Ã¼le oma isalt Jean-Marielt 2011. aastal ning muutis selle nime Rahvusrindest (Front National, FN) Rahvuskoguks (Rassemblement National, RN) 2018. aastal, on siiani kandideerinud kolmedel presidendivalimistel, mis Prantsusmaal on kahevoorulised. Iga korraga on ta oma hÃ¤Ã¤lesaaki kasvatanud, saades 2012. aastal teises voorus 6,4 miljonit hÃ¤Ã¤lt, 2017. aastal 10,6 miljonit ning 2022. aastal 13,3 miljonit hÃ¤Ã¤lt. TÃ¤hele tasub panna, et Prantsusmaa presidendivalimiste teises voorus, mis toimub kaks nÃ¤dalat pÃ¤rast esimest, osaleb ainult kaks kandidaati, ehkki esimeses vÃµib neid olla rohkem kui tosin. Marine Le Peni esimese vooru hÃ¤Ã¤lesaagist piisas 2017. aastal, et viia ta edasi teise vooru â€“ esimene kord, kus tema partei nii kaugele jÃµudis pÃ¤rast 2002. aastat, mil ta isa, kes oli esimeses voorus napilt ette pressinud sotsialistlikust kandidaadist, sai teises voorus hÃ¤vitavalt lÃ¼Ã¼a gaullistilt Jacques Chiracilt, kes kogus 25,5 miljonit hÃ¤Ã¤lt Jean-Marie Le Peni 5,5 miljoni vastu.

2017. aastal paistis Rahvusrindel poliitiliselt mÃ¤rkimisvÃ¤Ã¤rselt hea tuul tiibades olevat, ja ei lÃ¤inud kuigi kaua, enne kui rahvusvahelises ajakirjanduses hakkasid ilmuma pealkirjad nagu â€žKas Prantsusmaa vÃµib valida presidendi paremÃ¤Ã¤relt?â€œ. Iga kainelt mÃµtleva analÃ¼Ã¼tiku meelest oli selle poolretoorilise kÃ¼simuse ainus vÃµimalik vastus â€žEiâ€œ. FN kogus jÃµudu, kuid enamik prantsuse valijaid ei pidanud teda siiski veel salongikÃµlbulikuks. Teises hÃ¤Ã¤letusvoorus sai Le Pen lÃ¼Ã¼a tsentristlikult Emmanuel Macronilt, kes kogus 20,7 miljonit hÃ¤Ã¤lt. Macron oli esimese vooru hÃ¤Ã¤lesaagile lisaks kogunud veel 12 miljonit hÃ¤Ã¤lt, Le Pen kÃµigest kolm miljonit.

Et Ã¤Ã¤rmusparempoolsuse kÃ¤si hakkas Ã¼ha paremini kÃ¤ima, esitati see kÃ¼simus 2022. aastal uuesti, juba tungivamalt: â€žKas Prantsusmaa vÃµib valida presidendi paremÃ¤Ã¤relt?â€œ JÃ¤llegi kÃµlas vastus eitavalt, ehkki vahest mitte enam nii valjusti. Viiest ametiaastast oli piisanud, et riisuda Macroni tsentristlikult projektilt, mida nÃ¼Ã¼d tajuti sihituna, suur osa selle sÃ¤rast. Teises voorus lÃ¤ksid vastamisi needsamad kaks kandidaati, kes 2017. aastalgi, kuid seekord vÃµttis president Macron seal kaks miljonit hÃ¤Ã¤lt vÃ¤hem, samas kui Le Pen lisas esimese vooru hÃ¤Ã¤ltesaagile 2,7 miljonit hÃ¤Ã¤lt. Vahe kahe kandidaadi vahel jÃ¤i siiski mÃ¤rgatavaks, seistes peaaegu 5,5 miljoni juures.

NÃ¼Ã¼d aga, kus RN on 2024. aasta parlamendivalimiste jÃ¤rel tÃµusnud suurimaks parteiks â€“ hÃ¤Ã¤lte protsendilt, kui ka mitte kohtade arvult â€“ ning Marine Le Pen on jÃ¤rgmise aasta presidendivalimiste kÃ¼sitlustes kÃµigist teistest mÃµeldavatest kandidaatidest viisteist kuni kakskÃ¼mmend punkti ees, kÃ¼sitakse seda kÃ¼simust uuesti. Ja seekord pole kaugeltki kindel, et vastus tuleks eitav.

TÃ¤htsaim kÃ¼simus on, kellest saab Le Peni vastane: julgesti vÃµib eeldada, et kui ta ei tee just mÃµnd hiiglaslikku valesammu, siis teise hÃ¤Ã¤letusvooru ta edasi jÃµuab. Kas tema vastu astub kandidaat tsentrist vÃµi paremtsentrist, nÃ¤iteks endised peaministrid Gabriel Attal vÃµi Ã‰douard Philippe, vÃµi keegi vasaktsentrist, nagu nÃ¤iteks RaphaÃ«l Glucksmann vÃµi ekspresident FranÃ§ois Hollande? VÃµi on selleks Jean-Luc MÃ©lenchon, vasak-Ã¤Ã¤rmusliku partei Alistamatu Prantsusmaa (La France Insoumise) pikaajaline juht? Praeguses varajases staadiumis nÃ¤ib, et parimad vÃµimalused kvalifitseeruda onÂ Philippe'il vÃµi MÃ©lenchonil. Hiljutised valimiskavatsuse uuringud lubavad oletada, et Le Pen vÃµidaks Philippe'i napilt ja MÃ©lenchoni hÃ¤vitavalt.

