Thunderbolt en Escocia: ¡Albatross de Shaun Norris en el par 5 del 4! – Golf Planete

Comparte este artículo

En la última parte de esta tercera ronda del Campeonato Nexo, asociada al líder tras 36 hoyos, Matthew Southgate, Shaun Norris logró un golpe de golf de antología en el par 5 del hoyo n°4 del Trump International Golf Club, en Aberdeen (Escocia). Después de un lanzamiento en pista completa de 227 metros, el sudafricano, actualmente 13º en la Race to Dubai, lanzó un albatros increíble gracias a una madera de calle de 238 metros, ¡hoyo lleno! Una hazaña que le permite tomar el control exclusivo del torneo -7. Después de conseguir un birdie en el hoyo n°1…

Este es definitivamente uno de los éxitos del año en el Gira mundial de DP. Shaun Norrisde 44 años, dos veces segundo esta temporada pero también autor de dos top 5, sufrió un auténtico golpe de calor al firmar un albatros sublime en el par 5 del hoyo n°4. Incrédulo, el sudafricano tardó unos segundos en darse cuenta de la hazaña que acababa de realizar. ¡Esta es también la magia del golf!