El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convoca elecciones anticipadas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales anticipadas el lunes, adelantando una votación que estaba prevista para 2027.

Sánchez anunció la decisión en un comunicado en el Palacio de La Moncloa de Madrid después de un fin de semana de consultas con sus asesores más cercanos.

¿Qué dijo Sánchez?

“Es hora de que los españoles decidamos qué futuro queremos”, afirmó Sánchez.

El anuncio de la votación del 29 de noviembre se produce tras la derrota parlamentaria de su gobierno minoritario el viernes, cuando los legisladores rechazaron medidas destinadas a abordar la crisis inmobiliaria de España.

Sánchez planteó las elecciones como una elección sobre la dirección futura de España y dijo que los votantes deben decidir si el país se une a lo que llamó una “ola de extrema derecha” o continúa por un camino de “apertura, justicia social y responsabilidad ambiental”.

Dijo que confiaba en los votantes españoles para tomar esa decisión.

“Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo del pueblo”, dijo Sánchez, añadiendo que su objetivo era “asegurar una mayoría progresista mucho más amplia en el parlamento”.

La decisión se produce a pesar de que Sánchez insistió repetidamente en los últimos meses en que su gobierno completaría su mandato de cuatro años.

¿Qué condujo a las elecciones anticipadas?

Las elecciones se producen tras una creciente presión pública sobre los costos de la vivienda, con grandes protestas en todo el país.

Manifestantes se manifiestan contra los altos alquileres y los desalojos en Madrid, un día después de que el parlamento rechazara las medidas gubernamentales destinadas a fortalecer la protección de los inquilinos (ARCHIVO 10/03/2026) Imagen: Javier Soriano/AFP

Decenas de miles de personas marcharon el sábado en Madrid y otras ciudades españolas para exigir viviendas más asequibles.

Los partidos de oposición rechazaron el viernes las medidas gubernamentales que incluían extender automáticamente los contratos de arrendamiento y restringir el desalojo de inquilinos vulnerables.

La derrota parlamentaria puso de relieve las dificultades que ha enfrentado la coalición minoritaria de Sánchez para aprobar leyes. España también ha estado operando durante varios años bajo su presupuesto de 2023, el último plan de gasto nacional aprobado bajo Sánchez.

Las protestas por la vivienda se intensificaron tras el desalojo el mes pasado de Maricarmen Abascal, de 87 años, del apartamento de Madrid donde había vivido durante décadas. Desde entonces, cientos de manifestantes han instalado un campamento de tiendas de campaña en el centro de Madrid.

Encuestas de opinión recientes han colocado en general al conservador Partido Popular por delante del Partido Socialista de los Trabajadores de Sánchez.

Editado por: Elizabeth Schumacher

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