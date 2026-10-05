Beaune-Levernois – El golf se moviliza contra la fibrosis quística durante la Copa Green Fees – Todas las novedades de Beaune y del Pays Beaunois gratis en un clic

Inicialmente programada para el 20 de junio pero aplazada debido a la ola de calor y al número insuficiente de participantes, la Copa Green Fees en beneficio de la fibrosis quística finalmente tendrá lugar este domingo 23 de agosto en el campo de golf de Beaune-Levernois. Esta jornada solidaria permitirá a los golfistas apoyar la investigación y el apoyo a los pacientes compartiendo un momento deportivo y amistoso.

En el entorno verde del Golf de Beaune-Levernois, entre los prestigiosos viñedos de la Costa de Beaune y los paisajes de la llanura de Borgoña, el deporte volverá a adquirir una dimensión especial. Los cincuenta jugadores inscritos no sólo vendrán a defender su dedo índice o a compartir un momento de convivencia: también jugarán para apoyar la lucha contra una enfermedad genética aún incurable, la fibrosis quística.

Por iniciativa del Club de Golf Beaune-Levernois y en colaboración con la asociación Vaincre la Mucoviscidose, la Copa Green Fees reunirá a golfistas de Beaune y de toda la región en torno a una misma causa: ayudar a financiar la investigación y el apoyo a los pacientes.

Una competición abierta a todos los golfistas

La fórmula elegida es la de una revuelta de dos personas. La salida se dará con escopeta a las 8:30 horas, permitiendo a todos los participantes salir simultáneamente desde diferentes hoyos del campo.

Los participantes serán recibidos a partir de las 8 horas en torno a un café de bienvenida por Françoise Nairat, delegada local de las Virades de l’Espoir de Chagny, muy implicada en la organización de las acciones llevadas a cabo en favor de la asociación Vaincre la Mucoviscidose.

Al final de la competición, los jugadores se reunirán en torno a una comida seguida de la entrega de premios y la presentación oficial de las donaciones recaudadas en beneficio de la asociación.

Una dotación excepcional

Los organizadores querían celebrar esta edición con varios premios prestigiosos. Entre los premios en juego se encuentra una estancia de dos noches en un riad en Marrakech, que se adjudicará mediante sorteo entre los participantes.

Una semana en el Park Hyatt Marrakech también enriquecerá este premio excepcional, junto con muchos otros regalos ofrecidos por los socios del evento.

El encuentro entre un voluntario comprometido y un campo de golf sensible a la causa

El origen de esta movilización es el encuentro entre Antonin Legardeur, director del campo de golf de Beaune-Levernois, y Éric Frasson, residente de Merceuil y voluntario de la asociación Vaincre la Mucoviscidose. Muy rápidamente surgió la idea de organizar un concurso benéfico. TIENE” Esta es una excelente iniciativa. El golf es un deporte al aire libre donde la dimensión respiratoria es importante. Hay coherencia real con la causa que defendemos. “, subrayó Éric Frasson al anunciar el evento.

El director de golf respondió inmediatamente favorablemente a la propuesta, deseando incluir al establecimiento en esta dinámica solidaria y al mismo tiempo sensibilizar a los jugadores sobre una enfermedad aún poco conocida.

Un paso hacia los Virades de la Esperanza

El concurso forma parte de una movilización más amplia a favor de las Virades de l’Espoir de Chagny el domingo 27 de septiembre. Como cada año, los fondos recaudados apoyarán la investigación médica y el apoyo a las personas con fibrosis quística.

Más allá del resultado deportivo, esta jornada demostrará una vez más que el golf puede ser un formidable vector de solidaridad. Combinando el placer del juego, la convivencia y la generosidad, el campo de golf de Beaune-Levernois pretende contribuir, a su propia escala, a promover la lucha contra las enfermedades.

Jeannette Monarchi