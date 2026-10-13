Dianna Russini podría tener dificultades para regresar a los medios tras el escándalo de Mike Vrabel

Dianna Russini no ha hecho una declaración pública desde que anunció su renuncia a The Athletic en abril, luego de una serie de filtraciones que mostraban que pasaba tiempo en privado con el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel.

Quizás lo más extraño es que TMZ informó que había obtenido registros de un viaje en barco privado que involucró a los dos seis años antes, meses antes de que la ex reportera de la NFL diera a luz a su primer hijo.

Según el New York Post, Russini ahora busca regresar a los medios. Recientemente contrató a la publicista de crisis Melissa Nathan para que la ayudara a “superar el escándalo de Mike Vrabel”.

Se podría argumentar que el primer consejo de Nathan debería haber sido no filtrar que Russini contrató a un publicista de crisis.

A primera vista, somos escépticos de que cualquier medio periodístico serio contrate a Russini como reportera de la NFL, cargo que ocupó durante más de dos décadas. Los rumores dan forma a la percepción, y ésta a menudo se convierte en realidad. La percepción que rodea a Russini es que obtuvo información de manera poco ética debido a una relación inapropiada con Vrabel, romántica o no.

Cualquier historia importante que cuente generaría preguntas sobre cómo obtuvo la información. La controversia también podría hacer que las fuentes sean más reacias a brindarle información confidencial.

Dicho esto, Russini no hizo daño a nadie. En el peor de los casos, violó una norma ética periodística básica al no revelar una relación personal cercana con un entrenador de la NFL al que cubría profesionalmente.

Toda su carrera no merece terminar por eso. Quizás simplemente tenga que hacer la transición a un rol diferente.

El analista de fútbol de fantasía Matthew Berry le dijo a OutKick en agosto que “consideraría” contratar a Russini como analista para su empresa de medios, Fantasy Life. Dave Portnoy también ha expresado interés en traerla a Barstool Sports como personalidad.

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Podría haber otros pretendientes, dependiendo del precio.

La pregunta más importante es cuánto interés podría generar Russini como personalidad. Sin duda habría curiosidad inicial. Casi todos los sitios web de deportes y cultura agregarían lo que ella dijera sobre las fotografías y reportajes que involucran a Vrabel. Pero esa curiosidad tiene una vida útil.

¿Es lo suficientemente divertida, atractiva y entretenida como para convertirse en una estrella en el espacio de los podcasts? La historia reciente sugiere que esa transición no es automática.

La migración de los medios deportivos tradicionales a empresas digitales independientes ha producido resultados decididamente mixtos.

Matthew Berry, Shannon Sharpe, Jason Whitlock y Josh Pate han creado importantes audiencias y negocios fuera de la estructura tradicional de los medios deportivos. Otros, incluidos Skip Bayless, Bomani Jones y Cari Champion, han luchado por replicar la relevancia que disfrutaron en papeles más destacados.

Russini también enfrenta un obstáculo que no enfrentaron. Ninguno de ellos tuvo que reinventarse tras acusaciones que pusieron en duda la naturaleza de su relación con un destacado entrenador de fútbol.

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Las fotos de Russini y Vrabel solos juntos en un resort privado sólo para adultos se ciernen sobre cualquier intento de regreso y permanencia en los medios.