Estatua de Trump desnudo se exhibe en Estrasburgo

Una estatua del presidente estadounidense Donald Trump fue exhibida en el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

La estatua satírica de 2,5 metros, del artista danés Jens Galschiot, se llama “Peste Naranja” y muestra al líder estadounidense desnudo, sosteniendo un largo garrote de oro y sentado sobre los hombros de un hombre más pequeño.

El artista dijo que está recubierto de oro de 23 quilates. La estatua también es conocida con el nombre de “Rey de la Injusticia”.

Junto a la estatua hay tarjetas que explican que el “Rey de la Injusticia” está “sentado sobre la espalda de un hombre” que se hunde bajo la carga.

“Haría cualquier cosa para ayudarlo. Excepto renunciar a su espalda”, continúa la tarjeta, y el artista culpa a Trump de obstaculizar los intentos de enfrentar el cambio climático.

Sin comentarios de Trump

La estatua se encuentra en una intersección que conecta dos de los edificios del parlamento y está previsto que permanezca allí hasta el jueves.

El Parlamento Europeo está ubicado en Estrasburgo, Francia. Imagen: Pascal Bastien/AP Photo/Picture Alliance

El miembro de izquierda del Parlamento Europeo danés, Per Clausen, que invitó al artista, dijo que no le preocupa una posible reacción de Trump.

“Si alguien es tan sensible que no puede tolerar que esta escultura se exhiba en el Parlamento Europeo, entonces no tiene lugar en el escenario mundial”, afirmó Clausen.

El presidente de Estados Unidos no ha comentado sobre la estatua, que también ha estado en exhibición en otras ciudades europeas, así como en la conferencia climática de la ONU COP30 en Belem, Brasil.

Editado por: Sean Sinico

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