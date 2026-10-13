Mezi tragikou a hravostí

AniÅ¾ by si toho literÃ¡rnÃ kritika vÃ½raznÄ›ji vÅ¡Ãmala, zaÄal se vÂ minulÃ© dekÃ¡dÄ› do ÄeskÃ© aÂ slovenskÃ© literatury navracet folklor. ZatÃmco komerÄnÄ› ÃºspÄ›Å¡nÃ© Å½ÃtkovskÃ© bohynÄ› oplakÃ¡valy zÃ¡nik staletÃ½ch tradic, vstoupil na scÃ©nu novÃ½, mÃ©nÄ› svazujÃcÃ pÅ™Ãstup, vÂ nÄ›mÅ¾ se folklor mÅ¯Å¾e pojit nejen sÂ bylinkÃ¡Å™stvÃm, ale iÂ sÂ queer identitou.
SedmadvacÃ¡tÃ©ho Ãºnora 2024 se konal historicky prvnÃ den krojÅ¯ v PoslaneckÃ© snÄ›movnÄ› ÄŒeskÃ© republiky. S iniciativou pÅ™iÅ¡la trojice politikÅ¯ z ANO a TOP 09. Celou scenerii doprovÃ¡zela etnografickÃ¡ vÃ½stava rekonstruoÂvanÃ½ch krojÅ¯, slavnostnÄ› zahÃ¡jenÃ¡ tÃ©hoÅ¾ dne. PÅ™edsedkynÄ› SnÄ›movny MarkÃ©ta PekarovÃ¡ AdamovÃ¡ sice v kroji nedorazila, ale dalÅ¡Ã rok poskytla akci svou zÃ¡Å¡titu. NovÃ¡ tradice se zopakovala, tentokrÃ¡t pod nÃ¡zvem â€žDen lidovÃ½ch krojÅ¯ a krajÅ¯ ve SnÄ›movnÄ›â€œ, pÅ™iVdal se prÅ¯vod, folklornÃ festival s regionÃ¡lnÃmi pochutinami a pÄ›veckÃ½mi soubory.
JÃ¡ jsem vÂ dobÄ› vyhlÃ¡Å¡enÃ prvnÃho roÄnÃku psala diplomovou prÃ¡ci na tÃ©ma folkloru vÂ souÄasnÃ© literatuÅ™e aÂ spoleÄnosti. NevÄ›Å™ÃcnÄ› jsem pÅ™ihlÃÅ¾ela, jak mi realita neustÃ¡le poskytuje dalÅ¡Ã aÂ dalÅ¡Ã dÅ¯kazy oÂ tom, Å¾e folklor se vracÃ do mnoha sfÃ©r kultury aÂ spoleÄnosti. AÂ to dokonce pÅ™Ãmo vÂ ÄeskÃ© metropoli, daleko od Moravy, kterÃ¡ sÂ nÃm bÃ½vÃ¡ stereotypnÄ› spojovanÃ¡. Folklor doputoval zÂ periferie do centra aÂ â€“ jakkoli je to paradoxnÃ â€“ zapouÅ¡tÃ koÅ™eny vÂ globalizovanÃ©m hlavnÃm mÄ›stÄ›.
FolklornÃ rezervoÃ¡r
ZÂ teoretickÃ©ho hlediska to vypadÃ¡ prÅ¯zraÄnÄ›: vÂ Äase krize sahÃ¡ spoleÄnost do archivÅ¯ aÂ vybÃrÃ¡ pro svou identitu aktuÃ¡lnÄ› nejpÅ™ilÃ©havÄ›jÅ¡Ã tradice. Folklor bÃ½vÃ¡ chÃ¡pÃ¡n takÅ™ka jako synonymum tradice, jako to â€žnejpÅ¯vodnÄ›jÅ¡Ãâ€œ, co si sÂ sebou neseme zÂ doby pÅ™ed naÅ¡Ãm modernÃm svÄ›tem. Je tak vlastnÄ› zaklÃ¡dajÃcÃm mÃ½tem naÅ¡Ã spoleÄnosti. Obrozenci aÂ romantici se podÃleli na jeho konstruovÃ¡nÃ skrze sbÄ›r pÃsnÃ Äi falzifikÃ¡ty eposÅ¯, ale takÃ© vlastnÃmi variaÂÂcemi na folklornÃ tÃ©mata aÂ motivy.
