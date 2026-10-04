Zach Bryan viste una camiseta de ‘Palestina Libre’ en el concierto del Estadio Gillette, semanas después del alboroto de la gira de Ed Sheeran

El cantante de country Zach Bryan usó una camiseta con la leyenda “Palestina libre” durante su concierto en el estadio Gillette, cerca de Boston, el viernes por la noche, semanas después de que el propietario del estadio, Robert Kraft, fuera acusado de presionar a Ed Sheeran para que abandonara su acto de apertura por comentarios pro palestinos.

Los videos en las redes sociales mostraron a Bryan, de 30 años, vistiendo una camiseta negra con la leyenda “Palestina libre” en letras blancas durante su parada de gira en el estadio de Foxborough, Massachusetts. Kraft, propietario de los New England Patriots, es un firme partidario de Israel.

El mes pasado, el rapero Macklemore dijo que fue retirado de la gira de Sheeran a instancias de Kraft después de que habló en apoyo de los palestinos en los shows de la gira en Nueva Jersey.

Kraft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Ha dicho que no quería sofocar el apoyo a los palestinos sino garantizar un “ambiente acogedor” en el Estadio Gillette para la gira de Sheeran.

Los otros teloneros de Sheeran (Aaron Rowe, Lukas Graham, Finneas y su banda local, Beoga) se retiraron de la gira en protesta tras la destitución de Macklemore.

Sheeran se disculpó por cómo manejó el asunto en su primer programa desde que se conoció la noticia de la destitución de Macklemore.

“Nunca quise ser un músico activista”, dijo Sheeran, “pero esto me ha puesto en medio de una discusión importante y apasionada sobre la libertad de expresión y la cuestión política más compleja del planeta”.

La semana pasada, Macklemore anunció una gira gratuita por Palestina para este otoño. El Estadio Gillette no será una de sus paradas.

El conflicto palestino-israelí ha sido un punto álgido en la cultura pop durante décadas.

La guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 70.000 personas allí, según las autoridades sanitarias locales. Siguió a los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en los que murieron más de 1.200 personas.

Las diferencias sobre la guerra han permeado todo, desde las contiendas políticas locales hasta la exposición del Costume Institute en el Museo Metropolitano de Arte.

Bryan es mejor conocido por sus canciones “Something in the Orange”, “I Remember Everything” con Kacey Musgraves y “Pink Skies”. El artista ganador del Grammy sirvió en la Marina de los EE. UU. durante varios años mientras continuaba escribiendo y grabando música.