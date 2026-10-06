El principal súper PAC republicano promete 5 millones de dólares para la carrera por el Senado de Carolina del Sur

El principal súper PAC republicano involucrado en las elecciones al Senado planea gastar $5 millones en Carolina del Sur, confirmó a NBC News el martes una fuente familiarizada con el gasto.

La inyección de fondos del Fondo de Liderazgo del Senado, un grupo alineado con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, RS.D., es la última señal de que la carrera entre la senadora republicana Darline Graham y la pediatra demócrata Annie Andrews es competitiva. Axios informó por primera vez del desembolso.

Se produce en un momento en que el mapa del Senado se está desplazando aún más a favor de los demócratas, poniendo cada vez más en juego a los estados de tendencia republicana cuando falta menos de un mes para el día de las elecciones.

Trump superó a Carolina del Sur por 18 puntos en 2024. El último demócrata elegido para representar a Carolina del Sur en el Senado fue Fritz Hollings, quien sirvió desde 1966 hasta 2005.

Las campañas de Graham y Andrews no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, nombró a Graham para el cargo poco después de que su difunto hermano, el senador Lindsey Graham, muriera repentinamente en julio. A los pocos días, Darline Graham anunció que se postularía para un mandato completo de seis años en el Senado con el respaldo del presidente Donald Trump. Graham se convirtió en la candidata republicana al Senado después de derrotar al representante Ralph Norman en una segunda vuelta de las primarias en agosto.

El presidente ha hecho campaña a favor de Graham y utilizó un insulto anti-trans para atacar a Andrews el lunes en una publicación de Truth Social, refiriéndose a ella tres veces como “trannie”. Andrews no es transgénero.

Las contiendas que antes se consideraban competitivas (como la contienda por el Senado en Carolina del Norte entre el gobernador demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley, y la contienda en Georgia entre el senador demócrata Jon Ossoff y el representante republicano Mike Collins) ahora se consideran inclinadas hacia los demócratas.

La carrera por el Senado en Kansas, de color rojo sólido, entre el senador republicano Roger Marshall y el pastor demócrata Adam Hamilton también se ha apretado.

En respuesta a esa dinámica cambiante, el Fondo de Liderazgo del Senado canceló su gasto en publicidad en la carrera por el Senado de Carolina del Norte la semana pasada y lanzó una nueva campaña publicitaria en Kansas.