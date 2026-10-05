La carrera presidencial de Brasil se encamina a una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro mientras la derecha gana terreno

alternar título

i Mauro Pimentel, Sergio Lima/

AFP vía Getty Images

RÍO DE JANEIRO—La carrera presidencial de Brasil se dirige a una segunda vuelta entre el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y el senador de derecha Flávio Bolsonaro después de que ninguno de los candidatos obtuviera más del 50% de los votos válidos necesarios para ganar directamente.

La carrera estuvo reñida: Flávio Bolsonaro terminó por delante de Lula en la primera vuelta de las elecciones del domingo. Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo aproximadamente el 47% de los votos, mientras que Lula quedó en segundo lugar con el 45%.

Si eso suena a déjà -vú, es porque, en muchos sentidos, esta elección es una repetición: Lula derrotó por estrecho margen al padre de Bolsonaro, el ex presidente de derecha Jair Bolsonaro, en 2022. Jair Bolsonaro ahora cumple una condena de 27 años de prisión bajo arresto domiciliario después de haber sido declarado culpable de conspirar para anular esa elección e impedir que Lula asumiera el cargo.

Flávio se ha comprometido a continuar con el legado de su padre. En declaraciones a periodistas y simpatizantes afuera de su casa en Brasilia después de conocerse los resultados, dijo que la votación demostraba que los brasileños estaban listos para un cambio político.

“Brasil quiere un cambio, esa es la lectura de lo que pasó hoy”, dijo Bolsonaro. “Es el fin de la era del Partido de los Trabajadores”, añadió, refiriéndose al partido político de Lula.

Los resultados del domingo también apuntaron a un giro más amplio hacia la derecha en la política brasileña, con un fuerte desempeño del bando de Bolsonaro en todo el país.

Lula buscó reunir a sus seguidores en São Paulo, enmarcando la siguiente etapa de la campaña como una nueva contienda.

“Mañana comenzaremos una nueva campaña”, dijo Lula. “Soy muy bueno en los octavos de final. Veremos quién tiene el mejor plan”.

Lula también apuntó a su oponente, advirtiendo a los votantes sobre los antecedentes políticos de Bolsonaro. “Por otro lado tenemos una incertidumbre con una biografía de un pasado oscuro”, dijo.

Los candidatos presidenciales que quedaron en tercer, cuarto y quinto lugar son todos de derecha, lo que sugiere que Bolsonaro podría tener un grupo natural de votantes al que recurrir en la segunda vuelta. Eso podría preparar el escenario para otra contienda extremadamente reñida el 25 de octubre.

Los brasileños también eligieron gobernadores y legisladores estatales y federales el domingo, y los primeros resultados mostraron que la derecha también logró avances significativos en el Congreso, particularmente en el Senado. Eso podría darle a Bolsonaro una base política más fuerte si gana la presidencia.

Lula, de 80 años, aspira a su cuarto mandato no consecutivo y se ha comprometido a continuar con un amplio gasto social y hacer frente a las políticas agresivas de Trump hacia América Latina.

Bolsonaro, de 45 años, se compromete a recortar el déficit y realinear la política exterior del país con Washington. El resultado sugiere que Lula ahora tendrá que hacer más que defender su historial: necesitará reconstruir la amplia coalición que lo devolvió al poder en 2022, incluso entre los votantes más jóvenes que han mostrado menos entusiasmo por su campaña.

La campaña presidencial de este año contó con manifestaciones más pequeñas en comparación con años anteriores, tal vez porque ambos candidatos parecían conocidos por los votantes.

“Creo que la campaña se siente más apagada porque la gente está cansada de pelear”, dijo la nutricionista Raysa Tavares, de 38 años, después de votar el domingo por la tarde en la favela de Vidigal, en Río de Janeiro.

El empresario Caio Farias, de 37 años, que votó en el exclusivo barrio de Leblon en Río, dijo que prefería otros candidatos de derecha a Bolsonaro, pero votó por Bolsonaro en un esfuerzo por intentar que las elecciones se realizaran en una sola vuelta.

Ahora, los brasileños se están preparando para otras tres semanas de campaña. En las elecciones de 2022, la segunda vuelta electoral vio un fuerte repunte de la violencia política, con decenas de personas agrediéndose físicamente entre sí por razones políticas, informó el sitio de noticias brasileño Pública.

Más allá del hecho de que la contienda de este año presenta a un Bolsonaro más joven, hay algo más que la distingue de la anterior: Trump está en la Casa Blanca, con grandes ambiciones de llevar la política en América Latina hacia la derecha. Lula ha acusado a Estados Unidos de intentar inmiscuirse en las elecciones de Brasil, algo que el Departamento de Estado estadounidense ha negado.

Los mítines de Bolsonaro han presentado banderas estadounidenses y un muñeco inflable gigante de Trump sosteniendo a un Lula encarcelado, mientras que Lula ha hecho campaña con la idea de proteger la soberanía brasileña de la interferencia extranjera, un lema rara vez escuchado en 2022. En Río, el día de las elecciones, se podía ver a los votantes en las calles con camisetas de Trump y calcomanías de “fuera Trump”.

El tema de la relación de Brasil con Estados Unidos seguramente figurará en la campaña de segunda vuelta, al igual que temas internos como la política de seguridad, la corrupción y la economía, que según las encuestas están en la mente de los votantes.

Pero los resultados de la primera vuelta han añadido otra cuestión definitoria a la segunda vuelta: si Brasil quiere continuar con Lula o abrazar el giro más amplio hacia la derecha que surgió de la votación del domingo.