VÃ¤ga tÃ¤htis on ka see, kas Le Pen suudab veenda piisavalt suurt hulka valijaskonnast selles, et tema partei ei ole enam endine â€“ see on Ã¼ldsuse Ã¼mberveenmise protsess, mida nimetatakse dediaboliseerimiseks (dÃ©diabolisation) ja millega ta on tegelnud sestsaadik, kui vÃµttis FN-i juhtimise Ã¼le oma rÃ¤uskavalt ja antisemiitlikult isalt â€“ diable'ilt ehk kuradilt, kes tuleb nÃ¼Ã¼d eksortsismiprotsessis partei ihust vÃ¤lja ajada.

Kui valimiste esimene voor oma vÃ¤ga suure hulga kandidaatidega julgustab valijaid ennast poliitiliselt vÃ¤ljendama, siis teine voor, kus valikuid on ainult kaks, annab neile vÃµimaluse Ã¶elda, keda nad tahaksid nÃ¤ha oma riigi eesotsas â€“ vÃµi ka keda nad seal sugugi ei tahaks nÃ¤ha. Prantsusmaal on pikk ajalugu niinimetatud discipline rÃ©publicaine'il, mis julgustab eriti vasakpoolseid, aga ka tsentriste andma teises voorus oma hÃ¤Ã¤li vabariiklikule kandidaadile, et tÃµkestada Ã¤Ã¤rmusparempoolse kandidaadi valimisvÃµitu. AastakÃ¼mneid on just see praktika takistanud FN-il/RN-il vÃµitmast nii suurt parlamendiesindust, nagu selle oleks andnud mÃµni proportsionaalsem sÃ¼steem.

KÃµige rabavam discipline rÃ©publicaine'i demonstratsioon leidis aset 2002. aastal, kui Chirac vÃµitis teises voorus 20 miljoni hÃ¤Ã¤lega, nende seas vÃ¤ga palju vasakpoolsete omi. Kuid 2002. aastal oli Jean-Marie Le Peni Front National veel vÃ¤ga paljusid inimesi alarmeeriv organism. 2026. aastal seevastu peetakse RN-i laialdaselt lihtsalt Ã¼heks parteiks paljude seas. Seletamaks, miks FN-i toona nÃ¤hti salongikÃµlbmatuna ja miks tema jÃ¤reltulija tÃ¤napÃ¤eval ei paista sugugi nii eemaletÃµukav, peame tegema pÃµgusa ekskursi parempoolsuse ja Ã¤Ã¤rmusparempoolsuse ajalukku Prantsusmaal.

Reaktsioonilisuse sÃ¼nd

Terminid vasak ja parem kui poliitilised markerid pÃ¤rinevad Prantsuse revolutsiooni varaseimast faasist, mil need saadikud, kes jÃ¤tkuvalt kaitsesid kuningavÃµimu, istusid rahvusassamblees paremal pool, nood aga, kes seda vÃµimu rÃ¼ndasid ja rahvale suuremat suverÃ¤Ã¤nsust taotlesid, istusid vasemal. Jaotus muutus pÃ¼sivaks pÃ¤rast monarhia restauratsiooni 1814. aastal, mil tekkis kaks suurt leeri â€“ Ã¼ks, mis pÃ¼Ã¼dis revolutsiooni sissetoodud demokraatlikke muutusi tÃ¼histada, teine, mis pÃ¼Ã¼dis vÃµimalikult paljusid revolutsiooni â€žvÃµiteâ€œ sÃ¤ilitada.

Seletamata kÃ¼ll Ã¤ra kÃµiki poliitilisi nÃ¤htusi, on parema ja vasaku vaheline vastasseis hoidnud tÃ¤nini alal suure osa oma seletusjÃµust. See peegeldub paljude tÃ¤napÃ¤eva Euroopa parlamentaarsete assambleede istekohtade asetuses, mis ehitatakse poolringina, kus eri poliitilist karva rahvaesindajad saavad istuda sujuvas jÃ¤rgnevuses paremast Ã¤Ã¤rest kuni vasaku Ã¤Ã¤reni, vastavalt oma parteide poliitilistele vaadetele. Idee, et vasak ja parem ei ole puhtad poliitilised essentsid, vaid vÃµimaldavad gradatsiooni, andes meile nÃ¤iteks vasakÃ¤Ã¤rmuse, vasaktsentri, tsentri, paremtsentri ja paremÃ¤Ã¤rmuse, on leidnud vÃ¤ljendamist enam kui saja aasta pikkuses poliitilises praktikas.