PoslednÃ ze jmenovanÃ½ch pÅ™ÃstupÅ¯ spojuje naÅ¡i dobu sÂ historickou epochou, kdy pojem folklor teprve vznikal. Literatura si samozÅ™ejmÄ› mÅ¯Å¾e vypÅ¯jÄovat celkem dle libosti; jejÃ hranice se promÄ›ÅˆujÃ aÂ dnes se zdajÃ bÃ½t vytyÄeny zejmÃ©na etikou. Jak si nicmÃ©nÄ› povÅ¡iml ve ÄtyÅ™icÃ¡tÃ½ch letech minulÃ©ho stoletÃ marxistickÃ½ literÃ¡rnÃ vÄ›dec BedÅ™ich VÃ¡clavek, jsou urÄitÃ¡ obdobÃ, kdy se autorstvo uchyluje kÂ folkloru jako zdroji imaginace vÃce neÅ¾ jindy. KromÄ› rezonanÄnÃ funkce, tedy aspektu kontinuity, jejÅ¾ lidovÃ¡ slovesnost vnÃ¡Å¡Ã do modernÃ literatury, vyzdvihuje VÃ¡clavek funkci regeneraÄnÃ. â€žNovÃ¡â€œ kultura sahÃ¡ do folklornÃho rezervoÃ¡ru takÃ© pro iniciativu, jakousi hybnou sÃlu vÂ dobÃ¡ch krize kultury, aÅ¥ uÅ¾ zÂ dÅ¯vodÅ¯ vnÄ›jÅ¡Ãch, jako jsou vÃ¡lky aÂ politickÃ© konflikty, anebo vnitÅ™nÃch, kdy kultura ustrne vinou zkostnatÄ›nÃ svÃ½ch dosavadnÃch schÃ©mat.
TakÃ© novÄ›jÅ¡Ã teoretickÃ© rÃ¡mce se snaÅ¾Ã tento jev uchopit v Å¡irÅ¡Ã perspektivÄ›. Jak zmiÅˆuje v rozhovoru tohoto ÄÃsla filosof a antropolog Joseph Grim Feinberg, postkoloniÃ¡lnÃ obrat byl zÃ¡roveÅˆ obratem k folkloru, protoÅ¾e umoÅ¾nil dostat do svÄ›ta umÄ›nÃ dlouho vyluÄovanÃ© hlasy a tradice. OrientalizujÃcÃ rozliÅ¡enÃ mezi â€žfolkloremâ€œ, pÅ™ÃpadnÄ› â€žlidovÃ½m umÄ›nÃmâ€œ jako souÄÃ¡stÃ evropskÃ© tradice a â€žumÄ›nÃm domorodcÅ¯â€œ jako kulturnÃ produkcÃ neevropskÃ½ch nÃ¡rodÅ¯ a etnik se â€“ pÅ™inejmenÅ¡Ãm v oblasti vÃ½tvarnÃ©ho umÄ›nÃ â€“ pomalu stÃrÃ¡. Folklor pak pÅ™edstavuje shrnujÃcÃ pojem pro projevy lidovÃ© tvorby, spojenÃ© velmi Äasto s rukodÄ›lnostÃ. V souÄasnÃ©m vÃ½tvarnÃ©m umÄ›nÃ se ostatnÄ› vracÃ uÅ¾ dlouho. StaÄÃ si zajÃt na klauzury UMPRUM a ÄlovÄ›k nachÃ¡zÃ vyÅ¡ÃvanÃ© textilnÃ obrazy, kolektivnÃ plstÄ›nou tapiserii nebo odÄ›vnÃ kolekci inspirovanou Erbenovou KyticÃ.
PromÄ›ny diskursu
Kontinuitu diskursu oÂ folkloru vÂ ÄeskÃ©m prostÅ™edÃ zkoumÃ¡ mimo jinÃ© publikace autorskÃ©ho kolektivu kolem folkloristky aÂ historiÄky DanieÂly StavÄ›lovÃ© sÂ nÃ¡zvem TÃha aÂ beztÃÅ¾e folkloru. FolklornÃ hnutÃ druhÃ© poloviny 20.Â stoletÃ vÂ ÄeskÃ½ch zemÃch (2021; viz A2 Ä. 13/2022). VÂ Ãºvodu autoÅ™i aÂ autorky kontextualizujÃ takÃ© vÃ½voj po roce 1989: postkomunistickÃ½ disidentskÃ½ diskurs kÃ³doval folklornÃ hnutÃ vÂ pÅ™edchÃ¡zejÃcÃm reÅ¾imu jako â€žskrÃ½Å¡â€œ aÂ â€žpÅ™etvÃ¡Å™kuâ€œ. Monopol ztratil tento pohled aÅ¾ vÂ desÃ¡tÃ½ch letech, coÅ¾ publikace dÃ¡vÃ¡ do souvislosti sÂ vÃ½sledky snÄ›movnÃch voleb zÂ let 2013 aÂ 2017 (vÃtÄ›zstvÃ ÄŒSSD aÂ poslÃ©ze hnutÃ ANO) aÂ takÃ© sÂ â€žrevizionistickÃ½mâ€œ obratem vÂ historiografii. Folklor zaÄal bÃ½t vnÃmÃ¡n nikoli jako â€žkolaboraceâ€œ, ale jako â€žnehmotnÃ© kulturnÃ dÄ›dictvÃâ€œ. SÂ tÃm koresponduje skuteÄnost, Å¾e vÂ roce 2003 byla na zasedÃ¡nÃ UNESCO pÅ™ijata Ãšmluva oÂ zachovÃ¡nÃ nemateriÃ¡lnÃho kulturnÃho dÄ›dictvÃ aÂ do seznamu byly postupnÄ› pÅ™idÃ¡ny (zejmÃ©na vÂ desÃ¡tÃ½ch letech) napÅ™Ãklad fujara, evropskÃ½ modrotisk, loutkÃ¡Å™stvÃ vÂ ÄŒesku aÂ na Slovensku nebo jÃzda krÃ¡lÅ¯ na SlovÃ¡cku.
