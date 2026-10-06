El icónico Arthur Read hizo su debut televisivo hace 30 años

alternar título

i Fundación Educativa WGBH, WildBrain y Marc Brown Studios

Esto es parte de unserie especialen el que NPR analiza su cobertura de las principales noticias del pasado.

¿Qué caricatura de larga duración presenta a este protagonista: tiene orejas redondas, un suéter amarillo icónico y una hermana pequeña sarcástica?

Si inmediatamente te imaginaste un oso hormiguero animado de 8 años, probablemente hayas oído hablar de Arthur Read, un personaje que hizo su debut televisivo hace 30 años, el 7 de octubre de 1996.

Pero antes de que el niño de tercer grado con gafas llegara a nuestras pantallas y a nuestros corazones, el primer hogar de Arthur fue el mundo de los libros.

He aquí un vistazo a los inicios de Arturo.A

Un cuento antes de dormir

El autor del Arturo libros es Marc Brown, un escritor e ilustrador que se crió en Erie, Pensilvania.

Aunque Brown se interesó por el arte desde muy joven, después de graduarse del Instituto de Arte de Cleveland en 1968, realizó una serie de trabajos diferentes, desde camionero hasta cocinero de comida rápida y profesor asistente.

Brown dice que obtuvo la inspiración para Arturo cuando su hijo Tolon le pidió un cuento antes de dormir sobre un animal “raro”. ¿El primer animal extraño que te vino a la mente? Un oso hormiguero. A partir de ahí, Brown escribió e ilustró su primer libro ilustrado que representa a un oso hormiguero llamado Arthur. Este animal, de largo hocico de oso hormiguero y orejas pequeñas, protagonizó La nariz de Arturopublicado en 1976.

Mientras trabajaba en el siguiente libro, Brown hizo un cambio fundamental en el diseño del personaje. El segundo libro titulado, Los ojos de Arturomostraba a Arthur recibiendo un nuevo par de anteojos. Cuando Brown sacó los vasos, se dio cuenta de que había un problema.

En declaraciones a Linda Wertheimer de NPR en 1997, Brown dijo: “Estaba dibujando a Arthur y quería que se enfrentara al espectador en el libro. Y no podía mostrar su boca porque su… su nariz era muy larga. Y entonces lo acorté un poco. Y pensé, vaya, si hay dos libros sobre Arthur, bueno, podría haber un tercer libro. Ahora, ¿cómo quieres realmente que se vea este personaje?”.

Así que Brown pasó más tiempo rediseñando el rostro de Arthur, haciendo que su rostro fuera “un poco más redondo” y “un aspecto un poco más adorable”. El resultado, dijo Brown, hizo que Arthur fuera “más parecido a un humano”. A medida que Brown publicó y vendió más libros de Arthur, pudo ganarse la vida escribiendo libros. Aunque no fueron un éxito comercial inmediato, los libros ilustrados de Brown resonaron en las familias, incluida la de Carol Greenwald.

Al igual que Brown, Greenwald no era ajena a las súplicas de sus dos hijos antes de dormir. Cuando su hijo tenía 3 años, su vecina les regaló un libro ilustrado de Arthur. Después de leerlo varias veces, Greenwald se dio cuenta de que era único.

“Después de leerlo por séptima vez”, dijo Greenwald a NPR en 1997, “me di cuenta de que no me estaba arrancando el pelo… Hay tantos libros que les lees a tus hijos que a ellos les encanta leer, y los lees una y otra vez, y te hace sentir como si quisieras gritar. Pero este libro en particular no me hacía sentir así”.

Greenwald también dijo que le gustaba la forma en que Arthur abordaba los problemas relacionados con la escuela, las relaciones personales y actividades como la lectura. Como productora de televisión en la estación de medios públicos GBH, con sede en Boston, Greenwald planteó la idea a sus colegas a principios de los años 90.

“Tenemos muchas investigaciones que nos dicen que un niño que mira un programa de televisión basado en un libro tiene más probabilidades de querer leer ese libro, es más probable que quiera leer otros libros y es incluso más probable que vaya a la biblioteca”.

alternar título

i Fundación Educativa WGBH, WildBrain y Marc Brown Studios

De los libros a la televisión

Aunque Greenwald creía que Arthur estaba listo para hacer su debut en la televisión pública, Brown estaba menos seguro. Brown dijo que dudaba en permitir que Arthur diera el salto multimedia, afirmando que quería mantener “el control del personaje”.