Suurema osa 19. sajandi jooksul oleks Prantsusmaal anakronistlik vÃµrdsustada â€žvasakpoolsustâ€œ sotsialismiga, mis jÃ¤i kuni 1890. aastateni marginaalseks jÃµuks. Vasakpoolsust mÃµisteti eeskÃ¤tt grupina, kes kaitseb pigem vabariiklikku kui monarhistlikku valitsusvormi. VÃµides kÃ¼ll mingil Ã¼ldisel moel laiendada ligipÃ¤Ã¤su riigiasjade ajamisele, hÃµlmas see tugevasti olemasolevate omandisuhete kaitsmisele pÃ¼hendunud tegelasi, keda me tÃ¤napÃ¤eval enam ei peaks vasakpoolseteks. VÃµtkem nÃ¤iteks Adolphe Thiersi, Kolmanda Vabariigi esimese presidendi ja autokraatia tugeva vastase, kes 1850. aastal pidas Ãµigustatuks vÃµtta valimisÃµigus proletariaadi kÃµige vaesemalt â€“ ja vahest ka kÃµige kergemini meeltmuutvalt â€“ osalt, keda ta iseloomustas sÃµnadega â€žnÃ¤rune pÃ¶Ã¶belâ€œ.

Nii parema kui vasaku tiiva mÃµÃµdukad olid veendunud, et vabadel valimistel moodustatud parlament suudab tagada avaliku korra. Ã„Ã¤rmusparempoolsus seevastu â€“ peamiselt Ã¼ht vÃµi teist masti monarhistid, kes hindasid hierarhiat, vÃµimule kuuletumist ning traditsiooniliste eliitide tugevat rolli â€“ nÃ¤gi demokraatias kindlat teed nende valitsusele, kes on kultuuriliselt, intellektuaalselt ja moraalselt valitsusvÃµimu teostamiseks kÃµlbmatud. KÃµige kibedamaks tÃ¼likÃ¼simuseks parem- ja vasakpoolsete vahel ei olnud 19. sajandi vÃ¤ltel aga ei demokraatia ega rikkus ega omand, vaid religioon. Parempoolsed soovisid tagastada institutsionaalsele katoliku kirikule vÃµimalikult palju privileege ja varasid, mis olid talle kuulunud enne 1789. aastat, samas kui enamik vasakpoolseid oleks kÃµige parema meelega kiriku Ã¼ldse avalikust elust eemale tÃµrjunud.

VÃ¤gikaikavedu nende vahel, kes revolutsiooni pÃµhjustatud muudatusi tunnistasid ja kes neid tagasi lÃ¼kkasid, jÃ¤tkus ilma kummagi poole otsustava vÃµiduta 19. sajandi lÃµpuni ja edasigi tagapÃµhjal, mis nÃ¤is kujutavat endast monarhistliku sentimendi aeglast taandumist ja paljude traditsiooni ning religiooni toetajate morni tÃµmbumist poliitilisest elust eemale, rohkem vÃµi vÃ¤hem vÃµimetusse eksiili. 1870. aastate lÃµpuks paistis 1871. aastal rajatud Kolmas Vabariik olevat ohutult kindlustunud: Ãµigupoolest oligi sellele institutsioonina mÃ¤Ã¤ratud pÃ¼sida, olgugi perioodiliselt demokraatiavastaste rÃ¼nnakuid taludes, kuni sakslaste sissetungini 1940. aastal.

Hoolimata vabariigi sellisest konsolideerumisest hakkas 1870. ja 1880. aastatel koonduma hulk asjaolusid, mis pidid andma reaktsioonilisele parempoolsusele uue energia, uue ideoloogilise orientatsiooni ning, mis veel tÃ¤htsam, uued vaenlased. Riiki oli vapustanud Prantsusmaa alandav lÃ¼Ã¼asaamine Prantsuse-Preisi sÃµjas, millele jÃ¤rgnes Pariisi Kommuuni nime all tuntud Ã¼lestÃµus ning selle verine mahasurumine. Alsace'i ja Moselle'i loovutamine Saksamaale tÃµi Pariisi tugeva migrantide sissevoolu, paljud neist juudid. Kui juutide Ã¼ldarv Prantsusmaal pÃ¤rast idaprovintside kaotust langes, siis nende nÃ¤htavus suurenes ning pidi veelgi suurenema sajandi lÃµpupoole, kui hakkasid saabuma tuhanded pÃµgenikud, kes pagesid tagakiusamiste eest Ida-Euroopas. Samal ajal kasvas Prantsusmaal eksponentsiaalselt paranoia Saksamaa ja Saksa spionaaÅ¾i ees, kusjuures need kaks vÃµimsat jÃµudu, antisemitism ja ksenofoobia, segunesid ja sulandusid, kantuna laiema publiku ette odavate massitiraaÅ¾is ilmuvate ajalehtede kaudu.