Ve slovenskÃ©m prostÅ™edÃ lze vyjÃt zÂ Feinbergovy pÅ™edmluvy ke slovenskÃ©mu pÅ™ekladu jeho knihy VrÃ¡tiÅ¥ folklÃ³r Ä¾uÄom (2018; viz A2 Ä. 13/2019), kterÃ¡ je etnografickou aÂ filosofickou sondou do koÅ¡ickÃ©ho taneÄnÃho folklornÃho souboru na zaÄÃ¡tku desÃ¡tÃ½ch let. Autor svÅ¯j tehdejÅ¡Ã vÃ½zkum jiÅ¾ historizuje, vÂ roce 2018 ho od nÄ›j totiÅ¾ dÄ›lÃ rok 2015, spojenÃ½ sÂ vyvrcholenÃm uprchlickÃ© krize. SÂ tÃmto milnÃkem spojuje radikalizaci ÄÃ¡sti slovenskÃ© spoleÄnosti aÂ novou vlnu nacionalismu, kterÃ¡ se projevila vstupem faÅ¡istickÃ© Ä½SNS do parlamentu vÂ roce 2016.Â Antropolog Juraj Buzalka vÂ knize sebranÃ½ch esejÅ¯ Postsedliaci. SlovenskÃ½ Ä¾udovÃ½ protest (2023) hledÃ¡ zdroj radikalizace vÂ dÄ›dictvÃ venkovskÃ© mentality, jeÅ¾ podle nÄ›j stÃ¡le pÅ™etrvÃ¡vÃ¡ vÂ jÃ¡dru slovenskÃ© spoleÄnosti aÂ kultury. â€žPostsedliaciâ€œ se majÃ vyznaÄovat odporem proti globalizaci aÂ nedÅ¯vÄ›rou vÅ¯Äi elitÃ¡m, coÅ¾ pÅ™iÅ¾ivuje populistickÃ¡ hnutÃ. Tomuto esencializujÃcÃmu pojetÃ oponuje sociolog Dominik Å½elinskÃ½. SouÄasnÃ½ stav slovenskÃ© politiky je podle nÄ›j daleko spÃÅ¡e produktem mocenskÃ½ch vztahÅ¯ aÂ mÃ©diÃ, nelze tedy takto zjednoduÅ¡ovat aÂ vychÃ¡zet ze stereotypÅ¯. Slovensko nicmÃ©nÄ› stÃ¡le stavÃ svou identitu na folkloru, aÂ to vÂ jeho konzervativnÃm pojetÃ.
Efekt Å½ÃtkovskÃ½ch bohyÅˆ
TakÃ© vÂ tuzemskÃ© literatuÅ™e jsou desÃ¡tÃ¡ lÃ©ta poÄÃ¡tkem pozvolnÃ©ho pronikÃ¡nÃ folkloru blÃÅ¾e centru spoleÄenskÃ©ho aÂ kulturnÃho zÃ¡jmu. ZatÃmco vÂ dÄ›jinÃ¡ch souÄasnÃ© slovenskÃ© literatury, jak je konceptualizujÃ vÄ›dkynÄ› aÂ vÄ›dci ze SlovenskÃ© akademie vÄ›d vÂ knize HÄ¾adanie sÃºÄasnosti (2014), se objevuje proud regionalismÅ¯, vÂ dÄ›jinÃ¡ch ÄeskÃ© literatury peÄlivÄ› mapovanÃ½ch vÂ sÃ©rii VÂ souÅ™adnicÃchâ€¦ (2008, 2015 aÂ 2025) se ÃºbÄ›Å¾nÃky souÄasnÃ© literatury od devadesÃ¡tÃ½ch let soustÅ™edÃ na tÃ©mata, jako je minulost aÂ pamÄ›Å¥. GeografickÃ© mÄ›Å™Ãtko regionu nebo dichotomie mÄ›sta aÂ venkova pÅ™itom vÂ sÃ©rii nejsou pÅ™ÃliÅ¡ podstatnÃ©. LiterÃ¡rnÃ kritika pak operuje napÅ™Ãklad sÂ pojmem vesnickÃ½ romÃ¡n (vÂ pÅ™ÃpadÄ› prÃ³z JiÅ™Ãho HÃ¡jÃÄka), ale ani vÂ nÃ se prizma folkloru neobjevuje.
