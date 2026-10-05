¡Injusto! ¡Un hoyo en uno robado a Chris Gotterup! – Golf Planete

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En un mundo perfecto, el triple ganador estadounidense esta temporada en el PGA Tour, Chris Gotterup, debería estar a sólo dos golpes del líder del Campeonato BMW. De hecho, el viernes fue víctima de un terrible golpe de mala suerte tras un lanzamiento casi perfecto en el hoyo número 6 del Bellerive Country Club de St. Louis.

“Un golpe de golf que merecía un mejor resultado…”

¿Conoces esa famosa frase que escuchamos mucho en los partidos entre amateurs? Bueno, digamos que encuentra todo su significado en el vídeo a continuación.

De hecho, la pelota cris Gotterupdespués de un suntuoso tiro con hierro de más de 193 metros (!) en el hoyo número 6 del campo Bellerive en Missouri, que acoge la segunda ronda de los Playoffs de la FedEx Cup, ¡se detuvo literalmente al borde del hoyo!

Continuó suspendida, privando a la cinco veces ganadora del torneo en el Gira de la PGA ¡Un hoyo en uno que creía merecer!

Para su información, Gotterup devolvió una tarjeta de 67 el viernes y ocupa el cuarto lugar, tres golpes detrás de Wyndham Clark.