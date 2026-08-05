Hombre arrestado en campo de golf de Trump con “un cargador de 16 balas”

¿El presidente de Estados Unidos escapó de un nuevo intento de asesinato? La pregunta surgió cuando un hombre armado fue detenido el domingo en un campo de golf del actual inquilino de la Casa Blanca, dos días antes de la visita del presidente estadounidense allí el martes por la noche, según anunció el servicio del sheriff del condado de Los Ángeles.

El hombre despertó sospechas porque “fue visto caminando por el campo de golf, tomando fotos y filmando, y parecía estar monitoreando actividades relacionadas con la planificación de seguridad”, explicaron este martes en un comunicado.

Un verdadero arsenal descubierto

El arresto se produjo la tarde del domingo en este campo de golf ubicado en Ranchos Palos Verdes, cerca de Los Ángeles, California. Donald Trump llegó allí el martes por la noche para asistir a una cena organizada por el comité nacional del Partido Republicano para recaudar fondos.

El sospechoso, identificado como Jeanine John Taele, tenía “un cargador de 16 balas que contenía municiones” en el bolsillo de su pantalón. Mientras registraban el coche de este hombre de 38 años, los agentes del sheriff también confiscaron “una pistola cargada” y otro cargador que contenía municiones.

Luego, el sheriff y los servicios antiterroristas del FBI llevaron a cabo una búsqueda en la casa del hombre en Downey, un suburbio de Los Ángeles. Descubrieron un rifle de asalto, una pistola, un chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad, municiones, dos dispositivos de radio y “varias libretas que contenían declaraciones inquietantes”.

Trump, blanco de múltiples intentos de asesinato

Los investigadores presentaron el caso el martes por la mañana a la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles, que decidirá sobre posibles procesamientos.

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Desde su última campaña presidencial, Donald Trump ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato. En julio de 2024, un hombre armado que se había colocado en un tejado con vistas a uno de sus mítines de campaña en Butler, Pensilvania, le disparó en el oído. En septiembre del mismo año, un hombre armado fue arrestado cerca del Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, mientras el presidente jugaba allí. Y el pasado mes de abril, el presidente tuvo que ser evacuado de urgencia de la gala de prensa en Washington, cuando un hombre armado intentó entrar en la sala y se desató un tiroteo.