KdyÅ¾ ale budeme ÄÃst vybranÃ© romÃ¡ny vznikajÃcÃ od desÃ¡tÃ½ch let zpÄ›tnÄ›, perspektiva folkloru se mÅ¯Å¾e ukÃ¡zat jako nÃ¡pomocnÃ¡. UmoÅ¾Åˆuje komparativnÄ› usouvztaÅ¾nit tvorbu odliÅ¡nÃ½ch nÃ¡rodnÃch literatur â€“ aÂ to nejen vÂ rÃ¡mci stÅ™edoevropskÃ© literatury, ale takÃ© tÅ™eba se souÄasnÃ½m hispanofonnÃm folkÂ-hororovÃ½m feministickÃ½m proudem. NabÃzÃ takÃ© ÄtenÃ dÄ›jin danÃ© nÃ¡rodnÃ literatury zÂ novÃ© perspektivy aÂ objevovÃ¡nÃ neÄekanÃ½ch literÃ¡rnÃch vztahÅ¯ mezi autorstvem. ZÂ tohoto Ãºhlu pohledu tak KateÅ™ina TuÄkovÃ¡ navazuje na BoÅ¾enu NÄ›mcovou aÂ zÃ¡roveÅˆ na Olgu Tokarczuk. ZÂ dosud uvedenÃ©ho je takÃ© zÅ™ejmÃ©, Å¾e trend literÃ¡rnÃho folklorismu je vÃ½raznÄ› genderovÃ¡n. Hrdinky romÃ¡nÅ¯ nÄ›kterÃ½ch autorek se totiÅ¾ Äasto vÄ›nujÃ ruÄnÃ prÃ¡ci coby folklornÃ praktice, skrze niÅ¾ spoluutvÃ¡Å™ejÃ svou femininnÃ identitu. VysvÄ›tlenÃ mohou nabÃzet feministickÃ© teorie kladoucÃ dÅ¯raz na umlÄovÃ¡nÃ Å¾en aÂ jejich systematickÃ© vyluÄovÃ¡nÃ zÂ dominantnÃch diskursÅ¯, jak oÂ nÄ›m mluvÃ napÅ™Ãklad Mary Beard nebo Magdalena Szczuka. Zdroje imaginace ÄerpajÃ Å¾eny vÂ mÃ½tech (tÅ™eba oÂ ArachnÃ©, jeÅ¾ vyzvala AthÃ©nu kÂ soutÄ›Å¾i vÂ tkanÃ), kterÃ© jsou sice kanonickÃ© aÂ dnes iÂ globÃ¡lnÃ, ale pÅ™edpoklÃ¡dajÃ specifickÃ½ typ vzdÄ›lÃ¡nÃ aÂ kulturnÃho kapitÃ¡lu. Proto se jako alternativnÃ zdroj osvÄ›dÄuje folklor. JakoÅ¾to lidovÃ¡ pokladnice je Å¡iroce dostupnÃ½ aÂ jeho pravidla se postupnÄ› rozvolÅˆujÃ â€“ jen je oproti univerzalismu mÃ½tÅ¯ lokÃ¡lnÄ› ukotvenÃ½.
VÂ ÄeskÃ© literatuÅ™e poÄÃ¡tku desÃ¡tÃ½ch let se jako bestseller prosazuje romÃ¡n Å½ÃtkovskÃ© bohynÄ› (2012) KateÅ™iny TuÄkovÃ© zÂ oblasti MoravskÃ½ch Kopanic vÂ ÄeskoÂ-slovenskÃ©m pohraniÄÃ. LidÃ© se sem chodÃ lÃ©Äit kÂ bohynÃm, kterÃ© na rozdÃl od Å eptuch (2019, Äesky 2022; viz A2 Ä. 21/2022) Aleny SabuchovÃ© strnuly ve svÃ© historickÃ© podobÄ›, jiÅ¾ protagonistka, respektive sama autorka vyÄetla zÂ archivÅ¯. ZÃ¡vÄ›r tak pÅ™inÃ¡Å¡Ã smutnÃ© poselstvÃ oÂ konci jednÃ© tradice, kterou postupnÄ› pokoÅ™ily po sobÄ› jdoucÃ reÅ¾imy, vÅ¡echny navÃc ve spojenÃ sÂ patriarchÃ¡tem. Pokud TuÄkovÃ¡ varuje Å¾eny pÅ™ed zlÃ½m svÄ›tem, mÃ¡ to svÃ© opodstatnÄ›nÃ; to ovÅ¡em neplatÃ pro patologickÃ© rÃ¡movÃ¡nÃ lesbickÃ©ho vztahu nebo exotizaci Slovenska. Se slovenskÃ½mi autorkami nicmÃ©nÄ› TuÄkovou spojuje (pseudo)etnografickÃ½ rÃ¡mec aÂ metoda, kterÃ© vÂ hojnÃ© mÃÅ™e nachÃ¡zÃme iÂ uÂ ÄeskÃ½ch autorek 19.Â stoletÃ, jako byly BoÅ¾ena NÄ›mcovÃ¡ aÂ Karolina SvÄ›tlÃ¡.
