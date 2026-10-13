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Mezi tragikou a hravostí

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Valentina Moreno
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AniÅ¾ by si toho literÃ¡rnÃ­ kritika vÃ½raznÄ›ji vÅ¡Ã­mala, zaÄal se vÂ minulÃ© dekÃ¡dÄ› do ÄeskÃ© aÂ slovenskÃ© literatury navracet folklor. ZatÃ­mco komerÄnÄ› ÃºspÄ›Å¡nÃ© Å½Ã­tkovskÃ© bohynÄ› oplakÃ¡valy zÃ¡nik staletÃ½ch tradic, vstoupil na scÃ©nu novÃ½, mÃ©nÄ› svazujÃ­cÃ­ pÅ™Ã­stup, vÂ nÄ›mÅ¾ se folklor mÅ¯Å¾e pojit nejen sÂ bylinkÃ¡Å™stvÃ­m, ale iÂ sÂ queer identitou.

SedmadvacÃ¡tÃ©ho Ãºnora 2024 se konal historicky prvnÃ­ den krojÅ¯ v PoslaneckÃ© snÄ›movnÄ› ÄŒeskÃ© republiky. S iniciativou pÅ™iÅ¡la trojice politikÅ¯ z ANO a TOP 09. Celou scenerii doprovÃ¡zela etnografickÃ¡ vÃ½stava rekonstruoÂ­vanÃ½ch krojÅ¯, slavnostnÄ› zahÃ¡jenÃ¡ tÃ©hoÅ¾ dne. PÅ™edsedkynÄ› SnÄ›movny MarkÃ©ta PekarovÃ¡ AdamovÃ¡ sice v kroji nedorazila, ale dalÅ¡Ã­ rok poskytla akci svou zÃ¡Å¡titu. NovÃ¡ tradice se zopakovala, tentokrÃ¡t pod nÃ¡zvem â€žDen lidovÃ½ch krojÅ¯ a krajÅ¯ ve SnÄ›movnÄ›â€œ, pÅ™iVdal se prÅ¯vod, folklornÃ­ festival s regionÃ¡lnÃ­mi pochutinami a pÄ›veckÃ½mi soubory.

JÃ¡ jsem vÂ dobÄ› vyhlÃ¡Å¡enÃ­ prvnÃ­ho roÄnÃ­ku psala diplomovou prÃ¡ci na tÃ©ma folkloru vÂ souÄasnÃ© literatuÅ™e aÂ spoleÄnosti. NevÄ›Å™Ã­cnÄ› jsem pÅ™ihlÃ­Å¾ela, jak mi realita neustÃ¡le poskytuje dalÅ¡Ã­ aÂ dalÅ¡Ã­ dÅ¯kazy oÂ tom, Å¾e folklor se vracÃ­ do mnoha sfÃ©r kultury aÂ spoleÄnosti. AÂ to dokonce pÅ™Ã­mo vÂ ÄeskÃ© metropoli, daleko od Moravy, kterÃ¡ sÂ nÃ­m bÃ½vÃ¡ stereotypnÄ› spojovanÃ¡. Folklor doputoval zÂ periferie do centra aÂ â€“ jakkoli je to paradoxnÃ­ â€“ zapouÅ¡tÃ­ koÅ™eny vÂ globalizovanÃ©m hlavnÃ­m mÄ›stÄ›.

FolklornÃ­ rezervoÃ¡r

ZÂ teoretickÃ©ho hlediska to vypadÃ¡ prÅ¯zraÄnÄ›: vÂ Äase krize sahÃ¡ spoleÄnost do archivÅ¯ aÂ vybÃ­rÃ¡ pro svou identitu aktuÃ¡lnÄ› nejpÅ™ilÃ©havÄ›jÅ¡Ã­ tradice. Folklor bÃ½vÃ¡ chÃ¡pÃ¡n takÅ™ka jako synonymum tradice, jako to â€žnejpÅ¯vodnÄ›jÅ¡Ã­â€œ, co si sÂ sebou neseme zÂ doby pÅ™ed naÅ¡Ã­m modernÃ­m svÄ›tem. Je tak vlastnÄ› zaklÃ¡dajÃ­cÃ­m mÃ½tem naÅ¡Ã­ spoleÄnosti. Obrozenci aÂ romantici se podÃ­leli na jeho konstruovÃ¡nÃ­ skrze sbÄ›r pÃ­snÃ­ Äi falzifikÃ¡ty eposÅ¯, ale takÃ© vlastnÃ­mi variaÂ­Â­cemi na folklornÃ­ tÃ©mata aÂ motivy.

