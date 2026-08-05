Activista progresista gana las primarias demócratas en una de las elecciones a la Cámara de Representantes más importantes del país.

El demócrata William Lawrence, cofundador del progresista Movimiento Sunrise, ganó las primarias de su partido en el séptimo distrito del Congreso de Michigan, proyecta NBC News, una gran victoria para la izquierda insurgente que también establece un dramático contraste en las elecciones generales contra los republicanos en un escaño crucial en el campo de batalla.

Los votantes de cinco estados participaron en las primarias del martes, incluidos varios con distritos importantes en disputa en noviembre. Y pocos son más disputados que este distrito de Michigan, donde Lawrence superó a dos prominentes rivales demócratas con experiencia en seguridad nacional después de diferenciarse como el candidato más liberal y como un crítico agresivo de los centros de datos.

Mientras tanto, la batalla entre sus dos oponentes demócratas, la ex embajadora Bridget Brink y el Navy SEAL retirado Matt Maasdam, se volvió cada vez más amarga a medida que la carrera llegaba a su fin, y los dos candidatos finalmente parecen haber dividido el ala más moderada del partido.

Lawrence ahora se enfrentará al representante republicano Tom Barrett en uno de los escaños más divididos del país. El presidente Donald Trump ganó el distrito por solo 1 punto en 2024, y los súper PAC y otros grupos externos han reservado más gasto en publicidad allí que en todas las contiendas por la Cámara de Representantes del país, excepto una.

Lawrence obtuvo el apoyo de una serie de progresistas prominentes y grupos externos, y un misterioso súper PAC gastó más de un millón de dólares en las últimas semanas de la carrera para impulsarlo y derribar a Maasdam. Ese gasto generó preocupación entre algunos demócratas de que los republicanos podrían estar impulsando a Lawrence porque creen que será más fácil de vencer en las elecciones generales.

Los votantes de Michigan también están consolidando otras elecciones clave para la Cámara de Representantes el martes, aunque con menos fanfarria. Elegirán al demócrata para competir contra el representante republicano Bill Huizenga, al republicano para competir contra la representante demócrata Kristen McDonald Rivet, y a los candidatos en el abierto décimo distrito del Congreso (donde el republicano Mike Bouchard, respaldado por Trump, fue proyectado como el ganador de las primarias republicanas).

En Virginia, los enfrentamientos se desarrollan en cuatro distritos que se espera que encajen en el rompecabezas del campo de batalla de diferentes maneras este otoño.

En el área de Norfolk, la representante republicana Jen Kiggans y la ex representante demócrata Elaine Luria se dirigen a una revancha de las elecciones del segundo distrito de 2022 que ganó Kiggans. En el primer distrito del área de Richmond, el representante republicano Rob Wittman se enfrentará a la fiscal de la Commonwealth del condado de Henrico, Shannon Taylor, en un distrito que podría ser competitivo este otoño, uno que Trump ganó por 5 puntos en 2024.

Más lejos en el campo de batalla, el representante demócrata Eugene Vindman se enfrentará al republicano Doug Ollivant, un teniente coronel retirado, en el distrito 7 del área de Fredericksburg, una contienda en la que Vindman comenzará con una importante ventaja de recursos. Y el representante republicano John McGuire competirá contra el exrepresentante demócrata Tom Perriello en un distrito que Trump ganó por 12 puntos en 2024.

Missouri alberga una de las mejores oportunidades para los republicanos de obtener un escaño este otoño, después de que la Legislatura estatal controlada por el Partido Republicano rediseñara el mapa del Congreso para colocar al representante demócrata Emanuel Cleaver en un escaño que Trump ganó por 18 puntos en 2024.

Se prevé que el republicano Rick Brattin, un senador estatal respaldado por el gobernador Kehoe y el Club para el Crecimiento, gane la nominación allí, y Trump lo apoyará en los últimos días de la carrera.

En el estado de Washington, los republicanos tienen como objetivo a la representante demócrata Marie Gluesenkamp Pérez en un distrito que Trump ganó por 3 puntos en 2024. Se enfrentará este otoño al líder republicano del Senado estatal, John Braun, que cuenta con el respaldo de Trump.

Mientras tanto, dos titulares demócratas enfrentaron serios desafíos en las primarias el martes. Se proyecta que uno, el representante de Missouri Wesley Bell, gane sus primarias, una revancha contra la ex representante Cori Bush, a quien derrotó en 2024. El otro, el representante de Michigan Shri Thanedar, lidera por estrecho margen al representante estatal Donavan McKinney en una carrera que aún no está convocada.

Los votantes en un puñado de escaños seguros también están eligiendo candidatos que seguramente ganarán este otoño.

En el condado de Oakland, Michigan, el líder demócrata del Senado estatal, Jeremy Moss, logró la victoria en el distrito de la representante demócrata Haley Stevens, quien se postuló para el Senado.

Y en Missouri, el locutor de Salem Radio Network, Chris Stigall, ganó las primarias republicanas en el escaño donde se jubila el representante republicano Sam Graves.