OÂ pÃ¡r let pozdÄ›ji pÅ™ichÃ¡zÃ Anna BolavÃ¡ sÂ roÂmÃ¡nem Do tmy (2015), vÂ nÄ›mÅ¾ pÅ™ekladatelka aÂ sbÄ›raÄka bylin podlÃ©hÃ¡ nemoci, kterÃ¡ se prolÃnÃ¡ sÂ jejÃ posedlostÃ sbÄ›rem. Ani zÃ¡vÄ›r tohoto romÃ¡nu neprorokuje Å¾enskÃ©mu pokolenÃ svÄ›tlou budoucnost â€“ motivy neviditelnosti aÂ neplodnosti naznaÄujÃ spÃÅ¡e opak (podobnÄ› jako mizenÃ vÂ TÄ›lech KlÃ¡ry VlasÃ¡kovÃ© zÂ roku 2023). Po dalÅ¡Ãm dÃle Ke dnu (2017), kde autorka rozvinula spoleÄenskou rovinu malomÄ›sta, se trilogie uzavÅ™ela romÃ¡nem Po potopÄ› (2020), vÂ nÄ›mÅ¾ jejÃ mytologizujÃcÃ rÃ¡mec kulminoval postavou otceÂ-vodnÃka. Anna BolavÃ¡ nicmÃ©nÄ› jako jedna zÂ mÃ¡la souÄasnÃ½ch ÄeskÃ½ch autorek dokÃ¡zala zasadit folklornÃ tradici do postmodernÃho svÄ›ta, obÄ› tyto sfÃ©ry konfrontovat, aÂ pÅ™itom si vytvoÅ™it svÃ©bytnÃ½ jazyk aÂ poetiku.
Å eptuchy, vÃ½Å¡ivky aÂ drag
Na slovenskÃ©m literÃ¡rnÃm poli folklornÃ tendence desÃ¡tÃ½ch let poprvÃ© vrcholÃ pÅ™i vyhlÃ¡Å¡enÃ Anasoft litery za rok 2019.Â Ve finÃ¡lovÃ© pÄ›tici se setkaly prÃ³zy ÄŒepiec KatarÃny KucbelovÃ© aÂ Å eptuchy Aleny SabuchovÃ©, vÂ longlistu jeÅ¡tÄ› doplnÄ›nÃ© romÃ¡nem SvÃ¤tyne Dominiky Madro. NÄ›kteÅ™Ã kritici aÂ kritiÄky si tÃ©to podobnosti tÃ©mat aÂ motivÅ¯ vÅ¡imli aÂ shrnuli je pod jeden etnografickoÂ-mytickÃ½ Äi folklornÄ›Â-magickÃ½ proud. Poetiky jmenovanÃ½ch autorek se vÅ¡ak znaÄnÄ› liÅ¡Ã. BÃ¡snÃÅ™ka KatarÃna KucbelovÃ¡ podnikla autoetnografickÃ½ umÄ›leckÃ½ vÃ½zkum aÂ ve svÃ© debutovÃ© prÃ³ze proplÃ©tÃ¡ svÅ¯j pÅ™ÃbÄ›h aÂ pÅ™ÃbÄ›h svÃ© babiÄky sÂ osudem staÅ™enky, kterÃ¡ ji vÂ NÃzkÃ½ch TatrÃ¡ch uÄÃ vyÅ¡Ãvat Äepec. KucbelovÃ¡ otevÅ™enÄ› reflektuje svÃ© pochyby oÂ souÄasnÃ© podobÄ› folkloru, svoji vykoÅ™enÄ›nost iÂ zÂ nÃ plynoucÃ touhu po zapuÅ¡tÄ›nÃ koÅ™enÅ¯. To se jÃ nakonec daÅ™Ã, aÂ navÃc vnÃmÃ¡ kontinuitu Å¾enskÃ©ho rodu, kterÃ¡ je na tyto tradice navÃ¡zanÃ¡. NevadÃ, Å¾e â€žsvÅ¯jâ€œ Äepec nedokonÄÃ; prÃ¡ci dovede kÂ zÃ¡vÄ›ru nÄ›kdo jinÃ½, moÅ¾nÃ¡ jejÃ dcera, moÅ¾nÃ¡ jejÃ potomkynÄ› za sto let.
TakÃ© Alena SabuchovÃ¡ podnikla etnografickÃ½ vÃ½zkum, aÂ to na polskoÂ-bÄ›loruskÃ© hranici, zpracovala jej vÅ¡ak odliÅ¡nÄ›. IÂ pÅ™es dokumentÃ¡rnÃ uvedenÃ mÃsta aÂ data aÂ fotografickÃ½ doprovod vyprÃ¡vÃ fiktivnÃ pÅ™ÃbÄ›h. Hrdinka se vracÃ do mÃsta, kde vyrÅ¯stala â€“ aÂ ke svÃ½m duchÅ¯m, zejmÃ©na kÂ duchu svÃ© nejlepÅ¡Ã kamarÃ¡dky. SabuchovÃ¡ skrze postavy lidovÃ½ch lÃ©Äitelek (aÂ jednoho lÃ©Äitele) zpracovÃ¡vÃ¡ tÃ©ma specificky Å¾enskÃ© samoty, aÅ¥ uÅ¾ vdovskÃ©, uÄitelskÃ©, nebo zkrÃ¡tka Å¾ivota bez partnerstva. JejÃ Å¾enskÃ© postavy si vytvÃ¡Å™ejÃ novÃ© rituÃ¡ly, sÂ nimiÅ¾ konfrontujÃ jak patriarchÃ¡t, tak cÃrkev.
