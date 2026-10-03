Miranda Lambert dice que ella y Ella Langley se enfrentaron mientras hacían un disco exitoso

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Hacer un disco exitoso no fue todo armonía para Miranda Lambert y Ella Langley.

La superestrella del country reveló que ella y el cantante de “Choosin’ Texas” se enfrentaron mientras trabajaban juntos, y Lambert dijo que los desacuerdos eran en realidad una señal de que estaban en el camino correcto.

“Si no luchamos al final de esto, probablemente no lo hayamos hecho bien”, recordó Lambert haberle dicho a Langley durante una aparición en “Popcast” del New York Times.

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La sincera admisión se produjo mientras Lambert hablaba del proceso emocional de crear un disco con la estrella del country en ascenso.

“Hubo partes difíciles. Crear un disco no es… quiero decir, es un largo viaje, ¿sabes a qué me refiero? Y son muchas emociones”, dijo Lambert.

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“Hicimos mucho”, admitió cuando se le preguntó si ella y Langley estaban “enfrentándose” durante el proceso. “Y creo que eso es importante porque lo necesitábamos”.

Lambert, que ha construido una carrera con canciones sobre el desamor, la independencia y la vida en el país, dijo que agradecía los desacuerdos siempre que fueran constructivos.

Cuando se le preguntó si disfruta de una buena discusión, la estrella del country no lo dudó.

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“Sí, soy rudo… quería que fuera correcto, ¿sabes a qué me refiero?” ella dijo.

También se le preguntó a la estrella del country si alguna vez dejó que Langley ganara uno de sus desacuerdos. Ella se rió de la pregunta.

“Sí. Quiero decir… es su nombre. Pero sí, sentí que era un buen equilibrio entre canciones rebotando entre sí, diciendo algo así como, ‘Eso está demasiado lejos en un sentido’ o ‘Eso no encaja en el disco’, lo que fuera. Y me encanta que ella haya confiado en mí con eso. Realmente lo hago”.

“Choosin’ Texas” se ha convertido en un éxito récord para Langley.

En esa pista, dijo Lambert, no había mucho que luchar.

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“Ese es como… es como una parte de nuestro ADN. Entonces no. Es como si hubiera nostalgia en ello, y es como su amor por el país y mi amor por el país”.

Ella continuó: “Ese, ya sea que se haya caído la escritura o la producción, fue como, ‘Esto es lo que se supone que debe ser. Dejémoslo ser'”.

Langley celebró un récord de Billboard en septiembre cuando “Choosin’ Texas” alcanzó su semana número 23 en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, superando a “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey por el reinado más largo en la cima de la lista.

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“Realmente estoy tratando de encontrar las palabras para explicar lo que está pasando en mi cerebro hoy”, dijo Langley en un video de Instagram.

“¿Qué? No lo sé. Muchas gracias. Gracias por amar esta canción, por escucharla. Siento que… simplemente no sé qué decir en este momento. Me estoy quedando sin hipérboles para describir cómo me siento, así que dejaré que mi perro en el fondo les muestre su emoción”, continuó mientras su perro ladraba.

La racha de récords ha continuado. “Choosin’ Texas” ha pasado 24 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, ampliando su récord como la canción número uno de mayor duración en la historia de las listas.

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La canción entró por primera vez en el Hot 100 en noviembre de 2025, se convirtió en el primer top 10 de Langley en enero y alcanzó el número 1 por primera vez en febrero.

“Choosin’ Texas” también ha pasado 42 semanas en el número 1 de la lista Hot Country Songs de Billboard, continuando su carrera en la cima de las listas de todos los géneros y country.

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