PoslednÃ­ ze jmenovanÃ½ch pÅ™Ã­stupÅ¯ spojuje naÅ¡i dobu sÂ historickou epochou, kdy pojem folklor teprve vznikal. Literatura si samozÅ™ejmÄ› mÅ¯Å¾e vypÅ¯jÄovat celkem dle libosti; jejÃ­ hranice se promÄ›ÅˆujÃ­ aÂ dnes se zdajÃ­ bÃ½t vytyÄeny zejmÃ©na etikou. Jak si nicmÃ©nÄ› povÅ¡iml ve ÄtyÅ™icÃ¡tÃ½ch letech minulÃ©ho stoletÃ­ marxistickÃ½ literÃ¡rnÃ­ vÄ›dec BedÅ™ich VÃ¡clavek, jsou urÄitÃ¡ obdobÃ­, kdy se autorstvo uchyluje kÂ folkloru jako zdroji imaginace vÃ­ce neÅ¾ jindy. KromÄ› rezonanÄnÃ­ funkce, tedy aspektu kontinuity, jejÅ¾ lidovÃ¡ slovesnost vnÃ¡Å¡Ã­ do modernÃ­ literatury, vyzdvihuje VÃ¡clavek funkci regeneraÄnÃ­. â€žNovÃ¡â€œ kultura sahÃ¡ do folklornÃ­ho rezervoÃ¡ru takÃ© pro iniciativu, jakousi hybnou sÃ­lu vÂ dobÃ¡ch krize kultury, aÅ¥ uÅ¾ zÂ dÅ¯vodÅ¯ vnÄ›jÅ¡Ã­ch, jako jsou vÃ¡lky aÂ politickÃ© konflikty, anebo vnitÅ™nÃ­ch, kdy kultura ustrne vinou zkostnatÄ›nÃ­ svÃ½ch dosavadnÃ­ch schÃ©mat.

TakÃ© novÄ›jÅ¡Ã­ teoretickÃ© rÃ¡mce se snaÅ¾Ã­ tento jev uchopit v Å¡irÅ¡Ã­ perspektivÄ›. Jak zmiÅˆuje v rozhovoru tohoto ÄÃ­sla filosof a antropolog Joseph Grim Feinberg, postkoloniÃ¡lnÃ­ obrat byl zÃ¡roveÅˆ obratem k folkloru, protoÅ¾e umoÅ¾nil dostat do svÄ›ta umÄ›nÃ­ dlouho vyluÄovanÃ© hlasy a tradice. OrientalizujÃ­cÃ­ rozliÅ¡enÃ­ mezi â€žfolkloremâ€œ, pÅ™Ã­padnÄ› â€žlidovÃ½m umÄ›nÃ­mâ€œ jako souÄÃ¡stÃ­ evropskÃ© tradice a â€žumÄ›nÃ­m domorodcÅ¯â€œ jako kulturnÃ­ produkcÃ­ neevropskÃ½ch nÃ¡rodÅ¯ a etnik se â€“ pÅ™inejmenÅ¡Ã­m v oblasti vÃ½tvarnÃ©ho umÄ›nÃ­ â€“ pomalu stÃ­rÃ¡. Folklor pak pÅ™edstavuje shrnujÃ­cÃ­ pojem pro projevy lidovÃ© tvorby, spojenÃ© velmi Äasto s rukodÄ›lnostÃ­. V souÄasnÃ©m vÃ½tvarnÃ©m umÄ›nÃ­ se ostatnÄ› vracÃ­ uÅ¾ dlouho. StaÄÃ­ si zajÃ­t na klauzury UMPRUM a ÄlovÄ›k nachÃ¡zÃ­ vyÅ¡Ã­vanÃ© textilnÃ­ obrazy, kolektivnÃ­ plstÄ›nou tapiserii nebo odÄ›vnÃ­ kolekci inspirovanou Erbenovou KyticÃ­.

PromÄ›ny diskursu

Kontinuitu diskursu oÂ folkloru vÂ ÄeskÃ©m prostÅ™edÃ­ zkoumÃ¡ mimo jinÃ© publikace autorskÃ©ho kolektivu kolem folkloristky aÂ historiÄky DanieÂ­ly StavÄ›lovÃ© sÂ nÃ¡zvem TÃ­ha aÂ beztÃ­Å¾e folkloru. FolklornÃ­ hnutÃ­ druhÃ© poloviny 20.Â stoletÃ­ vÂ ÄeskÃ½ch zemÃ­ch (2021; viz A2 Ä. 13/2022). VÂ Ãºvodu autoÅ™i aÂ autorky kontextualizujÃ­ takÃ© vÃ½voj po roce 1989: postkomunistickÃ½ disidentskÃ½ diskurs kÃ³doval folklornÃ­ hnutÃ­ vÂ pÅ™edchÃ¡zejÃ­cÃ­m reÅ¾imu jako â€žskrÃ½Å¡â€œ aÂ â€žpÅ™etvÃ¡Å™kuâ€œ. Monopol ztratil tento pohled aÅ¾ vÂ desÃ¡tÃ½ch letech, coÅ¾ publikace dÃ¡vÃ¡ do souvislosti sÂ vÃ½sledky snÄ›movnÃ­ch voleb zÂ let 2013 aÂ 2017 (vÃ­tÄ›zstvÃ­ ÄŒSSD aÂ poslÃ©ze hnutÃ­ ANO) aÂ takÃ© sÂ â€žrevizionistickÃ½mâ€œ obratem vÂ historiografii. Folklor zaÄal bÃ½t vnÃ­mÃ¡n nikoli jako â€žkolaboraceâ€œ, ale jako â€žnehmotnÃ© kulturnÃ­ dÄ›dictvÃ­â€œ. SÂ tÃ­m koresponduje skuteÄnost, Å¾e vÂ roce 2003 byla na zasedÃ¡nÃ­ UNESCO pÅ™ijata Ãšmluva oÂ zachovÃ¡nÃ­ nemateriÃ¡lnÃ­ho kulturnÃ­ho dÄ›dictvÃ­ aÂ do seznamu byly postupnÄ› pÅ™idÃ¡ny (zejmÃ©na vÂ desÃ¡tÃ½ch letech) napÅ™Ã­klad fujara, evropskÃ½ modrotisk, loutkÃ¡Å™stvÃ­ vÂ ÄŒesku aÂ na Slovensku nebo jÃ­zda krÃ¡lÅ¯ na SlovÃ¡cku.