Selle hÃ¼steerialaine, kus teataval mÃ¤Ã¤ral rahvalikku toetust pÃ¤lvisid oma reaktsiooniliste vaadetega nii kiriku, sÃµjavÃ¤e kui ka maa-aadli vanemad eliidid, kuulsaim ohver oli juudist maavÃ¤ekapten Alfred Dreyfus, keda sÃ¼Ã¼distati alusetult Saksamaa heaks spioneerimises ning kes 1895. aastal saadeti vÃ¤lja Kuradisaare karistuskolooniasse Prantsuse Guajaana ranniku lÃ¤hedal. â€žDreyfusard'ideâ€œ nime all tuntuks saanud intellektuaalide ja kunstnike pikk kampaania selle kohtueksimuse paljastamiseks ning valitsusringkondades aegamisi koitma hakkav tÃµdemus, et teatavad â€žanti-dreyfusard'ideâ€œ elemendid ohustavad aktiivselt konstitutsioonilist korda, viis viimaks â€“ kaksteist aastat pÃ¤rast algset kohtuprotsessi â€“ Dreyfusi ÃµigeksmÃµistmiseni ja sÃµjavÃ¤kke ennistamiseni.

1890. aastatel olid kaks peamist antisemitismi kanalit ajalehed La Croix ja La Libre Parole. Esimene neist, mida andis vÃ¤lja Maarja TaevassevÃµtmise ordu, kuulutas end â€žPrantsusmaa kÃµige juudivastasemaks katoliiklikuks ajaleheksâ€œ; teine, mille asutas 1892. aastal Ã‰douard Drumont oma bestsellerist â€žpaljastuspamfletiâ€œ â€žLa France juiveâ€œ (Juudi-Prantsusmaa) tohutu tulu eest, kandis esilehel loosungit â€žLa France aux FranÃ§aisâ€œ (Prantsusmaa prantslastele). Drumonti ja tema jÃ¼ngrite silmis oli enesestmÃµistetav, et juudid ei ole prantslased â€“ ega saa ka saada prantslasteks. Ehkki antisemitism ja Ã¤Ã¤rmuslik natsionalism tÃ¶Ã¶tasid tihti tandemis, hakkas vaenulikkus Prantsusmaa juudikogukonna vastu mÃ¤rgatavalt kahanema Esimese maailmasÃµja ajal ja jÃ¤rel, kui rahvuslik Ã¼htsus oli esmatÃ¤htis ning sai ilmseks, et juudid mÃ¤ngivad maa kaitsel sama suurt rolli kui iga teinegi elanikkonna osa.

Kui suurema osa 19. sajandist oli Prantsuse poliitika keerelnud eeskÃ¤tt selle Ã¼mber, kuidas keegi suhtub Vabariiki, siis peagi pidi segusse lisanduma uus element. 1885. aastal oli sotsialistlikke deputaate olnud kÃµigest seitse; kakskÃ¼mmend aastat hiljem Ã¼hinesid mitu eraldi gruppi, et moodustada Sotsialistliku Internatsionaali Prantsuse Sektsioon (SFIO), millest 1914. aastal sai parlamendis suuruselt teine partei 102 kohaga. Nagu nimigi viitas, ei olnud need sotsialistid mitte natsionalistid, vaid internatsionalistid: nad uskusid, et Prantsusmaa ja Saksamaa tÃ¶Ã¶listel on Ã¼hiseid huve hoolimata valitseva klassi ja relvatÃ¶Ã¶sturite katsetest neid teineteise vastu Ã¼les Ã¤ssitada. Nad olid suuremalt jaolt ka patsifistid: SFIO juht Jean JaurÃ¨s pÃ¼Ã¼dis 1914. aastal sÃµja puhkemist Ã¤ra hoida Ã¼ldstreigiÂ organiseerimisega Prantsusmaal ja Saksamaal, mis tÃµkestaks mobilisatsiooni lÃ¤biviimist. See tal ei Ãµnnestunud, ja 31. juulil langes ta Pariisis, mÃµrvatuna noore natsionalistist fanaatiku kÃ¤e lÃ¤bi.

Kui 1920. aastatel olid Prantsuse poliitikas domineerivaks jÃµuks paremtsentristlikud ja tsentristlikud parteid, siis jÃ¤rgmine kÃ¼mnend nÃ¤gi hulga enamasti vÃ¤ikeste gruppide esiletÃµusu, mis olid kujundatud Itaalia faÅ¡ismile ja Saksa natsismile iseloomulike vorme kandvate ja tÃ¤navail vÃ¤givallatsevate omakaitsegruppide eeskujul. 1934. aasta veebruaris tuli hulk selliseid gruppe kokku, et piirata sisse parlamendihoone Pariisis. JÃ¤rgnenud vÃ¤givallatsemise kÃ¤igus sai vÃ¤hemalt seitseteist inimest surma, mille tagajÃ¤rjel peaminister Ã‰douard Daladier' tsentristlik valitsus oli sunnitud tagasi astuma. Vasakpoolsed vÃ¤itsid, et Ã¤Ã¤rmusparempoolsed parlamendivastased â€žliigadâ€œ olid Ã¼ritanud riigipÃ¶Ã¶ret lÃ¤bi viia, aga mingist koordineerimisest vÃµi Ã¼heainsa kokkulepitud eesmÃ¤rgi taotlemisest asjasse segatud paljude vÃ¤ikeste gruppide poolt tÃµendeid ei ole. Siiski on tÃµsi, et tsentristliku valitsuse asendamiseni palju enam paremale kalduva valitsusega ei viinud mitte valimised, vaid tÃ¤navavÃ¤givald.

