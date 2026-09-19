Apagón en Cuba vuelve a dejar a millones sin electricidad

Millones de personas en Cuba quedaron sin electricidad el viernes cuando el país se vio sumido en otro gran apagón.

Toda la red eléctrica del país sufrió una “desconexión total” que provocó un apagón a nivel nacional, dijo el Ministerio de Energía de Cuba.

La electricidad se restableció en algunas áreas prioritarias a última hora de la tarde, incluidas aquellas cercanas a hospitales y estaciones de bombeo de agua en la capital, La Habana, dijo el operador de la red UNE.

Es al menos el sexto apagón parcial o total que afecta a Cuba este año, donde la envejecida infraestructura eléctrica y la escasez crónica de combustible se han visto sometidas a una mayor presión por el bloqueo estadounidense a los envíos de petróleo a la nación comunista.

La UNE dijo que el corte comenzó poco antes de las 14:00 hora local del viernes (18:00 GMT) debido a una falla en la transmisión junto con las malas condiciones climáticas en el centro de Cuba.

Se activaron los protocolos para iniciar el “restablecimiento gradual” del suministro eléctrico, dijo el director nacional de despacho de carga del operador, Félix Estrada, y el proceso continúa el sábado.

Cuba depende en gran medida de las importaciones de combustible, lo que significa que las estrictas sanciones estadounidenses y un bloqueo petrolero desde principios de año han exacerbado la escasez existente.

Los alimentos y las medicinas también se han vuelto más escasos, los hospitales tienen dificultades para funcionar con normalidad y las escuelas y oficinas gubernamentales han tenido que cerrar.

“Últimamente se está convirtiendo en un hábito”, dijo el viernes Frank Lorenzo, residente en La Habana, a la agencia de noticias Reuters.

“Antes pasaba con menos frecuencia, una vez al mes… ayer mismo estuvimos 24 horas sin electricidad, nos encendieron solo una hora y se volvió a cortar”.

“Es una cosa tras otra: no hay agua, no hay gas para cocinar, no hay electricidad”, dijo a la AFP Lidia Fernández, maestra de escuela de 36 años. “Honestamente, no sé cómo no nos hemos vuelto locos”.

Francisco Rodríguez, de 78 años, dijo que su casa ya llevaba 28 horas sin electricidad el viernes y temía no tener luz “por varios días”.

Los repetidos apagones han provocado protestas inusuales en Cuba, donde las manifestaciones no autorizadas son ilegales y quienes desafían la prohibición corren el riesgo de ser encarcelados.

La Habana ha culpado de su crisis de combustible a la administración Trump y ha denunciado todas sus sanciones, incluida una nueva ronda anunciada en agosto, que son parte de una campaña de presión más amplia contra los líderes de la isla caribeña.

Se creía que Venezuela, el aliado regional de Cuba, le había enviado alrededor de 35.000 barriles de petróleo por día -aproximadamente la mitad de sus necesidades de petróleo- hasta que se cortó el suministro de Venezuela tras la toma de su presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a los países que envían petróleo a La Habana, y Estados Unidos ha confiscado varios de esos envíos.

Mientras tanto, Washington atribuye la crisis energética de Cuba a una mala gestión interna y la acusa de representar una “amenaza a la seguridad nacional”. Trump ha discutido abiertamente derrocar a su liderazgo, incluso amenazando con una “toma amistosa” en marzo de este año.