Ve slovenskÃ©m prostÅ™edÃ­ lze vyjÃ­t zÂ Feinbergovy pÅ™edmluvy ke slovenskÃ©mu pÅ™ekladu jeho knihy VrÃ¡tiÅ¥ folklÃ³r Ä¾uÄom (2018; viz A2 Ä. 13/2019), kterÃ¡ je etnografickou aÂ filosofickou sondou do koÅ¡ickÃ©ho taneÄnÃ­ho folklornÃ­ho souboru na zaÄÃ¡tku desÃ¡tÃ½ch let. Autor svÅ¯j tehdejÅ¡Ã­ vÃ½zkum jiÅ¾ historizuje, vÂ roce 2018 ho od nÄ›j totiÅ¾ dÄ›lÃ­ rok 2015, spojenÃ½ sÂ vyvrcholenÃ­m uprchlickÃ© krize. SÂ tÃ­mto milnÃ­kem spojuje radikalizaci ÄÃ¡sti slovenskÃ© spoleÄnosti aÂ novou vlnu nacionalismu, kterÃ¡ se projevila vstupem faÅ¡istickÃ© Ä½SNS do parlamentu vÂ roce 2016.Â Antropolog Juraj Buzalka vÂ knize sebranÃ½ch esejÅ¯ Postsedliaci. SlovenskÃ½ Ä¾udovÃ½ protest (2023) hledÃ¡ zdroj radikalizace vÂ dÄ›dictvÃ­ venkovskÃ© mentality, jeÅ¾ podle nÄ›j stÃ¡le pÅ™etrvÃ¡vÃ¡ vÂ jÃ¡dru slovenskÃ© spoleÄnosti aÂ kultury. â€žPostsedliaciâ€œ se majÃ­ vyznaÄovat odporem proti globalizaci aÂ nedÅ¯vÄ›rou vÅ¯Äi elitÃ¡m, coÅ¾ pÅ™iÅ¾ivuje populistickÃ¡ hnutÃ­. Tomuto esencializujÃ­cÃ­mu pojetÃ­ oponuje sociolog Dominik Å½elinskÃ½. SouÄasnÃ½ stav slovenskÃ© politiky je podle nÄ›j daleko spÃ­Å¡e produktem mocenskÃ½ch vztahÅ¯ aÂ mÃ©diÃ­, nelze tedy takto zjednoduÅ¡ovat aÂ vychÃ¡zet ze stereotypÅ¯. Slovensko nicmÃ©nÄ› stÃ¡le stavÃ­ svou identitu na folkloru, aÂ to vÂ jeho konzervativnÃ­m pojetÃ­.

Efekt Å½Ã­tkovskÃ½ch bohyÅˆ

TakÃ© vÂ tuzemskÃ© literatuÅ™e jsou desÃ¡tÃ¡ lÃ©ta poÄÃ¡tkem pozvolnÃ©ho pronikÃ¡nÃ­ folkloru blÃ­Å¾e centru spoleÄenskÃ©ho aÂ kulturnÃ­ho zÃ¡jmu. ZatÃ­mco vÂ dÄ›jinÃ¡ch souÄasnÃ© slovenskÃ© literatury, jak je konceptualizujÃ­ vÄ›dkynÄ› aÂ vÄ›dci ze SlovenskÃ© akademie vÄ›d vÂ knize HÄ¾adanie sÃºÄasnosti (2014), se objevuje proud regionalismÅ¯, vÂ dÄ›jinÃ¡ch ÄeskÃ© literatury peÄlivÄ› mapovanÃ½ch vÂ sÃ©rii VÂ souÅ™adnicÃ­châ€¦ (2008, 2015 aÂ 2025) se ÃºbÄ›Å¾nÃ­ky souÄasnÃ© literatury od devadesÃ¡tÃ½ch let soustÅ™edÃ­ na tÃ©mata, jako je minulost aÂ pamÄ›Å¥. GeografickÃ© mÄ›Å™Ã­tko regionu nebo dichotomie mÄ›sta aÂ venkova pÅ™itom vÂ sÃ©rii nejsou pÅ™Ã­liÅ¡ podstatnÃ©. LiterÃ¡rnÃ­ kritika pak operuje napÅ™Ã­klad sÂ pojmem vesnickÃ½ romÃ¡n (vÂ pÅ™Ã­padÄ› prÃ³z JiÅ™Ã­ho HÃ¡jÃ­Äka), ale ani vÂ nÃ­ se prizma folkloru neobjevuje.

