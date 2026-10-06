Los demócratas creen que se está formando una ola azul. Aquí hay 3 fuerzas que podrían detenerlo

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El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se muestra cada vez más optimista sobre las posibilidades de su partido de aprovechar una potencial ola azul hasta noviembre, declarando que los demócratas tienen “el viento a favor”, mientras las encuestas nacionales y en los campos de batalla apuntan a un ambiente político favorable en las elecciones de mitad de período.

Pero detrás de esa confianza hay tres variables que podrían determinar si la ventaja demócrata se convierte en una ola o se rompe antes del día de las elecciones: un posible recuento insuficiente de republicanos en las encuestas, el persistente escepticismo de los votantes sobre la marca demócrata y la ventaja financiera del Partido Republicano.

Schumer, hablando con los periodistas la semana pasada mientras el Senado suspendía la sesión hasta después del día de las elecciones, predijo que los demócratas están “al borde de recuperar el Senado”.

Después de casi dos años de regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y del control republicano del Senado y la Cámara de Representantes, Schumer enfatizó que “los estadounidenses están frustrados por los costos más altos y un gobierno que no creen que esté funcionando para ellos”.

La IA está potenciando la campaña y las guerras, pero lo viral no significa victoria.

El Partido Republicano está luchando contra la historia política, que tradicionalmente ha visto al partido en el poder en Washington perder escaños en el Congreso durante los años de elecciones intermedias. A esto se suma un clima político desafiante alimentado por una inflación persistente que los estadounidenses ven en las tiendas de comestibles, los altos precios de la gasolina vinculados a lo que las encuestas muestran que es una guerra impopular con Irán y los índices de aprobación negativos de Trump.

Las últimas encuestas indican que los demócratas tienen ventaja sobre los republicanos en la batalla por el Congreso y que están más entusiasmados por votar en las elecciones intermedias.

Pero Trump predice que los republicanos tendrán un desempeño mucho mejor en las elecciones intermedias de lo que esperan los críticos y los encuestadores.

“Creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque no saben lo que está pasando”, dijo el presidente a sus seguidores en un mitin el sábado por la noche en Ohio, refiriéndose a los demócratas.

He aquí un vistazo más de cerca a las tres variables.

¿Problemas en las encuestas?

Los republicanos controlan el Senado 53-47, lo que significa que los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para recuperar la mayoría. Pero cuando falta un mes para el día de las elecciones, los demócratas se están adentrando cada vez más en territorio rojo mientras los republicanos se mantienen mayoritariamente a la defensiva.

Las últimas encuestas de Fox News indican carreras con margen de error en Michigan, una elección obligada para los demócratas, y en Texas, Maine e Iowa, tres escaños que el partido está tratando de invertir para ganar la mayoría. Un promedio de las últimas encuestas también apunta a contiendas muy reñidas en Alaska, Ohio y Kansas, donde los demócratas están jugando a la ofensiva, y Minnesota, una gran oportunidad para el Partido Republicano.

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¿Pero qué pasa si las encuestas no funcionan?

“Las encuestas subestimaron considerablemente a Donald Trump y a otros republicanos que lo acompañaron en 2016, 2020 y, en una medida ligeramente menor, en 2024”, señaló el fin de semana pasado el gurú de las encuestas, analista político y estadístico Nate Silver.

Pero Silver añadió que las encuestas de las dos elecciones intermedias anteriores de la era Trump, 2018 y 2022, fueron esencialmente imparciales.

Si avanzamos rápidamente hacia este ciclo, las encuestas en algunas primarias demócratas de alto perfil estaban fuera de lugar. Entre los errores de este verano, se encuentran la sobreestimación de la estrecha victoria de Abdul El-Sayed en la contienda por el Senado de Michigan y la subestimación de las victorias de la vicegobernadora Peggy Flanagan en las primarias del Senado de Minnesota, la victoria de la representante estatal Angie Nixon en la contienda por el Senado de Florida y la sorpresiva victoria del ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, para capturar la nominación a gobernador de Wisconsin.

La cobertura de los errores atrajo la atención generalizada de los medios y provocó nuevas críticas a las encuestas de opinión pública.