Kniha Dominiky Madro je zÂ tÃ©to trojice nejlyriÄtÄ›jÅ¡Ã â€“ vyprÃ¡vÃ baladickÃ½ pÅ™ÃbÄ›h Å¾eny aÂ tragickÃ©ho konce vztahu vÂ zamlÅ¾enÃ½ch kulisÃ¡ch historickÃ½ch MyjavskÃ½ch kopanic. Svou poetikou se blÃÅ¾Ã slovenskÃ© lyrizovanÃ© prÃ³ze ÄtyÅ™icÃ¡tÃ½ch let, jakou psali FrantiÅ¡ek Å vantner nebo Margita Figuli. Dominika Madro â€“ podobnÄ› jako BolavÃ¡ (aÂ VlasÃ¡kovÃ¡ nebo Zuzana Å˜ÃhovÃ¡) â€“ tematizuje neplodnost. ZÃ¡vÄ›r knihy se pak svÃ½m pesimismem pÅ™ibliÅ¾uje vyznÄ›nÃ romÃ¡nÅ¯ jmenovanÃ½ch ÄeskÃ½ch autorek.
NeznamenÃ¡ to vÅ¡ak, Å¾e by se vÂ romÃ¡nech souÄasnÃ½ch autorÅ¯ folklor neobjevoval. Jeho rÃ¡mec vÅ¡ak nenÃ vyuÅ¾ÃvÃ¡n pro zkoumÃ¡nÃ maskulinnÃ identity. NapÅ™Ãklad ve stalkerovskÃ© trilogii MaroÅ¡e KrajÅˆaka, kterou otevÃrÃ¡ Carpathia (2012, Äesky 2015), se jednÃ¡ oÂ kulturnÃ pamÄ›Å¥ zanikajÃcÃho spoleÄenstvÃ RusÃnÅ¯. HumornÃ¡ povÃ¡Å¾skÃ¡ trilogie jeho souÄasnÃka LukÃ¡Å¡e Luka zase ohledÃ¡vÃ¡ identitu regionÃ¡lnÃ, pÅ™ÃpadnÄ› slovenskou. Letnice (2023) Miroslava HlauÄa, pÅ¯vodem slovenskÃ©ho vÃtÄ›ze loÅˆskÃ© Magnesie Litery, pracujÃ se standardnÃmi genderovÃ½mi stereotypy, milostnÃ½ trojÃºhelnÃk nevyjÃmaje. FolklornÄ› ladÄ›nÃ¡ dÃla najdeme iÂ vÂ Å¾Ã¡nru reportÃ¡Å¾e, napÅ™Ãklad Slon na ZemplÃnÄ› (2018, Äesky 2019) Andreje BÃ¡na â€“ iÂ jemu jde vÅ¡ak spÃÅ¡ oÂ slovenskou identitu. ZmÃnku zde zaslouÅ¾Ã iÂ PÃ¡lenka (2014) MatÄ›je HoÅ™avy, kterÃ¡ je svÃ½m vzpomÃnkovÃ½m aÂ lyrickÃ½m ladÄ›nÃm blÃzkÃ¡ Carpathii. Pokud jde oÂ zmÃnÄ›nÃ© hÃ¡jÃÄkovskÃ© venkovskÃ© romÃ¡ny, vÂ odkouzlenÃ©m svÄ›tÄ› jejich protagonistÅ¯ stylizovanÃ½ch do badatelÅ¯ (genealogÅ¯) bychom folklornÃ Äi mytickÃ© prvky hledali jen tÄ›Å¾ko.
Jinak je tomu vÂ tvorbÄ› Jakuba SpevÃ¡ka, kterÃ½ jiÅ¾ ve svÃ©m debutu prozkoumÃ¡vÃ¡ vesnickÃ© prostÅ™edÃ aÂ sahÃ¡ pro obraznost do Bible. DefinitivnÄ› folklor pojmenovÃ¡vÃ¡ vÂ autobiografickÃ© prÃ³ze VÅ¡etko, Äo som ti nestihol povedaÅ¥ (2025), adresovanÃ© zemÅ™elÃ©mu otci, kde se mimo jinÃ© vÄ›nuje protnutÃ dragu sÂ folklorem â€“ ten se tak stÃ¡vÃ¡ zÃ¡roveÅˆ nÃ¡strojem kÂ uchopenÃ vlastnÃ queer identity, podobnÄ› jako je tomu uÂ jmenovanÃ½ch Å¾enskÃ½ch autorek.