KdyÅ¾ ale budeme ÄÃ­st vybranÃ© romÃ¡ny vznikajÃ­cÃ­ od desÃ¡tÃ½ch let zpÄ›tnÄ›, perspektiva folkloru se mÅ¯Å¾e ukÃ¡zat jako nÃ¡pomocnÃ¡. UmoÅ¾Åˆuje komparativnÄ› usouvztaÅ¾nit tvorbu odliÅ¡nÃ½ch nÃ¡rodnÃ­ch literatur â€“ aÂ to nejen vÂ rÃ¡mci stÅ™edoevropskÃ© literatury, ale takÃ© tÅ™eba se souÄasnÃ½m hispanofonnÃ­m folkÂ­-hororovÃ½m feministickÃ½m proudem. NabÃ­zÃ­ takÃ© ÄtenÃ­ dÄ›jin danÃ© nÃ¡rodnÃ­ literatury zÂ novÃ© perspektivy aÂ objevovÃ¡nÃ­ neÄekanÃ½ch literÃ¡rnÃ­ch vztahÅ¯ mezi autorstvem. ZÂ tohoto Ãºhlu pohledu tak KateÅ™ina TuÄkovÃ¡ navazuje na BoÅ¾enu NÄ›mcovou aÂ zÃ¡roveÅˆ na Olgu Tokarczuk. ZÂ dosud uvedenÃ©ho je takÃ© zÅ™ejmÃ©, Å¾e trend literÃ¡rnÃ­ho folklorismu je vÃ½raznÄ› genderovÃ¡n. Hrdinky romÃ¡nÅ¯ nÄ›kterÃ½ch autorek se totiÅ¾ Äasto vÄ›nujÃ­ ruÄnÃ­ prÃ¡ci coby folklornÃ­ praktice, skrze niÅ¾ spoluutvÃ¡Å™ejÃ­ svou femininnÃ­ identitu. VysvÄ›tlenÃ­ mohou nabÃ­zet feministickÃ© teorie kladoucÃ­ dÅ¯raz na umlÄovÃ¡nÃ­ Å¾en aÂ jejich systematickÃ© vyluÄovÃ¡nÃ­ zÂ dominantnÃ­ch diskursÅ¯, jak oÂ nÄ›m mluvÃ­ napÅ™Ã­klad Mary Beard nebo Magdalena Szczuka. Zdroje imaginace ÄerpajÃ­ Å¾eny vÂ mÃ½tech (tÅ™eba oÂ ArachnÃ©, jeÅ¾ vyzvala AthÃ©nu kÂ soutÄ›Å¾i vÂ tkanÃ­), kterÃ© jsou sice kanonickÃ© aÂ dnes iÂ globÃ¡lnÃ­, ale pÅ™edpoklÃ¡dajÃ­ specifickÃ½ typ vzdÄ›lÃ¡nÃ­ aÂ kulturnÃ­ho kapitÃ¡lu. Proto se jako alternativnÃ­ zdroj osvÄ›dÄuje folklor. JakoÅ¾to lidovÃ¡ pokladnice je Å¡iroce dostupnÃ½ aÂ jeho pravidla se postupnÄ› rozvolÅˆujÃ­ â€“ jen je oproti univerzalismu mÃ½tÅ¯ lokÃ¡lnÄ› ukotvenÃ½.

VÂ ÄeskÃ© literatuÅ™e poÄÃ¡tku desÃ¡tÃ½ch let se jako bestseller prosazuje romÃ¡n Å½Ã­tkovskÃ© bohynÄ› (2012) KateÅ™iny TuÄkovÃ© zÂ oblasti MoravskÃ½ch Kopanic vÂ ÄeskoÂ­-slovenskÃ©m pohraniÄÃ­. LidÃ© se sem chodÃ­ lÃ©Äit kÂ bohynÃ­m, kterÃ© na rozdÃ­l od Å eptuch (2019, Äesky 2022; viz A2 Ä. 21/2022) Aleny SabuchovÃ© strnuly ve svÃ© historickÃ© podobÄ›, jiÅ¾ protagonistka, respektive sama autorka vyÄetla zÂ archivÅ¯. ZÃ¡vÄ›r tak pÅ™inÃ¡Å¡Ã­ smutnÃ© poselstvÃ­ oÂ konci jednÃ© tradice, kterou postupnÄ› pokoÅ™ily po sobÄ› jdoucÃ­ reÅ¾imy, vÅ¡echny navÃ­c ve spojenÃ­ sÂ patriarchÃ¡tem. Pokud TuÄkovÃ¡ varuje Å¾eny pÅ™ed zlÃ½m svÄ›tem, mÃ¡ to svÃ© opodstatnÄ›nÃ­; to ovÅ¡em neplatÃ­ pro patologickÃ© rÃ¡movÃ¡nÃ­ lesbickÃ©ho vztahu nebo exotizaci Slovenska. Se slovenskÃ½mi autorkami nicmÃ©nÄ› TuÄkovou spojuje (pseudo)etnografickÃ½ rÃ¡mec aÂ metoda, kterÃ© vÂ hojnÃ© mÃ­Å™e nachÃ¡zÃ­me iÂ uÂ ÄeskÃ½ch autorek 19.Â stoletÃ­, jako byly BoÅ¾ena NÄ›mcovÃ¡ aÂ Karolina SvÄ›tlÃ¡.