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Si las encuestas sobreestiman la participación demócrata y subestiman el entusiasmo republicano, incluso un modesto fracaso en las encuestas podría remodelar varias de las reñidas contiendas por el Senado.

“No creo que ningún demócrata sea demasiado optimista después… de 2024. Todos entendemos que cualquier cosa puede suceder en los últimos días y nos estamos preparando para eso”, dijo a Fox News Digital el antiguo presidente del Partido Demócrata de New Hampshire, Ray Buckley.

¿Mala marca?

Los índices de aprobación de Trump siguen estando por debajo del nivel esperado, al igual que los índices favorables del Partido Republicano.

Pero las encuestas indican que la marca de los demócratas no es nada de qué alardear.

La calificación favorable de los demócratas osciló en territorio negativo en la encuesta nacional más reciente de Fox News, entre 44% y 55%. Y fue aún más bajo en la última encuesta nacional del Wall Street Journal, con un 38% favorable y un 58% desfavorable.

“Creo que el hecho de que los estadounidenses estén indignados por cómo los republicanos les han fallado y les han encarecido la vida no significa automáticamente que vayan a abrazar y confiar en los demócratas”, dijo el sábado el exsecretario de Transporte de la administración Biden, Pete Buttigieg, a Fox News Digital.

Buttigieg, un candidato presidencial demócrata de 2020 que está considerando otra candidatura a la Casa Blanca en 2028, dijo que es crucial que los demócratas “se aseguren de que nuestros candidatos salgan a la luz, dejen muy claro quiénes son, de qué se trata y qué haríamos de manera diferente”.

Lo que hizo la vida aún más difícil para los demócratas: las victorias de candidatos de izquierda y alineados con los socialistas sobre contendientes más moderados en las primarias del partido, que dieron al Partido Republicano más munición para presentar a todos los demócratas en las elecciones de este año como radicales.

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Ese es el caso en Michigan, Minnesota y Florida, donde El-Sayed, Flanagan y Nixon derrotaron a rivales respaldados por el establishment.

Mientras tanto, en Texas, una serie de comentarios controvertidos del pasado de Talarico están dando al Partido Republicano más poder de fuego.

Pero los demócratas en estos cuatro enfrentamientos en el Senado están devolviendo el fuego al anclar a los republicanos en la boleta electoral a favor de Trump.

En la última encuesta de Fox News en Texas, el 53% de los encuestados dijeron que estaban extremadamente o muy preocupados de que Talarico sea demasiado liberal. Pero una cantidad casi igual, el 51%, dijo que estaban extremadamente o muy preocupados de que Paxton sea demasiado cercano a Trump.

El dinero importa

Los republicanos están ganando la guerra publicitaria gracias a una importante ventaja monetaria. Impulsado por enormes inyecciones de efectivo de MAGA Inc., alineado con Trump, y otros importantes grupos y donantes republicanos, el Partido Republicano está gastando más que los demócratas en todos los enfrentamientos cruciales en el Senado.

Eso incluye una ventaja de aproximadamente 70 millones de dólares en Ohio y casi 30 millones de dólares en Maine y Texas, tres objetivos principales de los demócratas, según cifras de AdImpact, una de las principales empresas de seguimiento de anuncios. El Partido Republicano está gastando más que los demócratas en aproximadamente 25 millones de dólares en Michigan, cifra que los republicanos pretenden invertir.

Los republicanos también están gastando más que los demócratas en el estado indeciso de New Hampshire, en la batalla por suceder a la senadora demócrata Jeanne Shaheen, que se retira.

“La cantidad de dinero que se gasta es enorme”, dijo Buckley a Fox News Digital, mientras señalaba todos los anuncios alineados con los republicanos que inundan el pequeño estado.

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Pero Buckley dijo que los demócratas tienen ventajas de organización y entusiasmo.

“Puede que no seamos tan competitivos como nos gustaría en la televisión, pero ciertamente somos competitivos tocando puertas. Tenemos la energía ahí afuera. Los votantes están emocionados. Lo viste con la participación en las primarias en todo el país”, dijo.