Posedlost aÂ pospolitost
Co zÂ folkloru nebo jakou jeho podobu souÄasnÃ¡ literatura â€“ zejmÃ©na ta psanÃ¡ Å¾enami â€“ tedy zobrazuje? Pro nÄ›kterÃ© znamenÃ¡ folklor pojidlo, vytvÃ¡Å™Ã kontinuitu jako pro KatarÃnu zÂ ÄŒepce. Pro jinÃ© pÅ™edstavuje pospolitost: jeho rituÃ¡Âly nÃ¡s vÃ¡Å¾ou kÂ sobÄ› jako osamocenÃ© vdovy na hÅ™bitovÄ› vÂ Å eptuchÃ¡ch. Folklory se objevujÃ takÃ© vÂ mnoÅ¾nÃ©m ÄÃsle jako pÅ™edÃ¡vÃ¡nÃ lidskÃ½ch archetypÅ¯ vÂ povÃdkovÃ© sbÃrce Dom pre jeleÅˆa (2022) iÂ vÂ bÃ¡snickÃ©m debutu Deti Hamelnu (2020) Dominiky MoravÄÃkovÃ©. VÂ Å™eÄovickÃ© trilogii Anny BolavÃ© je folklor spojen sÂ posedlostÃ aÂ nedokÃ¡Å¾e pÅ™eÅ¾Ãt vÂ novÃ©m neoliberÃ¡lnÃm Å™Ã¡du. ZÃ¡nik folkloru jako lidskou aÂ zejmÃ©na Å¾enskou tragÃ©dii pak zachycujÃ Å½ÃtkovskÃ© bohynÄ›.
ProstÅ™edky, jimiÅ¾ autorky vepisujÃ svÃ¡ tÃ©mata do folklornÃho rÃ¡mce, se kÅ™ÃÅ¾Ã sÂ tÄ›mi, kterÃ© jsou typickÃ© pro autorskÃ½ mÃ½tus, jak oÂ nÄ›m pÃÅ¡e Blanka ÄŒinÃ¡tlovÃ¡: zobrazenÃ pÅ™edmodernÃ tradiÄnÃ spoleÄnosti, cykliÄnost Äasu, vÂ nÄ›mÅ¾ jsou velkÃ© dÄ›jiny na pozadÃ, katarznÃ funkce zdÄ›dÄ›nÃ¡ po tradiÄnÃch mÃ½tech. JelikoÅ¾ autorky spÃÅ¡e neÅ¾ zÂ mÃ½tÅ¯ tÄ›Å¾Ã zÂ folkloru, jejich tvorbu by lÃ©pe vystihl pojem autorskÃ½ folklor. Ten lze pak najÃt iÂ vÂ dalÅ¡Ãch odvÄ›tvÃch kultury â€“ urÄitÄ› to platÃ vÂ hudbÄ›, vÂ nÃÅ¾ ÄÃ¡st ÄeskÃ©ho folku pÅ™erostla vÂ novÃ½ folklor, kterÃ½ dÃ½chÃ¡ jak mÄ›stem, tak lesy. VÂ experimentÃ¡lnÃch projektech, jako jsou Spievanky (2024) freakfolkovÃ©ho ÄeskoÂ-slovenskÃ©ho dua PÃºÄik, slouÅ¾Ã folklor zÃ¡roveÅˆ kÂ ironickÃ© reapropriaci tradice, kterÃ¡ je vÂ tomto pÅ™ÃpadÄ› vyuÅ¾itÃ¡ pro rÃ¡movÃ¡nÃ zkuÅ¡enosti trans lidÃ.
NovÃ© folkovÃ© hudebnÃ kolektivy nebo pÃsniÄkÃ¡Å™i, jako SevernÃ nÃ¡stupiÅ¡tÄ›, Do hor, Cardo Decumanus aÂ ÄŒlovÄ›k krve, se nebojÃ ani patosu, kterÃ½ zaÅ¾ÃvÃ¡ renesanci takÃ© vÂ literatuÅ™e, zejmÃ©na vÂ poezii. DobÅ™e je to vidÄ›t vÂ tvorbÄ› Terezy Å ustkovÃ©, jejÃÅ¾ sbÃrka Koutnice (2024) vÂ sobÄ› nese kÅ™esÅ¥anskÃ© poselstvÃ, ale takÃ© poetiku bolesti, blÃzkou romÃ¡nÅ¯m Madro, BolavÃ© nebo Å˜ÃhovÃ©. TakÃ© KlÃ¡ra KrÃ¡senskÃ¡ ve svÃ© poezii tÃhne kÂ venkovu, kÅ™esÅ¥anskÃ© spiritualitÄ› aÂ pÅ™ÃrodnÃ lyrice. ObÄ› autorky pÅ™itom nemajÃ daleko od estetiky cottagecoru, jak je patrnÃ© napÅ™Ãklad zÂ instagramovÃ©ho ÃºÄtu KrÃ¡senskÃ© (@klara.krsnsk). Ve slovenskÃ© poezii najdeme podobnÃ© tendence nejen u Dominiky MoravÄÃkovÃ©, ale takÃ© u Jely AbasovÃ©, kterÃ¡ vedle kvazimytologickÃ½ch bÃ¡snÃ pÃÅ¡e takÃ© haiku. EpiÄtÄ›jÅ¡Ã bÃ¡snÄ› s postavami jako VÅ¡eded a Strombaba se u nÃ stÅ™ÃdajÃ s drobnÃ½mi obrazy z venkova. Debutantka PatrÃcia GabriÅ¡ovÃ¡ zase vyuÅ¾ÃvÃ¡ folklornÃ motivy spjatÃ© s vodou, napÅ™Ãklad postavy moÅ™skÃ½ch panen.