Aga kui paremÃ¤Ã¤rmus oligi lÃ¤rmakas ja tÃ¼likas, oli valijate toetus talle piiratud, nagu demonstreerisid 1936. aasta mai Ã¼ldvalimised, mille vÃµitsid Ã¼lekaalukalt vasakpoolsed ja tsentristlikud parteid, luues vÃµimaluse reformistliku Rahvarinde (Front Populaire) koalitsiooni sÃ¼nniks, kus osalesid LÃ©on Blumi sotsialistid ja Daladier' tsentristlikud radikaalid ning mida toetasid kommunistid. ParemÃ¤Ã¤rmusel ei olnud mingit vÃµimalust vÃµimule pÃ¤Ã¤seda muidu kui vÃ¤liste jÃµudude abiga, mis saabusid viimaks Saksa invasiooni kujul 1940. aasta kevadel.

Marssal Philippe PÃ©taini valitsust, mida Saksa okupatsioonivÃµimud sallisid ja mis nende toel neli aastat vÃµimul pÃ¼sis, vÃµiks iseloomustada pigem autoritaarse kui avalikult faÅ¡istlikuna. PÃ©tain uskus, et riiki tuleks juhtida samade pÃµhimÃµtete â€“ hierarhia ja kuuletumise â€“ jÃ¤rgi mis armeedki. Tema isiklikku populaarsust, mis pÃµhines ta mainel eduka ja humaanse Esimese maailmasÃµja kindralina, ei kahjustanud Ã¼ldjoontes tema vÃµimetus sakslastelt mÃ¤rkimisvÃ¤Ã¤rseid kontsessioone vÃ¤lja pressida, ent see ei elanud Ã¼le Teljeriikide armeede kokkuvarisemist sÃµja lÃµpul.

NÃ¼Ã¼d oli riigil uus pÃ¤Ã¤stja, Vabade Prantslaste juht Charles de Gaulle, kes rahva hinnangutes vana pÃ¤Ã¤stja peagi varju jÃ¤ttis. 1945. aastale jÃ¤rgnenud kolme kÃ¼mnendi jooksul pÃ¼sis paremÃ¤Ã¤rmus, mille mainet oli tÃµsiselt kahjustanud seos natsismiga, Ã¼ksnes mitmesuguste omavahel nÃ¤gelevate mikroparteide kujul. Et neil puudus igasugune mÃµju avalikule arvamusele, pÃ¼hendusid nad oma ideoloogia peenhÃ¤Ã¤lestamisele (mis oli maruliselt antikommunistlik, valgete Ã¼lemvÃµimu kuulutav, antisemiitlik, mÃµnikord natside kombel ka paganlik) vÃµi â€“ lootuses, et nende pÃ¤ev kord jÃ¤lle koidab â€“ vÃ¤ikeste leninistlikku mudelit jÃ¤rgivate â€žprofessionaalsete revolutsionÃ¤Ã¤rideâ€œ gruppide vÃ¤rbamisele ning vÃ¤ljaÃµpetamisele.

1972. aastal sÃµlmis Ã¼ks neist mikroparteidest nimega Ordre Nouveau (Uus Kord) liidu mitmesuguste natsionalistlike elementidega, et luua valijaskonna jaoks n-Ã¶ â€žvaateaknavÃ¤ljapanekâ€œ â€“ nimelt Rahvusrinne. Projektile oli vaja enam-vÃ¤hem respektaablit kÃ¤ilakuju. Selleks isikuks valiti Jean-Marie Le Pen, kes oli 1950. aastatel olnud Pierre Poujade'i populistliku maksuvastase partei saadikuks ning hiljem teeninud AlÅ¾eeria iseseisvussÃµja ajal sÃµjavÃ¤elise Ã¼lekuulajana (ning piinajana).

Rahvusrinde leiutamine ja Ã¼mberleiutamine

Natsionalistliku parempoolsuse laia valimisrinde loomise ideed olid esmalt Itaalias propageerinud Mussolini pÃ¤rijad, nimelt Itaalia Sotsiaalliikumine (Movimento Sociale Italiano), kes olid kokku heitnud monarhistidega. Ent kui Uue Korra neofaÅ¡istid arvasid, et nad kasutavad Le Peni kÃ¤ilakujuna, tÃµmmates samal ajal ise kulisside tagant niite, siis olid nad oma meest rÃ¤ngalt alahinnanud. Terve 1973. aasta vÃµitlesid rivaalitsevad klikid â€“ jÃ¤medates joontes neofaÅ¡istid ning ultranatsionalistid â€“ omavahel, lÃµhenesid siis ning asusid kohut kÃ¤ima selle Ã¼le, kellel on Ãµigus partei nimele. VÃµitjaks jÃ¤i natsionaliste esindav Le Pen.

