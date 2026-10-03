Miyu Yamashita consolida su liderazgo – Golf Planète

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Miyu Yamashita está seis golpes por delante de Yuri Yoshida y Gina Kim de cara a la ronda final del CPKC Women’s Open. Nelly Korda está quince cuerpos detrás y en el equipo de la Copa Solheim Americana se unió su gran cómplice Allisen Corpuz.

los japoneses Miyu Yamashita por delante de su compatriota por seis golpes yuri yoshida y el americano gina kim después de haber devuelto una tarjeta de 65 (-5) en el transcurso del Club de golf Real Mayfair durante la tercera ronda de Abierto femenino CPKC.A

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Esto le permitió empatar el récord de puntuación más baja en tres rondas en el Gira LPGA.« me gusta esta rutadeclaró el jugador de 25 años que ganó elAbierto femenino AIG en 2025 y su tercer torneo del LPGA Tour esta temporada en Meijer LPGA Clásico. Me siento muy bien. TIENE”

La pareja estadounidense más exitosa en cuarteto reconstituida

Allisen Corpuz64ª, a 22 golpes de Miyu Yamashita, es la última jugadora que ha conseguido su plaza en el equipo americano de la Copa Solheim mediante ranking de puntos. El CPKC Women’s Open fue el último evento clasificatorio para la edición de 2026.

El dúo con el que forma Nelly Korda (30º, a 15 golpes del líder) se ha demostrado imbatible en la historia reciente de la competición de cuartetos. Son la pareja estadounidense con más victorias en este formato y se encuentran entre los cinco empatados en lo más alto del ranking de victorias en la historia de la competición.

Quedan cinco plazas por cubrir en el equipo estadounidense. Los dos mejores jugadores del ranking mundial al final del torneo que aún no estén clasificados ganarán un lugar en el equipo de la Copa Solheim americana, y el capitán Ángela Stanford luego anunciará sus tres «comodines».

Además de Gina Kim, la amateur Kiara Romero También la recuerda con cariño aunque cayó al sexto lugar en la tercera ronda.

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Canadienses en retirada

Victorioso del torneo en 2018 y 2025, Brooke Henderson no debería retener su título: está a doce golpes del líder y ocupa el puesto 15 con Anna Huangmuy destacado en las últimas semanas y durante las dos primeras rondas.

Sexto a nueve cuerpos, su compatriota Afrodita Deng Es el canadiense mejor clasificado. “Realmente no conté mis tiros para saber qué tan bajo era mi puntaje.declaró el aficionado de 16 años que ganó elJúnior femenino de EE. UU. en 2025. Sólo estaba tratando de jugar lo mejor que podía. TIENE”

Ninguna de las francesas logró pasar el corte.

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La tabla de clasificación

Foto: Vaughn Ridley/Getty Images vía AFP