OÂ pÃ¡r let pozdÄ›ji pÅ™ichÃ¡zÃ­ Anna BolavÃ¡ sÂ roÂ­mÃ¡nem Do tmy (2015), vÂ nÄ›mÅ¾ pÅ™ekladatelka aÂ sbÄ›raÄka bylin podlÃ©hÃ¡ nemoci, kterÃ¡ se prolÃ­nÃ¡ sÂ jejÃ­ posedlostÃ­ sbÄ›rem. Ani zÃ¡vÄ›r tohoto romÃ¡nu neprorokuje Å¾enskÃ©mu pokolenÃ­ svÄ›tlou budoucnost â€“ motivy neviditelnosti aÂ neplodnosti naznaÄujÃ­ spÃ­Å¡e opak (podobnÄ› jako mizenÃ­ vÂ TÄ›lech KlÃ¡ry VlasÃ¡kovÃ© zÂ roku 2023). Po dalÅ¡Ã­m dÃ­le Ke dnu (2017), kde autorka rozvinula spoleÄenskou rovinu malomÄ›sta, se trilogie uzavÅ™ela romÃ¡nem Po potopÄ› (2020), vÂ nÄ›mÅ¾ jejÃ­ mytologizujÃ­cÃ­ rÃ¡mec kulminoval postavou otceÂ­-vodnÃ­ka. Anna BolavÃ¡ nicmÃ©nÄ› jako jedna zÂ mÃ¡la souÄasnÃ½ch ÄeskÃ½ch autorek dokÃ¡zala zasadit folklornÃ­ tradici do postmodernÃ­ho svÄ›ta, obÄ› tyto sfÃ©ry konfrontovat, aÂ pÅ™itom si vytvoÅ™it svÃ©bytnÃ½ jazyk aÂ poetiku.

Å eptuchy, vÃ½Å¡ivky aÂ drag

Na slovenskÃ©m literÃ¡rnÃ­m poli folklornÃ­ tendence desÃ¡tÃ½ch let poprvÃ© vrcholÃ­ pÅ™i vyhlÃ¡Å¡enÃ­ Anasoft litery za rok 2019.Â Ve finÃ¡lovÃ© pÄ›tici se setkaly prÃ³zy ÄŒepiec KatarÃ­ny KucbelovÃ© aÂ Å eptuchy Aleny SabuchovÃ©, vÂ longlistu jeÅ¡tÄ› doplnÄ›nÃ© romÃ¡nem SvÃ¤tyne Dominiky Madro. NÄ›kteÅ™Ã­ kritici aÂ kritiÄky si tÃ©to podobnosti tÃ©mat aÂ motivÅ¯ vÅ¡imli aÂ shrnuli je pod jeden etnografickoÂ­-mytickÃ½ Äi folklornÄ›Â­-magickÃ½ proud. Poetiky jmenovanÃ½ch autorek se vÅ¡ak znaÄnÄ› liÅ¡Ã­. BÃ¡snÃ­Å™ka KatarÃ­na KucbelovÃ¡ podnikla autoetnografickÃ½ umÄ›leckÃ½ vÃ½zkum aÂ ve svÃ© debutovÃ© prÃ³ze proplÃ©tÃ¡ svÅ¯j pÅ™Ã­bÄ›h aÂ pÅ™Ã­bÄ›h svÃ© babiÄky sÂ osudem staÅ™enky, kterÃ¡ ji vÂ NÃ­zkÃ½ch TatrÃ¡ch uÄÃ­ vyÅ¡Ã­vat Äepec. KucbelovÃ¡ otevÅ™enÄ› reflektuje svÃ© pochyby oÂ souÄasnÃ© podobÄ› folkloru, svoji vykoÅ™enÄ›nost iÂ zÂ nÃ­ plynoucÃ­ touhu po zapuÅ¡tÄ›nÃ­ koÅ™enÅ¯. To se jÃ­ nakonec daÅ™Ã­, aÂ navÃ­c vnÃ­mÃ¡ kontinuitu Å¾enskÃ©ho rodu, kterÃ¡ je na tyto tradice navÃ¡zanÃ¡. NevadÃ­, Å¾e â€žsvÅ¯jâ€œ Äepec nedokonÄÃ­; prÃ¡ci dovede kÂ zÃ¡vÄ›ru nÄ›kdo jinÃ½, moÅ¾nÃ¡ jejÃ­ dcera, moÅ¾nÃ¡ jejÃ­ potomkynÄ› za sto let.

TakÃ© Alena SabuchovÃ¡ podnikla etnografickÃ½ vÃ½zkum, aÂ to na polskoÂ­-bÄ›loruskÃ© hranici, zpracovala jej vÅ¡ak odliÅ¡nÄ›. IÂ pÅ™es dokumentÃ¡rnÃ­ uvedenÃ­ mÃ­sta aÂ data aÂ fotografickÃ½ doprovod vyprÃ¡vÃ­ fiktivnÃ­ pÅ™Ã­bÄ›h. Hrdinka se vracÃ­ do mÃ­sta, kde vyrÅ¯stala â€“ aÂ ke svÃ½m duchÅ¯m, zejmÃ©na kÂ duchu svÃ© nejlepÅ¡Ã­ kamarÃ¡dky. SabuchovÃ¡ skrze postavy lidovÃ½ch lÃ©Äitelek (aÂ jednoho lÃ©Äitele) zpracovÃ¡vÃ¡ tÃ©ma specificky Å¾enskÃ© samoty, aÅ¥ uÅ¾ vdovskÃ©, uÄitelskÃ©, nebo zkrÃ¡tka Å¾ivota bez partnerstva. JejÃ­ Å¾enskÃ© postavy si vytvÃ¡Å™ejÃ­ novÃ© rituÃ¡ly, sÂ nimiÅ¾ konfrontujÃ­ jak patriarchÃ¡t, tak cÃ­rkev.