FN ei saavutanud edu sugugi otsekohe. Kui Le Pen 1974. aastal esimest korda presidendivalimistel kandideeris, sai ta vÃ¤hem kui Ã¼he protsendi hÃ¤Ã¤ltest. 1981. aastal ei Ãµnnestunud tal kindlustada piisavalt allkirju, et Ã¼ldse osaleda. LÃ¤bimurre toimus 1983. aastal, kui president FranÃ§ois Mitterrand gaullistlikku paremtsentrit nÃµrgestada pÃ¼Ã¼des kehtestas selle aasta parlamendivalimisteks Ã¼hevoorulise valimissÃ¼steemi. See vÃµimaldas suuremat proportsionaalsust. FN-i 10%-line toetus vÃµitis talle kolmkÃ¼mmend viis kohta. 1988. aasta presidendivalimistel sai Le Pen 14% hÃ¤Ã¤ltest.

Le Pen juhtis parteid, mille kaasasutajaks ta oli, peaaegu 40 aastat ning tegutses lÃ¤bi viie presidendi ametiaja alates Georges Pompidoust kuni Nicolas Sarkozyni. Arvatavasti oli ta oma pÃµlvkonna kÃµige kergemini pilgupealt Ã¤ratuntav poliitiline tegelane. Ta kandideeris viitel presidendivalimistel, kogumata kÃ¼ll kunagi Ã¼le 5,5 miljonit hÃ¤Ã¤le, mis jÃ¤i tema 2002. aastal saavutatud rekordiks. TeisisÃµnu â€“ Le Pen seenior vÃµis kÃ¼ll kandideerida, kuid jÃ¤i kaugele sellest, et konkureerida vÃµitja kohale. Ta teadis, et asi nii on, ja paistis sellega suhteliselt heatujuliselt leppivat.

Normaalse valimispoliitika puhul pÃ¼Ã¼ab kandidaat, keda seostatakse vasema-parema veelahkmel Ã¼he tiivaga ning iseloomustatakse sÃµnaga â€žÃ¤Ã¤rmuslikâ€œ, kampaania kÃ¤igus nihkuda lÃ¤hemale tsentrile, jÃ¤rgides tavatarkust, et just sealt vÃµib Ãµngitseda eluliselt tÃ¤htsaid lisahÃ¤Ã¤li. Jean-Marie Le Pen ei Ã¼ritanud seda kunagi. Ta jÃ¤i kogu oma karjÃ¤Ã¤ri vÃ¤ltel jÃ¤releandmatult parempoolseks, ja nimelt parema poole kÃµige parempoolsemasse serva. Ta lÃ¤himate liitlaste seas oli figuure, kelle poliitiline sugupuu ulatus tagasi sÃµjaaegsete milice'ide (Vastupanuliikumist jahtivate paramilitaarsete Ã¼ksuste), Waffen SS-i ning terroristliku Salaarmee Organisatsioonini (Organisation de l'armÃ©e secrÃ¨te, OAS). Ta ei andnud kunagi Charles de Gaulle'ile andeks, et too oli hÃµlbustanud AlÅ¾eeria iseseisvumist. Ta sÃ¼Ã¼distas Chiraci sotsiaaldemokraatliku poliitilise joone omaksvÃµtus. Ta oli raevukalt antikommunistlik ja antietatistlik. Tema ebajumalaks oli Ronald Reagan ja ta imetles Margaret Thatcheri tegevust kommunaalteenuste privatiseerimisel. Ta oli pidevalt meediatormide keskmes oma solvavate vÃ¤ljaÃ¼tlemiste tÃµttu holokausti teemadel: tunnistades kÃ¼ll, et juute oli mÃµrvatud, vaidlustas ta mÃµrvatute arvu ning kinnitas, et gaasikambrid olid pelgalt Teise maailmasÃµja Ã¼ks â€ždetailâ€œ.

Le Pen oli mees, kes lihtsalt pidi saama vÃ¤lja Ã¶elda kÃµik, mis talle pÃ¤he tuli, ning keda ei huvitanud sugugi tÃ¤helepanu juhtimine kahjule, mida ta sel viisil vÃµis teha oma partei valimisvÃ¤ljavaadetele. Isegi pÃ¤rast partei juhtimise Ã¼leandmist tÃ¼trele esines ta ikka vÃ¤idetega, mida tÃ¼tar pidas partei kuvandile katastroofiliselt kahjulikeks, ning sÃ¼Ã¼distas tÃ¼tart FN-i vasemale kallutamises. LÃµpuks korraldas Marine tema vÃ¤ljaheitmise parteist, mida ta oli aidanud asutada.

Jean-Marie Le Peni FN-i ning Marine Le Peni RN-i suurim erinevus on selles, et viimane mÃµtleb ja tegutseb nagu partei, mis usub, et tal on realistlik Å¡anss vÃµimule tulla. Igasugused muud muutused, olgu poliitilise joone vÃµi eneseesitluse vallas, lÃ¤htuvad sellest perspektiivist. Marine Le Pen on olnud tÃ¤iesti valmis heitma kÃµrvale poliitilisi tegevuskavasid, mis osutuvad valijate silmis ebapopulaarseks, nagu surmanuhtluse taastamine, abordi kÃ¤ttesaadavust vÃµimaldava seaduse tÃ¼histamine, euroliidust lahkumine â€“ kÃµik need partei omaaegsed tuumpoliitikad on nÃ¼Ã¼d vaikselt Ã¼le parda heidetud. Need muutused, Ã¼heskoos terve rea homoseksuaalsete meeste figureerimisega tema siseringis, ajendasid parteist lahkuma mitmeid selle pikaajalisi liikmeid, kes on tihedalt seotud katolitsismi kÃµige konservatiivsema tiivaga.