Pero la oferta de GBH y el posterior aumento en las ventas de libros hicieron que Brown reconsiderara su decisión.

“Pasé de vender quizás dos millones de libros en un período de varios años a vender dos millones de libros en un mes”, dijo Brown. “Y para mí, que eso suceda es simplemente inimaginable…”

Trabajó estrechamente con los escritores y artistas del programa para preservar al niño esencial que es Arthur.

Producida por GBH y el estudio de animación Cinar con sede en Montreal, el primer episodio de la serie se estrenó en PBS Kids el 7 de octubre de 1996. Su trama se basa directamente en el segundo libro ilustrado, “Arthur’s Eyes”, en el que Arthur “vuelve a contar” la historia de cómo llevó gafas a la escuela por primera vez.

El estreno también dio vida al resto de la comunidad animal de Elwood City con sonido y emoción. Cada personaje es un animal, desde los padres oso hormiguero de Arthur y su hermana DW (abreviatura de Dora Winifred) hasta los estudiantes de la clase de la escuela primaria Lakewood del Sr. Ratburn, incluido un chimpancé atlético llamado Francine y el mejor amigo de Arthur, un conejito llamado Buster. Uno de los temas subyacentes del programa, el de llevarse bien con otras personas de su comunidad, está presente incluso en su alegre tema musical de reggae, “Believe In Yourself” de Ziggy Marley and the Melody Makers mientras Arthur pasea por Elwood City, interactuando con familiares, amigos y vecinos de confianza.

Poco después del estreno de la serie, se le preguntó a Brown si Arthur permanecería en tercer grado o si tendría la oportunidad de crecer.

“No creo que Arthur haya dejado el tercer grado”, dijo Brown. “Creo que Arthur tiene este retrato en el ático que está envejeciendo. (risas) Pero Arthur se quedará para siempre en tercer grado”.

El legado de un día maravilloso

Fiel a su palabra, Arthur y sus amigos siguieron siendo estudiantes de tercer grado durante las 25 temporadas de la serie. Según lo informado por el Los Ángeles Times en 2022, Arturo emitió más de 250 episodios y siete especiales de televisión. La serie aclamada por la crítica también ganó cuatro premios Daytime Emmy por su destacado programa de animación infantil y un premio Peabody.

Aunque Arthur comenzó como la estrella, la serie evolucionó para centrarse en un elenco diverso de otros personajes y sus vidas mientras navegaban por hitos identificables para niños de 8 años, como desarrollar asma, aprender con dislexia y vivir con diabetes. Los principios de creer en uno mismo, valorar la familia y la amistad y amar la lectura se transmiten de una temporada a otra.

Pero no todas las historias de los personajes fueron celebradas. En 2019, la Televisión Pública de Alabama se negó a transmitir un episodio que presentaba una boda entre personas del mismo sexo entre el maestro de Arthur, el Sr. Ratburn, y su compañero, Patrick. Según lo informado por el New York Times En 2006, cuando un episodio del spin-off “Postcards from Buster” presentaba a una familia de Vermont con dos madres, la entonces Secretaria de Educación Margaret Spellings escribió una carta al entonces presidente y director ejecutivo de PBS, Pat Mitchell, recordándole que el programa recibió financiación del Departamento de Educación. Y añadió: “Muchos padres no querrían que sus hijos pequeños estuvieran expuestos a los estilos de vida retratados en este episodio”.

Cuando habló con NPR en 2022, Brown dijo: “Nosotros, como adultos, les debemos la verdad a los niños. Están tratando de crear una base sobre la cual puedan construir sus vidas, y si no hay verdad en esa base, las cosas se vuelven bastante inestables”.

Durante 26 años, Arturo ayudó a las familias a construir una base de verdad y pertenencia con los animados y animales residentes de Elwood City. El final de la serie, titulado “All Grown Up”, se emitió el 21 de febrero de 2022. Los personajes ya no eran niños, sino adultos, cada uno de ellos de 20 años de edad y asentados en sus respectivas carreras. Y por supuesto, Arthur se convirtió en autor de novelas gráficas.