Kniha Dominiky Madro je zÂ tÃ©to trojice nejlyriÄtÄ›jÅ¡Ã­ â€“ vyprÃ¡vÃ­ baladickÃ½ pÅ™Ã­bÄ›h Å¾eny aÂ tragickÃ©ho konce vztahu vÂ zamlÅ¾enÃ½ch kulisÃ¡ch historickÃ½ch MyjavskÃ½ch kopanic. Svou poetikou se blÃ­Å¾Ã­ slovenskÃ© lyrizovanÃ© prÃ³ze ÄtyÅ™icÃ¡tÃ½ch let, jakou psali FrantiÅ¡ek Å vantner nebo Margita Figuli. Dominika Madro â€“ podobnÄ› jako BolavÃ¡ (aÂ VlasÃ¡kovÃ¡ nebo Zuzana Å˜Ã­hovÃ¡) â€“ tematizuje neplodnost. ZÃ¡vÄ›r knihy se pak svÃ½m pesimismem pÅ™ibliÅ¾uje vyznÄ›nÃ­ romÃ¡nÅ¯ jmenovanÃ½ch ÄeskÃ½ch autorek.

NeznamenÃ¡ to vÅ¡ak, Å¾e by se vÂ romÃ¡nech souÄasnÃ½ch autorÅ¯ folklor neobjevoval. Jeho rÃ¡mec vÅ¡ak nenÃ­ vyuÅ¾Ã­vÃ¡n pro zkoumÃ¡nÃ­ maskulinnÃ­ identity. NapÅ™Ã­klad ve stalkerovskÃ© trilogii MaroÅ¡e KrajÅˆaka, kterou otevÃ­rÃ¡ Carpathia (2012, Äesky 2015), se jednÃ¡ oÂ kulturnÃ­ pamÄ›Å¥ zanikajÃ­cÃ­ho spoleÄenstvÃ­ RusÃ­nÅ¯. HumornÃ¡ povÃ¡Å¾skÃ¡ trilogie jeho souÄasnÃ­ka LukÃ¡Å¡e Luka zase ohledÃ¡vÃ¡ identitu regionÃ¡lnÃ­, pÅ™Ã­padnÄ› slovenskou. Letnice (2023) Miroslava HlauÄa, pÅ¯vodem slovenskÃ©ho vÃ­tÄ›ze loÅˆskÃ© Magnesie Litery, pracujÃ­ se standardnÃ­mi genderovÃ½mi stereotypy, milostnÃ½ trojÃºhelnÃ­k nevyjÃ­maje. FolklornÄ› ladÄ›nÃ¡ dÃ­la najdeme iÂ vÂ Å¾Ã¡nru reportÃ¡Å¾e, napÅ™Ã­klad Slon na ZemplÃ­nÄ› (2018, Äesky 2019) Andreje BÃ¡na â€“ iÂ jemu jde vÅ¡ak spÃ­Å¡ oÂ slovenskou identitu. ZmÃ­nku zde zaslouÅ¾Ã­ iÂ PÃ¡lenka (2014) MatÄ›je HoÅ™avy, kterÃ¡ je svÃ½m vzpomÃ­nkovÃ½m aÂ lyrickÃ½m ladÄ›nÃ­m blÃ­zkÃ¡ Carpathii. Pokud jde oÂ zmÃ­nÄ›nÃ© hÃ¡jÃ­ÄkovskÃ© venkovskÃ© romÃ¡ny, vÂ odkouzlenÃ©m svÄ›tÄ› jejich protagonistÅ¯ stylizovanÃ½ch do badatelÅ¯ (genealogÅ¯) bychom folklornÃ­ Äi mytickÃ© prvky hledali jen tÄ›Å¾ko.

Jinak je tomu vÂ tvorbÄ› Jakuba SpevÃ¡ka, kterÃ½ jiÅ¾ ve svÃ©m debutu prozkoumÃ¡vÃ¡ vesnickÃ© prostÅ™edÃ­ aÂ sahÃ¡ pro obraznost do Bible. DefinitivnÄ› folklor pojmenovÃ¡vÃ¡ vÂ autobiografickÃ© prÃ³ze VÅ¡etko, Äo som ti nestihol povedaÅ¥ (2025), adresovanÃ© zemÅ™elÃ©mu otci, kde se mimo jinÃ© vÄ›nuje protnutÃ­ dragu sÂ folklorem â€“ ten se tak stÃ¡vÃ¡ zÃ¡roveÅˆ nÃ¡strojem kÂ uchopenÃ­ vlastnÃ­ queer identity, podobnÄ› jako je tomu uÂ jmenovanÃ½ch Å¾enskÃ½ch autorek.