Paljud FN-i/RN-i viimastel aastatel vÃµidetud uued parlamendikohad esindavad Prantsusmaa kirdeosa, sealhulgas varem sotsialistide kantsiks olnud allakÃ¤ivaid tÃ¶Ã¶stuspiirkondi. TÃ¶Ã¶lisklassi toetuse tagamiseks on partei pidanud mitte Ã¼ksnes suurte jÃµududega kohapeal viibima, vaid ka vÃµtma omaks seisukohti â€“ nÃ¤iteks sotsiaaltoetuste maksmine â€“, mis FN-i traditsioonilisematele elementidele vaevalt eriti meeldinud oleksid. AnalÃ¼Ã¼tikud ongi tÃ¤heldanud, et pÃµhjapiirkondades on RN teistsugune kui Vahemere rannikul, mis on partei teiseks tugevaks piirkonnaks, ent kus tema toetajad on sageli keskklassist.

Selleks et RN jÃ¤rgmisel aastal vÃµita saaks, peaks ta end veenvalt puhastama toksilistest elementidest (dÃ©diaboliser) â€“ see tÃ¤hendab, matma maha suure osa Jean-Marie Le Peni pÃ¤randist ning nÃ¤itama end valijatele vÃ¤hem Ã¤Ã¤rmuslikuna. Selle juures olid parteile kindlasti abiks 2022. aasta presidendivalimised, kus kandideeris vÃµistleva paremÃ¤Ã¤rmusliku partei ReconquÃªte (Tagasivallutus) kandidaat Ã‰ric Zemmour, kelle sÃµnavÃµtud Ãµhutasid viha Ã¼les veelgi Ã¤gedamalt kui Le Peni omad. Zemmour vÃµitis esimeses voorus 2,5 miljonit hÃ¤Ã¤lt, millest suurem osa tuli teises voorus tagasi Le Penile.

Le Pen peab ka leidma veel viis miljonit hÃ¤Ã¤lt, mida tal 2022. aastal ei olnud. Sellega loodab ta toime tulla traditsioonilise parempoolsuse ehk paremtsentri toetusest haugates â€“ mida ta on juba saavutamas pÃ¤rast kÃµrge profiiliga parempoolsete gaullistide, nÃ¤iteks Nice'i linnapea Ã‰ric Ciotti deserteerumist, kes lahkus 2024. aastal Vabariiklaste parteist ja asus juhtima enda asutatud paremÃ¤Ã¤rmuslikku Parempoolsete Liitu Vabariigi Eest. Valijate Ã¼lemeelitamine traditsiooniliselt parempoolsuselt, kes on eelistanud tegelda pakkumispoole majandusega, hoides samal ajal alles suurte tÃ¶Ã¶lisklassi ja vÃ¤hem privilegeeritud hulkade vastvÃµidetud toetust, vÃµib osutuda keeruliseks kÃ¶ielkÃµnniks, kus RN peab Ã¼hes valimispiirkonnas rÃ¤Ã¤kima Ã¼ht ja teises teist juttu. See on juba ilmne sellest, kuidas Marine Le Pen lubab sotsiaalkulutusi, samas kui partei esimees Jordan Bardella, kes kuni viimase suveni lootis ise presidendikandidaadiks saada, lÃ¤kitatakse rahustama juhtivaid Ã¤ritegelasi ning kinnitama neile, et partei on tÃµsine, vastutustundeline ja ettevaatlik. Nende vastuolude paljastamisest vÃµib saada kÃµige tÃ¤htsam Ã¼lesanne isikule â€“ kes ta ka ei oleks â€“, kes jÃ¤rgmise aasta maikuus teises hÃ¤Ã¤letusvoorus Le Penile vastu astub.

Sanitaarkordoni kulumine

Oma 230-aastase eksistentsi kestel poliitilise jÃµuna on Prantsuse paremÃ¤Ã¤rmus olnud palju igasuguseid asju: ta on olnud vabariigivastane ja demokraatiavastane; on olnud konspiratoorne ja putÅ¡istlik; antisemiitlik, raevukalt natsionalistlik ja ksenofoobne; monarhistlik; faÅ¡istlik; konservatiivne ja elitistlik; imperialistlik ja kolonialistlik; natsionaal-populistlik; ta on pÃ¼Ã¼elnud nii Ã¼hiskonna â€žloomulike juhtideâ€œ kui ka â€žvÃ¤ikeste inimesteâ€œ eestvÃµitleja positsioonile. Eri faasides vÃµis Ã¼ks vÃµi teine neist orientatsioonidest olla valdav, samas kui mÃµnel teisel perioodil suutsid mitu neist kooseksisteerida. ParemÃ¤Ã¤r on kujutanud endast kerkset ja proteuslikult muutlikku poliitilist nÃ¤htust, mis vÃµis kÃ¼ll tihti olla madalseisus, kuid pole kunagi pÃ¤riselt kadunud.

