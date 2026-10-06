Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, se une a Fox News como colaboradora

Fox News ha contratado a la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, como colaboradora al aire, anunció el lunes la cadena conservadora de noticias por cable.

Leavitt, de 29 años, fue la principal portavoz del presidente Donald Trump y una de las caras públicas clave de la administración hasta que renunció a fines de agosto. Fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven en la historia de Estados Unidos.

“La experiencia de primera mano de Karoline en la Casa Blanca y en la campaña presidencial le da una comprensión clara del panorama político actual”, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott. “Esperamos que ella brinde a nuestra audiencia información auténtica y precisa en todas las plataformas de Fox News Media”.

Comenzará su nuevo rol de “proporcionar comentarios y análisis” el 1 de noviembre, dijo Fox.

Leavitt, que dio a luz a su segundo hijo en mayo, dejó la administración Trump a finales de agosto después de trabajar como secretaria de prensa desde el inicio del segundo mandato del presidente. Dejó el ala oeste para “pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia”, dijo Trump en una publicación en las redes sociales el 12 de agosto.

“Karoline será ahora una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano, mientras trabajamos para desafiar la Historia y ganar de manera concluyente las elecciones de mitad de período”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Leavitt formó parte del círculo íntimo de Trump en la Casa Blanca y durante la carrera presidencial de 2024, actuando como secretario de prensa nacional de la campaña. Era conocida por sus feroces defensas del historial del presidente y sus enfrentamientos ocasionales con reporteros políticos dentro de la sala de conferencias de prensa James S. Brady.

La propia Leavitt estuvo en la boleta electoral en las elecciones de mitad de período de 2022, postulándose sin éxito para un escaño en la Cámara en su estado natal de New Hampshire. Perdió ante el titular demócrata, el representante Chris Pappas.

En un comunicado, Leavitt dijo que esperaba “aportar mi perspectiva única de mi experiencia como Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, junto con la misma energía y franqueza que desafiaron [sic] mi mandato, a los millones de espectadores de Fox en sus múltiples plataformas”.

Leavitt no es el primer exsecretario de prensa de Trump que trabaja en Fox News.

Kayleigh McEnany, quien ocupó el cargo desde abril de 2020 hasta el último día del primer mandato de Trump, se unió a Fox en 2021 y ahora es copresentadora del programa de entrevistas diurno “Outnumbered”, así como de la serie de fin de semana “Saturday in America with Kayleigh McEnany”.