Posedlost aÂ pospolitost

Co zÂ folkloru nebo jakou jeho podobu souÄasnÃ¡ literatura â€“ zejmÃ©na ta psanÃ¡ Å¾enami â€“ tedy zobrazuje? Pro nÄ›kterÃ© znamenÃ¡ folklor pojidlo, vytvÃ¡Å™Ã­ kontinuitu jako pro KatarÃ­nu zÂ ÄŒepce. Pro jinÃ© pÅ™edstavuje pospolitost: jeho rituÃ¡Â­ly nÃ¡s vÃ¡Å¾ou kÂ sobÄ› jako osamocenÃ© vdovy na hÅ™bitovÄ› vÂ Å eptuchÃ¡ch. Folklory se objevujÃ­ takÃ© vÂ mnoÅ¾nÃ©m ÄÃ­sle jako pÅ™edÃ¡vÃ¡nÃ­ lidskÃ½ch archetypÅ¯ vÂ povÃ­dkovÃ© sbÃ­rce Dom pre jeleÅˆa (2022) iÂ vÂ bÃ¡snickÃ©m debutu Deti Hamelnu (2020) Dominiky MoravÄÃ­kovÃ©. VÂ Å™eÄovickÃ© trilogii Anny BolavÃ© je folklor spojen sÂ posedlostÃ­ aÂ nedokÃ¡Å¾e pÅ™eÅ¾Ã­t vÂ novÃ©m neoliberÃ¡lnÃ­m Å™Ã¡du. ZÃ¡nik folkloru jako lidskou aÂ zejmÃ©na Å¾enskou tragÃ©dii pak zachycujÃ­ Å½Ã­tkovskÃ© bohynÄ›.

ProstÅ™edky, jimiÅ¾ autorky vepisujÃ­ svÃ¡ tÃ©mata do folklornÃ­ho rÃ¡mce, se kÅ™Ã­Å¾Ã­ sÂ tÄ›mi, kterÃ© jsou typickÃ© pro autorskÃ½ mÃ½tus, jak oÂ nÄ›m pÃ­Å¡e Blanka ÄŒinÃ¡tlovÃ¡: zobrazenÃ­ pÅ™edmodernÃ­ tradiÄnÃ­ spoleÄnosti, cykliÄnost Äasu, vÂ nÄ›mÅ¾ jsou velkÃ© dÄ›jiny na pozadÃ­, katarznÃ­ funkce zdÄ›dÄ›nÃ¡ po tradiÄnÃ­ch mÃ½tech. JelikoÅ¾ autorky spÃ­Å¡e neÅ¾ zÂ mÃ½tÅ¯ tÄ›Å¾Ã­ zÂ folkloru, jejich tvorbu by lÃ©pe vystihl pojem autorskÃ½ folklor. Ten lze pak najÃ­t iÂ vÂ dalÅ¡Ã­ch odvÄ›tvÃ­ch kultury â€“ urÄitÄ› to platÃ­ vÂ hudbÄ›, vÂ nÃ­Å¾ ÄÃ¡st ÄeskÃ©ho folku pÅ™erostla vÂ novÃ½ folklor, kterÃ½ dÃ½chÃ¡ jak mÄ›stem, tak lesy. VÂ experimentÃ¡lnÃ­ch projektech, jako jsou Spievanky (2024) freakfolkovÃ©ho ÄeskoÂ­-slovenskÃ©ho dua PÃºÄik, slouÅ¾Ã­ folklor zÃ¡roveÅˆ kÂ ironickÃ© reapropriaci tradice, kterÃ¡ je vÂ tomto pÅ™Ã­padÄ› vyuÅ¾itÃ¡ pro rÃ¡movÃ¡nÃ­ zkuÅ¡enosti trans lidÃ­.

NovÃ© folkovÃ© hudebnÃ­ kolektivy nebo pÃ­sniÄkÃ¡Å™i, jako SevernÃ­ nÃ¡stupiÅ¡tÄ›, Do hor, Cardo Decumanus aÂ ÄŒlovÄ›k krve, se nebojÃ­ ani patosu, kterÃ½ zaÅ¾Ã­vÃ¡ renesanci takÃ© vÂ literatuÅ™e, zejmÃ©na vÂ poezii. DobÅ™e je to vidÄ›t vÂ tvorbÄ› Terezy Å ustkovÃ©, jejÃ­Å¾ sbÃ­rka Koutnice (2024) vÂ sobÄ› nese kÅ™esÅ¥anskÃ© poselstvÃ­, ale takÃ© poetiku bolesti, blÃ­zkou romÃ¡nÅ¯m Madro, BolavÃ© nebo Å˜Ã­hovÃ©. TakÃ© KlÃ¡ra KrÃ¡senskÃ¡ ve svÃ© poezii tÃ­hne kÂ venkovu, kÅ™esÅ¥anskÃ© spiritualitÄ› aÂ pÅ™Ã­rodnÃ­ lyrice. ObÄ› autorky pÅ™itom nemajÃ­ daleko od estetiky cottagecoru, jak je patrnÃ© napÅ™Ã­klad zÂ instagramovÃ©ho ÃºÄtu KrÃ¡senskÃ© (@klara.krsnsk). Ve slovenskÃ© poezii najdeme podobnÃ© tendence nejen u Dominiky MoravÄÃ­kovÃ©, ale takÃ© u Jely AbasovÃ©, kterÃ¡ vedle kvazimytologickÃ½ch bÃ¡snÃ­ pÃ­Å¡e takÃ© haiku. EpiÄtÄ›jÅ¡Ã­ bÃ¡snÄ› s postavami jako VÅ¡eded a Strombaba se u nÃ­ stÅ™Ã­dajÃ­ s drobnÃ½mi obrazy z venkova. Debutantka PatrÃ­cia GabriÅ¡ovÃ¡ zase vyuÅ¾Ã­vÃ¡ folklornÃ­ motivy spjatÃ© s vodou, napÅ™Ã­klad postavy moÅ™skÃ½ch panen.

