Trump parece publicar el número de celular del senador Tom Cotton para intentar hacer permanente el horario de verano

El sábado, el presidente Donald Trump pareció compartir el número de teléfono celular del senador Tom Cotton en una publicación en las redes sociales en medio de un impulso para aprobar la Ley de Protección del Sol, que haría que el horario de verano fuera permanente en todo el país.

“Los republicanos en el Senado tienen que avanzar en lo que yo llamo la ‘Ley No Más Cambios de Reloj’, oficialmente conocida como Ley de Protección del Sol”, escribió el presidente en una publicación en Truth Social el viernes por la mañana.

En esa publicación, dijo que la tradición estadounidense dos veces al año de cambiar los relojes “le cuesta a nuestro país una fortuna, es mala para el crimen, el estrés de las personas, los deportes y casi todo lo que puedas imaginar”.

El sábado, en una publicación separada de Truth Social, Trump escribió sobre Cotton, un republicano de Arkansas: “Todos en Arkansas, Tom Cotton, un amigo mío, está retrasando un proyecto de ley muy importante. Se llama ‘Ley de Protección del Sol’ o ‘Ley No Queremos Cambiar Nuestros Relojes Dos Veces al Año’”.

“Por alguna razón, Tom está deteniendo el proyecto de ley y, en el Senado, es muy fácil de hacer, ¡sólo se necesita uno! Debería aprobarse de manera abrumadora y bipartidista”, añadió.

El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, se ha opuesto anteriormente al establecimiento de un horario de verano permanente, diciendo que las mañanas oscuras de invierno afectan negativamente la salud y el bienestar de los estadounidenses. Anna Moneymaker/Getty

En la publicación del sábado, el presidente también pareció incluir el número de teléfono del senador y escribió: “Al gran pueblo de Arkansas, háganle saber a su senador que sería una GRAN VICTORIA bipartidista para el Senado de los Estados Unidos y para los propios Estados Unidos”. Llame a Tom a su teléfono celular… y hágaselo saber”.

Trump publicó sobre Cotton por tercera vez más tarde el sábado, escribiendo: “Si Tom Cotton pusiera a Arkansas en primer lugar, les daría una hora adicional de luz del día y, lo que es más importante, no tendrían que correr por todas sus casas, granjas, lugares de trabajo y cualquier otro lugar, dos veces al año, teniendo que cambiar sus relojes y, a menudo, olvidándose de hacerlo”.

Un portavoz de la oficina de Cotton dirigió a NBC News a una publicación en X del senador el sábado, donde escribió: “A nadie le gusta cambiar el reloj, incluido yo, pero el Congreso ha promulgado el horario de verano permanente varias veces antes y lo ha derogado cada vez una vez que los estadounidenses experimentaron amaneceres absurdamente tardíos en el invierno”. Los habitantes de Arkansas no quieren que sus hijos vayan a la escuela en la oscuridad total, y yo siempre pondré a Arkansas en primer lugar”.

El senador se ha opuesto anteriormente al establecimiento de un horario de verano permanente, diciendo que las mañanas oscuras de invierno afectan negativamente la salud y el bienestar de los estadounidenses.

Cotton ha señalado la década de 1970, cuando el Congreso instituyó el horario de verano permanente, pero finalmente cambió de rumbo después de que la opinión pública se desplomó.

“Se dice que aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y eso es lo que sucedería si el Congreso aprueba la llamada Ley de Protección del Sol, que una vez más pone fin al horario estándar e impone el horario de verano durante todo el año”, dijo Cotton en un discurso en 2025.

“Si el horario de verano permanente se convierte en la ley del país, volverá a hacer del invierno una época oscura y deprimente para millones de estadounidenses”, añadió. “Al retrasar el reloj una hora en invierno, el horario de verano permanente retrasaría los amaneceres de invierno a una hora absurdamente tardía, privando a los estadounidenses del sol matutino que es esencial para nuestra seguridad y bienestar”.

La Cámara aprobó el proyecto de ley en julio con una votación bipartidista y lo envió al Senado, que aún no ha adoptado la medida.

En 2022, el Senado fue la cámara que lideró la cuestión y aprobó una versión anterior de la Ley de Protección del Sol que habría hecho permanente el horario de verano.

El proyecto de ley de ese año fue copatrocinado por un grupo bipartidista de senadores, incluidos los senadores James Lankford, republicano por Oklahoma, Ron Wyden, demócrata por Oregón, Cindy Hyde-Smith, republicano por Miss., Rick Scott, republicano por Florida, Tommy Tuberville, republicano por Alabama, y ​​Ed Markey, demócrata por Massachusetts.

Tras su elección para un segundo mandato en 2024, Trump se comprometió a hacer de la eliminación de la necesidad de cambiar los relojes dos veces al año una parte clave de su agenda política.

En diciembre de ese año, varias semanas antes de su toma de posesión, Trump escribió en Truth Social que “el Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano, que tiene un electorado pequeño pero fuerte, ¡pero no debería hacerlo! El horario de verano es inconveniente y muy costoso para nuestra nación”.

En sus publicaciones del viernes y sábado, Trump también destacó el apoyo a la “Ley de Protección Solar” de Brian Rolapp, director ejecutivo del PGA Tour.

“Incluso el muy respetado Comisionado de la PGA, Brian Rolapp, lo necesita para la realización de torneos de golf en invierno, cuando simplemente se quedan sin luz solar”, escribió el presidente el viernes.