DvÄ› podoby folkloru
SÂ genderovanostÃ folkloru vÂ poezii uÅ¾ to tak horkÃ© nenÃ. PÅ™estoÅ¾e tÃ©mata mohou variovat (aÂ pro autorky zÅ¯stÃ¡vÃ¡ mateÅ™stvÃ jednÃm zÂ tÄ›ch podstatnÃ½ch), nenÃ tÄ›Å¾kÃ© najÃt ani autory. MiloÅ¡ DoleÅ¾al, kterÃ½ svou sbÃrku Jana bude brzy sbÃrat lipovÃ½ kvÄ›t (2022) uvÃ¡dÃ citÃ¡tem zÂ Erbenovy Kytice, spojuje Å¾enu se sbÄ›rem bylin podobnÄ› jako BolavÃ¡. V bÃ¡snÃch oslovuje Boha a jako JÃ³b se ho ptÃ¡ na svÅ¯j tÄ›Å¾kÃ½ ÃºdÄ›l, ztrÃ¡tu milovanÃ© Å¾eny. SpirituÃ¡lno v ÃºzkÃ©m spojenÃ s mytologieÂmi najdeme i v poezii VojtÄ›cha Å tÄ›pÃ¡na. Petr Å mÃd ve svÃ½ch bÃ¡snÃch i prÃ³zÃ¡ch stavÃ na variantnosti folkloru, osidluje svÃ© texty novÃ½mi folklornÃmi bytostmi jako OÅ¡krda HaÅ¡tal nebo PaÅ¡krt Smolinka a vymÃ½Å¡lÃ si Å™Ãkanky a poÅ™ekadla. Jeho venkov je celÃ¡ paleta venkovÅ¯ â€“ od â€žvenkova usebrÃ¡nÃâ€œ, kterÃ½ podle nÄ›j ovÅ¡em nikdy neexistoval, pÅ™es dnes uÅ¾ vymÃ½cenÃ½ â€žvenkov pracovnÃâ€œ aÅ¾ po â€žvenkov komickÃ½â€œ, pÅ™eÅ¾ÃvajÃcÃ v poslednÃch reliktech.
AutorskÃ½ folklor tak na jednÃ© stranÄ› znamenÃ¡ individualizaci folkloru aÂ jeho prodej pod autorskou znaÄkou â€“ jinak to vÂ souÄasnÃ©m svÄ›tÄ› ani nejde â€“ zÃ¡roveÅˆ ale pÅ™inÃ¡Å¡Ã obohacenÃ oÂ novÃ© poetiky, coÅ¾ se vÂ ÄeskÃ© literatuÅ™e projevilo jiÅ¾ sÂ Å½ÃtkovskÃ½mi bohynÄ›mi, nÃ¡slednÄ› sÂ Å™eÄkovickou trilogiÃ, Letnicemi nebo nejnovÄ›ji sÂ thrillery Petry KlabouchovÃ©. JeÅ¡tÄ› vÃ½raznÄ›ji to platÃ pro slovenskou literaturu, vÂ nÃÅ¾ se tento mytickoÂ-etnografickÃ½ proud (anebo prostÄ› literÃ¡rnÃ folklorismus, pokud se mu tak rozhodneme Å™Ãkat) stÃ¡vÃ¡ jednÃm zÂ hlavnÃch.
Joseph Grim Feinberg rozliÅ¡uje dvÄ› podoby novÃ© folklornÃ tvorby: â€žtragickouâ€œ, typickou pro dobu postkomunismu, aÂ nÃ¡slednÄ› alternativnÃ aÅ¾ utopickou podobu â€žradikÃ¡lnÄ› historickouâ€œ. Ta prvnÃ dobÅ™e charakterizuje dÃla Å™ady jmenovanÃ½ch ÄeskÃ½ch autorek. VelkÃ¡ ÄÃ¡st souÄasnÃ© produkce uÅ¾ je vÅ¡ak projevem novÃ©ho, â€žradikÃ¡lnÄ› historickÃ©hoâ€œ folkloru, kterÃ½ proti zavedenÃ½m hierarchiÃm tlaÄÃ hravÃ½m zpÅ¯sobem zdola â€“ bez ohledu na to, co se zrovna dÄ›je vÂ parlamentu.