Al gran Diamond Dallas Page de la WWE le encantaría ver a LA Knight capturar el título contra Roman Reigns en Money in the Bank

LA Knight tiene la mejor oportunidad que jamás haya tenido de capturar un campeonato de la WWE.

Se enfrentará uno a uno a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Money in the Bank el sábado en Nueva Orleans. La ola de popularidad de Knight sigue siendo extremadamente alta desde que se hizo popular en el Universo WWE en 2023-24. E incluso a través de desvíos que incluyeron una carrera por el título estadounidense, peleas con los compañeros de The Vision y Bloodline de Reigns, ha seguido siendo uno de los luchadores hacia los que los fanáticos gravitan continuamente.

Knight tuvo su primera oportunidad de conseguir un título mundial en Crown Jewel en 2023. Se suponía que estaría uno a uno con Reigns antes de que Jimmy Uso interfiriera y le costara el título. Luego se vio envuelto en una lucha fatal a cuatro bandas por el Campeonato Indiscutible de la WWE en Royal Rumble en 2024 contra Reigns, AJ Styles y Randy Orton. Pero Reigns seguiría siendo supremo.

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Esta vez es un poco diferente. Reigns, como ha señalado Knight, no ha tenido a The Bloodline de su lado ya que han estado preocupados por el dominio de Jacob Fatu y la facción 946. Realmente podría ser una pelea uno a uno entre las dos superestrellas de la WWE.

Quién gana es una incógnita. Pero el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Diamond Dallas Page, le dijo a OutKick Dropkick que respalda a Knight en el evento premium en vivo.

“Me encantaría ver eso. Me encantaría ver eso… Los Ángeles y yo hemos sido, debido a nuestras carreras, aunque él comenzó a luchar cuando tenía 20 años, nuestra carrera despegó cuando teníamos 40 años y me encantaría ver eso. ¿Creo que va a suceder? Voy a decir que sí porque quiero que esté disponible en el universo de Los Ángeles”, dijo Page en una entrevista reciente, en nombre de Gambling.com, la guía de lo mejor en línea. casas de apuestas.

Page dijo que si Reigns perdía el combate no le haría daño. Lo comparó con su propia victoria sobre Randy Savage en el Spring Stampede de World Championship Wrestling en 1997.

“Y Roman, sin embargo, Roman’s Hulk. Roman’s Rock, Roman’s Cena, él es, él es ese tipo. Quiero decir, él es ese tipo, si pusiera a LA Knight por encima, no le haría daño en absoluto”, dijo. “De hecho, Randy Savage lo atacó, que es lo que Randy hizo por mí cuando se agachó y me dijo en 1997, el 6 de abril, el día después de mi cumpleaños número 41, que cualquiera piensa que voy a vencer a Randy Savage. Nadie, nadie. Pero Randy sí. Y Randy sabía que este tipo había trabajado muy duro, la gente lo ama. Realmente voy a hacer que despegue.

“Y les diré, cuando vencí a Randy Savage, fue más dramático que incluso ser el campeón mundial. La gente actuó diferente conmigo. Quiero decir, los fanáticos, todos. Fue como si hubiera entrado en una dimensión diferente. Y eso es lo que Roman estaría haciendo si la noche de Los Ángeles termina. Así que, estoy publicando eso en el universo y me encantaría verlo porque creo que se lo merece mucho”.

Page compartió que él y Knight han tenido conversaciones sobre cómo llegar a la cima de la lucha libre profesional. Lo comparó con sus propias conversaciones con Cody Rhodes cuando “American Nightmare” perseguía el oro de Reigns.

Rhodes no pudo ganarlo en WrestleMania 39, pero se recuperó a través de un desafío de retadores para ganar la oportunidad por el título nuevamente y ganarlo en WrestleMania 40.

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“Él y yo hemos tenido conversaciones, ya sabes, e incluso llegar allí, ya sabes, no tienes que ganarlo, pero si él no lo hace, incluso podría superarlo más”, explicó Page a OutKick Dropkick. “Es algo así como con Cody y justo aquí en esta mesa, cuando son él y Roman, y a él, ya sabes, le han hecho creer que es tu momento. Pero luego empiezas a escuchar los rumores de que tal vez aún no es el momento. Y él vino aquí y nos sentamos y tomamos un par de cervezas y le traje un juego y lo miré y dije: ‘¿Es realmente tan malo si no ganas esto la primera vez?’ Él dice: “Sabía que ibas a decir eso”. Él dice: “Nadie dijo eso”. Él dice, tú dices y yo digo: ‘Sí, porque sé que la gente te ama, hermano’, y ellos también aman a LA Knight. Ellos también aman a Roman, pero Roman puede agacharse y levantarlo o seguir luchando, y sigue luchando”.

Aún así, si Knight pierde el sábado, Page no pensó que eso perjudicaría a Knight tampoco.

A él, aún así, le encantaría ver ganar a Knight porque sabe lo difícil que es lograr una meta casi imposible en la lucha libre profesional.

“No creo que eso perjudique a LA Knight de ninguna manera”, dijo. “Me encantaría verlo porque sé que, al igual que yo, fue un sueño. Es un sueño con el que sueñas, lo deseas tanto y lo arrojas al universo y solo tienes que mantener una actitud positiva y seguir adelante. Y te diré, muchacho, que ha superado tanto a la gente que no sabes lo que va a pasar.

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“Y ese es el lugar que quería en 1994 y pensé que estaba listo para ello, pero no lo estaba. Salgo y no me importa quién sea, no sabes quién va a ganar. Ahí es donde está LA Knight ahora y Roman, ha estado en ese lugar durante una década. Ya sabes, como Cena, ha llevado el guante. Así que me encantaría verlo”.