DvÄ› podoby folkloru

SÂ genderovanostÃ­ folkloru vÂ poezii uÅ¾ to tak horkÃ© nenÃ­. PÅ™estoÅ¾e tÃ©mata mohou variovat (aÂ pro autorky zÅ¯stÃ¡vÃ¡ mateÅ™stvÃ­ jednÃ­m zÂ tÄ›ch podstatnÃ½ch), nenÃ­ tÄ›Å¾kÃ© najÃ­t ani autory. MiloÅ¡ DoleÅ¾al, kterÃ½ svou sbÃ­rku Jana bude brzy sbÃ­rat lipovÃ½ kvÄ›t (2022) uvÃ¡dÃ­ citÃ¡tem zÂ Erbenovy Kytice, spojuje Å¾enu se sbÄ›rem bylin podobnÄ› jako BolavÃ¡. V bÃ¡snÃ­ch oslovuje Boha a jako JÃ³b se ho ptÃ¡ na svÅ¯j tÄ›Å¾kÃ½ ÃºdÄ›l, ztrÃ¡tu milovanÃ© Å¾eny. SpirituÃ¡lno v ÃºzkÃ©m spojenÃ­ s mytologieÂ­mi najdeme i v poezii VojtÄ›cha Å tÄ›pÃ¡na. Petr Å mÃ­d ve svÃ½ch bÃ¡snÃ­ch i prÃ³zÃ¡ch stavÃ­ na variantnosti folkloru, osidluje svÃ© texty novÃ½mi folklornÃ­mi bytostmi jako OÅ¡krda HaÅ¡tal nebo PaÅ¡krt Smolinka a vymÃ½Å¡lÃ­ si Å™Ã­kanky a poÅ™ekadla. Jeho venkov je celÃ¡ paleta venkovÅ¯ â€“ od â€žvenkova usebrÃ¡nÃ­â€œ, kterÃ½ podle nÄ›j ovÅ¡em nikdy neexistoval, pÅ™es dnes uÅ¾ vymÃ½cenÃ½ â€žvenkov pracovnÃ­â€œ aÅ¾ po â€žvenkov komickÃ½â€œ, pÅ™eÅ¾Ã­vajÃ­cÃ­ v poslednÃ­ch reliktech.

AutorskÃ½ folklor tak na jednÃ© stranÄ› znamenÃ¡ individualizaci folkloru aÂ jeho prodej pod autorskou znaÄkou â€“ jinak to vÂ souÄasnÃ©m svÄ›tÄ› ani nejde â€“ zÃ¡roveÅˆ ale pÅ™inÃ¡Å¡Ã­ obohacenÃ­ oÂ novÃ© poetiky, coÅ¾ se vÂ ÄeskÃ© literatuÅ™e projevilo jiÅ¾ sÂ Å½Ã­tkovskÃ½mi bohynÄ›mi, nÃ¡slednÄ› sÂ Å™eÄkovickou trilogiÃ­, Letnicemi nebo nejnovÄ›ji sÂ thrillery Petry KlabouchovÃ©. JeÅ¡tÄ› vÃ½raznÄ›ji to platÃ­ pro slovenskou literaturu, vÂ nÃ­Å¾ se tento mytickoÂ­-etnografickÃ½ proud (anebo prostÄ› literÃ¡rnÃ­ folklorismus, pokud se mu tak rozhodneme Å™Ã­kat) stÃ¡vÃ¡ jednÃ­m zÂ hlavnÃ­ch.

Joseph Grim Feinberg rozliÅ¡uje dvÄ› podoby novÃ© folklornÃ­ tvorby: â€žtragickouâ€œ, typickou pro dobu postkomunismu, aÂ nÃ¡slednÄ› alternativnÃ­ aÅ¾ utopickou podobu â€žradikÃ¡lnÄ› historickouâ€œ. Ta prvnÃ­ dobÅ™e charakterizuje dÃ­la Å™ady jmenovanÃ½ch ÄeskÃ½ch autorek. VelkÃ¡ ÄÃ¡st souÄasnÃ© produkce uÅ¾ je vÅ¡ak projevem novÃ©ho, â€žradikÃ¡lnÄ› historickÃ©hoâ€œ folkloru, kterÃ½ proti zavedenÃ½m hierarchiÃ­m tlaÄÃ­ hravÃ½m zpÅ¯sobem zdola â€“ bez ohledu na to, co se zrovna dÄ›je vÂ parlamentu.

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