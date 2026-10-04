El senador John Kennedy dice que está considerando postularse para presidente

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, dijo en el programa “Meet the Press” de NBC News que está considerando postularse para presidente en 2028.
Cuando la moderadora Kristen Welker le preguntó si estaba pensando en postularse para presidente, Kennedy respondió: “Sí”.
“Mis planes ahora son postularme para la reelección, pero como dije antes, si creo que ya no puedo ser efectivo en el Senado, lo consideraría”, dijo.
Una gran cantidad de políticos de ambos partidos han reconocido que están considerando postularse para presidente en 2028 o se han negado a descartar la posibilidad. Ninguno, sin embargo, ha anunciado formalmente todavía que se postulará. Kennedy también dijo que no ha tomado una decisión.
“En mi lado del pasillo, si un grupo de tontos se postula, y creo que son tontos y uno de los tontos podría ganar, y creo que yo podría hacer un mejor trabajo, consideraría postularme”, dijo. “Pero ahora mismo me postulo para la reelección”.
Kennedy se postula para la reelección en 2028.
El vicepresidente JD Vance es ampliamente considerado como un probable candidato presidencial en 2028. Sin embargo, Kennedy se negó a hablar de Vance cuando se le preguntó por qué los votantes deberían elegir al senador en lugar del vicepresidente.
“No voy a hablar de otro candidato potencial”, dijo. “Simplemente aún no he llegado a ese punto”.
Agregó que cree que “será bueno para ambas partes tener la cancha completa”.
El presidente Donald Trump ha mencionado anteriormente tanto a Vance como al secretario de Estado Marco Rubio como posibles sucesores. En septiembre, Rubio dijo que “no tiene planes en este momento” de postularse para presidente.
NBC News informó anteriormente que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habló sobre la posibilidad de postularse para presidente en 2028, lo que un portavoz del Pentágono negó. Por otra parte, Vance dijo a NBC News la semana pasada que era “realmente obvio para mí” que el senador Ted Cruz, republicano por Texas, se postularía para presidente en 2028.
Las elecciones presidenciales de 2028 serán la primera vez desde 2012 en las que Trump no será el candidato republicano.