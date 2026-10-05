Noticias de Alemania: El Partido de Izquierda demanda al ministro de Economía ante el tribunal superior

La Izquierda berlinesa cree que la CDU está llevando a cabo una campaña contra la principal candidata, Elif Eralp. Imagen: Britta Pedersen/dpa/Picture Alliance

El Partido de Izquierda está enfadado por una observación hecha por la ministra de Economía, Katherina Reiche, ante el Tribunal Constitucional después de que Reiche no hiciera una declaración de cese y desistiera a tiempo.

Reiche había publicado un comentario en el sitio oficial de Instagram de su ministerio que decía: “El antisemitismo y la expropiación ponen en peligro a Alemania y a la economía”.

El comentario se refiere primero a la acusación no probada de que el Partido de Izquierda es antisemita en su ideología y luego al plan del Partido de Izquierda de socializar apartamentos de propietarios corporativos en un intento por reducir los crecientes alquileres en la capital.

Reiche redobló sus críticas al Partido Socialista en los comentarios que hizo durante una visita a Ucrania durante el fin de semana, según dijo a la edición dominical del periódico de circulación masiva.imagenTemía una pérdida de crecimiento nacional si una coalición de izquierda tomara el poder en Berlín.

“Lo que representa el Partido de Izquierda aquí en Berlín y la gente que representa es peligroso no sólo para Berlín sino para nuestro país”, afirmó.

La rama berlinesa del Partido de Izquierda acusó a los demócratas cristianos (CDU), al que pertenecen Reiche y el canciller Friedrich Merz, de llevar a cabo una “campaña a gran escala” contra su principal candidata, Elif Eralp, que ganó las recientes elecciones estatales en Berlín.

Ha emprendido acciones legales por declaraciones similares en los sitios web del Ministerio del Interior de la CDU en varios estados, criticando el uso de canales oficiales del gobierno para denigrar a otro partido.

Los ministerios de Sajonia y Schleswig Holstein retiraron las declaraciones, pero los de Baden-Württemberg, Brandeburgo y Hesse no lo han hecho hasta el momento.