Kenia confirma el primer caso del virus Ébola Bundibugyo

El brote actual en la República Democrática del Congo ha sido causado por la especie Bundibugyo de Ébola, que es relativamente rara y no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobados.

Sin embargo, hay cuatro vacunas en desarrollo, y en julio se iniciarán los ensayos en humanos de una de ellas.

Duale confirmó que el ciudadano keniano había dado positivo por la especie Bundibugyo.

Según el ministro, el paciente viajó primero por carretera desde la República Democrática del Congo hasta Kampala, la capital de Uganda, desde donde tomó un vuelo con destino a Nairobi.

Duale dijo que después de ser llevado al Hospital de Nairobi, el paciente fue trasladado a una instalación de aislamiento construida durante la pandemia de Covid-19.

Fue allí donde el paciente “desarrolló fiebre, escalofríos, fatiga intensa y debilidad, dolor al tragar, dolores musculares y sangrado debajo de la piel”.

“Los médicos sospecharon que se trataba de una fiebre hemorrágica viral basándose en sus síntomas y en su historial de viajes y recogieron muestras para realizar pruebas. La muestra dio positivo para el virus Ébola Bundibugyo”, dijo Duale.

El paciente falleció a las 23:30 (20:30 GMT) del lunes y su entierro está previsto para el martes más tarde, de acuerdo con los protocolos de seguridad de salud pública.

Se han identificado al menos 28 contactos, entre familiares y trabajadores sanitarios, mientras que las autoridades sanitarias están rastreando a otros 23 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación que viajaron en el mismo vuelo.

El Ministro de Salud ha instado a los kenianos a “no entrar en pánico, ya que existen todos los sistemas para mitigar la propagación de la enfermedad”.

Pidió a los trabajadores sanitarios que estén “muy atentos y mantengan las máximas medidas de prevención y control de infecciones, independientemente de la enfermedad que se esté tratando”.