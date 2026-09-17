The Athletic: La decisión de Steph Curry podría definir el futuro de los Warriors

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Todo el poder, como suele ocurrir, reside en manos de Stephen Curry.

El sábado 29 de agosto marca el primer día en que la superestrella de 38 años puede firmar una extensión máxima con los Golden State Warriors. Mientras se prepara para su temporada número 18, Curry está entrando en el último año de su contrato actual, valorado en casi 63 millones de dólares. Los Warriors no han ocultado, a través de las repetidas declaraciones públicas del gerente general Mike Dunleavy durante el último año, que les gustaría cerrar otro acuerdo con Curry antes de que comience la nueva temporada. Saben que él es la franquicia y saben lo que representa para la organización y el Área de la Bahía en su conjunto.

Por su parte, Curry ha dicho repetidamente a lo largo de los años (y lo ha reiterado después de la temporada) que estaría dispuesto a firmar un nuevo acuerdo. A primera vista, parece una obviedad. Los Warriors quieren a Curry, y Curry ha sostenido durante mucho tiempo que quiere usar una sola camiseta a lo largo de su carrera.

Es por eso que la verdadera intriga comienza si el futuro miembro del Salón de la Fama no firma un nuevo contrato antes de que comience la temporada.

Ha habido frustración dentro de la base de fanáticos de los Warriors porque el equipo con problemas salariales no hizo más este verano para sacudir una plantilla que se perdió los playoffs el año pasado. Pero el barómetro definitivo de hasta qué punto llega esa frustración es, y siempre será, el propio Curry.

Si Curry firma una extensión antes de la temporada, sería el indicio más claro hasta ahora de que todavía confía en que Dunleavy y el propietario Joe Lacob harán todo lo que esté a su alcance para maximizar los últimos años de su carrera.

Los Warriors deberían tener considerablemente más flexibilidad dentro del verano a partir de ahora, cuando haya espacio adicional en el tope salarial y un grupo de futuras selecciones de primera ronda podría darles la oportunidad de barajar más su plantilla de lo que lograron en los últimos meses. Pero este verano dieron un giro de alto perfil en la búsqueda de LeBron James y se quedaron vacíos, dejando a Curry con prácticamente el mismo elenco de apoyo que hace un año.

Eso incluye a Steve Kerr, quien firmó una extensión de dos años este verano, y Draymond Green, quien renovó con un contrato de un año. Sin embargo, si Curry no firma, entonces todas las especulaciones y lamentos que rodean a los Warriors (no sólo de la base de fanáticos, sino también de todo el mundo del baloncesto) alcanzarán un punto álgido.

La abrumadora probabilidad siempre ha sido que Curry firme y los Warriors sigan con sus actividades como siempre, con él como el punto focal de todo lo que hacen. Pero si espera, ya sea como una declaración sobre la plantilla o simplemente porque quiere ver qué sucede a continuación, la incertidumbre crearía el tipo de distracción persistente que se cernirá sobre el grupo hasta que haya una resolución.

Ése es el círculo vicioso al que se enfrenta Curry.

Nunca ha sido el tipo de jugador que hace escándalo públicamente, incluso cuando no está contento con una situación. Más a menudo, deja que sus acciones en la cancha hablen más que sus palabras ante el micrófono. Este último capítulo de su legendaria carrera, y la elección que conlleva esta decisión en particular, seguirán el mismo guión.

Con una firma más en la línea de puntos, Curry asegura su futuro con el único equipo que ha conocido. Él aprueba públicamente la dirección en el presente y lo que pueda suceder en los últimos años de su histórica carrera. A cambio, los Warriors se aseguran al mejor jugador en la historia de la franquicia y una de las estrellas más rentables que jamás haya visto la liga.

Curry jugó sólo 43 partidos la temporada pasada debido a varias lesiones, incluido un problema persistente en la rodilla que le hizo perderse dos meses. Pero a lo largo de su carrera, ha comprendido el poder de sus palabras y sus acciones. Sabe que cada movimiento que hace es observado y analizado. Sabe cuánta atención merece y cuánto se destacan los Warriors entre sus pares. Por eso sabe exactamente qué tipo de mensaje se enviaría si el nuevo acuerdo no se concreta.

¿Estaría dispuesto a rechazar ese tipo de seguridad y pasar la temporada respondiendo preguntas sobre su futuro? ¿O confía lo suficiente en los Warriors como para comprometerse ahora y dejar las próximas decisiones importantes de la organización para otro día?

Sólo Curry lo sabe.

Durante años, casi todo lo que han hecho los Warriors ha girado en torno a él. Ahora, mientras intentan determinar cómo será el capítulo final de esta era, Curry una vez más decide dónde comienza.

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Nick Friedell Es redactor senior de The Athletic y cubre a los Golden State Warriors y la NBA. Nick pasó 14 años en ESPN cubriendo la NBA, sobre todo como reportero y comentarista de radio y televisión. Se graduó de la Newhouse School de la Universidad de Syracuse. Puedes seguir a Nick en X. @NickFriedell.