Vaatamata paljudele muutustele on siiski olemas ka jÃ¤rjepidevus: 1890. aastatel lÃµi antisemiitlik ajaleht La Libre Parole lahingut loosungi all â€žPrantsusmaa prantslasteleâ€œ (La France aux FranÃ§ais). NÃ¼Ã¼d lubab Marine Le Pen selle loosungi teoks teha, korraldades jÃ¤rgmise aasta hakul referendumi Prantsusmaa pinnal sÃ¼ndinud lastele automaatselt kodakondsuse andmise tÃ¼histamiseks ning viies sisse â€žrahvusliku prioriteediâ€œ eluaseme, tÃ¶Ã¶koha, avalike teenuste ja sotsiaalabi saamiseks. Olles kÃ¼ll heitnud Ã¼le parda mÃµned oma kÃµige Ã¤Ã¤rmuslikumad seisukohad, on partei jÃ¤Ã¤nud ka varjamatult Euroopa Liidu vastaseks, kliimaskeptiliseks ning â€žmÃµistvaksâ€œ Venemaa geopoliitiliste huvide suhtes.

DÃ©diabolisation'i poliitikat on ajakirjanduses mÃµnikord kirjeldatud â€žRN-i nihutamisena poliitilise tsentri pooleâ€œ. Sellest ei ole kÃ¼ll mingeid tÃµendeid. Ã•igupoolest on silmapaistev parteiliige Louis Aliot, endine FN-i aseesimees, pidanud vajalikuks rÃµhutada kavandatud reorientatsioonipoliitika piire: â€žMis dÃ©diabolisation'i puudutab, siis tuleb rÃ¤Ã¤kida selgelt. Sel on tegemist ainuÃ¼ksi kahtlusega, nagu me oleksime antisemiitlikud. Mitte islamiga ega immigratsiooniga. Mis neid puudutab, siis pole sugugi tingimata halb olla demoniseeritud.â€œ Ja tÃµepoolest, pÃ¼Ã¼des kÃ¼llÂ oma traditsioonilist antisemitismi kÃµrvale vÃµi vÃ¤hemalt vaiba alla pÃ¼hkida, on RN leidnud sellele islamofoobia nÃ¤ol enam kui kÃ¼llaldase asenduse.

TulemÃ¼Ã¼r ehk cordon sanitaire, mis on paremÃ¤Ã¤rmuslikke parteisid paljudes Euroopa riikides siiani tÃµhusalt vÃµimult eemal hoidnud, tundub nÃ¼Ã¼d olevat tÃµsises ohus, sedamÃ¶Ã¶da kuidas konservatiivsete ja paremÃ¤Ã¤rmuslike parteide koalitsioonid muutuvad Ã¼ha elujÃµulisemaks vÃ¤ljavaateks.[1] Hispaanias nÃ¤iteks paistab Voxi immigrantidevastane maania olevat edukalt koloniseerinud traditsioonilise parempoolse Partido Populari mÃµtlemise. Saksamaal paistab regionaalsel ja kogukondlikul tasandil jÃ¤rjest tÃµenÃ¤olisem koostÃ¶Ã¶le minek paremÃ¤Ã¤rmusliku Alternative fÃ¼r Deutschlandiga. Euroopa Liidu tasandil on paremÃ¤Ã¤r toetanud EPP-d, kui seaduste vastuvÃµtmiseks vajalikku hÃ¤Ã¤lteenamust muul viisil kokku pole saadud. Traditsioonilise parempoolsuse ehk paremtsentri parempoolsel tiival asuvaid poliitikuid on Ãµigustatult kritiseeritud selle eest, et nad selles tÃ¤htsas kÃ¼simuses nÃµrgaks on osutunud.

Aga sellega lugu ei piirdu. Prantsuse 2022. aasta presidendivalimistel vÃ¤ljendasid paljud, kes olid esimeses voorus hÃ¤Ã¤letanud Jean-Luc MÃ©lenchoni poolt, soovimatust toetada teises voorus Macroni Le Peni vastu, kÃ¼sides: â€žKuidas sa valid koolera ja katku vahel?â€œ Kui see tahtmatus vahet teha, olgu vÃµimetuse vÃµi pÃµikpÃ¤ise tÃµrksuse tagajÃ¤rjel, jÃ¤rgmisel aastal oluliseks teguriks peaks muutuma, siis on RN-i â€žnormaliseerumineâ€œ olnud edukas â€“ mitte partei tegeliku keskme poole liikumise tulemusel, vaid seetÃµttu, et radikaalne vasakpoolsus on ekskommunikeerinud kÃµik jÃµud, mis jÃ¤Ã¤vad temast paremale. Kui see poliitiline lohakus kestab, siis ei pea selle eest maksma mitte ainult Prantsusmaa, vaid kogu Euroopa.