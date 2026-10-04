Noticias de India: la policía ordena una investigación en medio de acusaciones de acoso sexual contra agentes en una protesta en Delhi

El Partido Cucaracha Janta (CJP) ha anunciado que movilizará una marcha nacional en Nueva Delhi el próximo fin de semana a menos que dimita el comisionado electoral en jefe, Gyanesh Kumar.

El llamado sigue a una protesta en el Parque Shivaji de Mumbai que atrajo a miles de manifestantes a pesar de que la policía negó el permiso para la reunión.

En una protesta similar en Jantar Mantar de Nueva Delhi, varios políticos de la oposición y líderes estudiantiles fueron detenidos el viernes, lo que también se observa como Gandhi Jayanti en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi, un pionero mundial de la no violencia.

La policía local detuvo a varios manifestantes en Nueva Delhi Imagen: Bhavika Chhabra/REUTERS

“Si Gyanesh Kumar no dimite, las cucarachas de toda la India marcharán a Delhi y protestarán en Jantar Mantar el 10 de octubre”, dijo en el comunicado el fundador y convocante del CJP, Abhijeet Dipke.

“Y si la policía de Delhi intenta detenernos, dondequiera que nos detengan se convertirá en nuestro Jantar Mantar. La nuestra será una protesta pacífica. Caminaremos por el camino mostrado por Mahatma Gandhi”.

Dipke llamó a la gente a unirse a la marcha para preservar elecciones libres y justas en el país y la llamó “una lucha para salvar nuestra democracia”.

El anuncio se produce tras un tenso 2 de octubre, cuando la policía de Delhi detuvo a más de 700 manifestantes, incluido el ex Ministro Principal de Delhi, Atishi, de Jantar Mantar y las zonas circundantes, informaron los medios locales.

La policía había negado el permiso para la reunión en Delhi e impuso restricciones de la Sección 163 que prohibían reuniones de más de cinco personas.

La reunión liderada por el CJP en el Parque Shivaji de Mumbai también contó con una gran participación, incluidos actores de cine y músicos, pero no enfrentó una represión violenta similar por parte de las autoridades.

Es el último punto álgido de un movimiento de meses de duración que comenzó como una sátira en línea en mayo y escaló hasta convertirse en repetidas manifestaciones callejeras, incluida una protesta del 20 de julio en la que la policía de Delhi utilizó porras para dispersar a las multitudes. Esto llevó a la dimisión del entonces ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, a finales de julio.