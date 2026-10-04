Bosnia-Herzegovina vota en medio de campañas divisivas y candidatura a la UE

Las elecciones comenzaron el domingo en Bosnia y Herzegovina, con alrededor de 3,4 millones de votantes elegibles para participar en las elecciones generales del país balcánico.

Los ciudadanos están eligiendo funcionarios en múltiples niveles de gobierno, incluidos miembros de la presidencia multiétnica y tripartita.

También elegirán a los legisladores para el parlamento federal y a los jefes de las instituciones de las dos entidades mayoritariamente autónomas del país: la Federación Musulmana-Croata de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, gobernada por los serbios.

Las elecciones llegan en un momento en que el país está luchando con una serie de desafíos. Ha habido una desaceleración económica, un lento progreso hacia la membresía en la UE y un prolongado estancamiento político, con los partidos étnicos dominantes de las dos entidades paralizando repetidamente las decisiones del débil gobierno central que los vincula.

En las elecciones se enfrentarán partidos étnicos adversarios, el bosnio SDA, el serbio SNSD y el croata HDZ BiH, contra coaliciones de oposición multiétnicas encabezadas por el Partido Socialdemócrata.

Las urnas cierran a las 7 pm hora local (1700 GMT), y se espera que los resultados preliminares se publiquen el domingo por la noche.

¿Cuál es el sistema que gobierna Bosnia-Herzegovina?

Las responsabilidades económicas, administrativas y políticas en Bosnia y Herzegovina se dividen entre el gobierno central multiétnico, el distrito neutral autónomo de Brcko y las dos entidades semiautónomas.

Ambas entidades se dividen además en varios cantones y comunidades.

El complicado marco, dividido según líneas étnicas, se estableció durante los Acuerdos de Paz de Dayton de 1995, mediados por Estados Unidos, tras la guerra de Bosnia de 1992-95, desencadenada por la desintegración de Yugoslavia.

Tensiones étnicas latentes

Actualmente, alrededor de la mitad de la población de Bosnia y Herzegovina son bosnios musulmanes, mientras que el 31% son serbios ortodoxos y el 15% son croatas católicos.

El país ha sido pacífico en los últimos años, pero sus partidos etnonacionalistas han mantenido vivas las divisiones incluso cuando los votantes dicen que quieren dejar atrás la retórica y la división de la era de la guerra.

Milorad Dodik no está en las urnas, pero sigue dominando en la República Srpska

En la República Srpska, el líder secesionista Milorad Dodik del partido SNSD sigue siendo la figura clave a pesar de no estar en las papeletas.

Dodik, ex presidente de la entidad de mayoría serbia, tiene prohibido ocupar cargos públicos durante seis años tras ser declarado culpable de desafiar al principal enviado internacional que supervisó el proceso de paz de 1995.

Savo Minic, respaldado por Dodik, se postula para la presidencia de la República Srpska.

Dodik quiere vínculos estrechos con Serbia y Rusia. Acaba de regresar de Moscú donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin.

“Bosnia y Herzegovina está muerta, es un país imposible”, dijo Dodik a sus seguidores en su último mitin en Banja Luka el viernes.

¿Qué está pasando en la Federación de Bosnia y Herzegovina?

En la federación musulmán-croata, los partidos bosnios abogan por un Estado central más fuerte.

El principal partido bosnio SDA se centra en los esfuerzos por mantener al país unido contra el separatismo serbio.

Los croatas de Bosnia también respaldan en gran medida a sus partidos étnicos, incluida la rama bosnia de la conservadora Unión Democrática Croata, que gobierna Croacia.

Mientras tanto, Denis Becirovic, el actual miembro de la presidencia bosnia, ha prometido un camino renovado hacia la UE y la OTAN.

Ambiciones de la UE

Bosnia y Herzegovina es candidata a ser miembro de la UE desde 2022.

Pero el inicio real de las conversaciones de membresía depende de la implementación previa de numerosas reformas, incluido el fortalecimiento de la supervisión judicial y la aprobación de leyes anticorrupción.

Ampliación de la UE: Montenegro en camino de unirse al bloque en 2028 Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Natalie Müller

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