Chris Rock expone la brutal realidad de Hollywood tras décadas de fama

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Chris Rock dice que Los Ángeles es donde la gente va a perseguir sus sueños y donde muchos de esos sueños mueren.

El comediante reflexionó sobre sus décadas en Hollywood durante una aparición el lunes en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, mientras hablaba de “Misty Green”, una película que protagoniza y dirige y que se estrena el 9 de octubre.

La película sigue a una actriz que se muda a Los Ángeles para perseguir sus sueños. Después de que su carrera se estanca, comienza a buscar un propósito en un segundo acto. Rock dijo que se identificó con la historia y recordó que pensaba que Los Ángeles era “tan hermoso” cuando se mudó allí por primera vez.

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“Y sigue siendo hermoso, pero hay personas sin hogar en todas partes. A veces, incluso en Rodeo Drive. Es donde la gente va a encontrar sus sueños, pero muchos sueños mueren”, dijo Rock.

Añadió que “todos los que conoces allí tenían grandes planes”, pero “Los Ángeles te enviará a casa”.

“Es donde la gente va a buscar sus sueños, pero muchos sueños mueren”.

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Durante la aparición en el programa de entrevistas, Rock le dijo a Fallon que la realidad de triunfar en Hollywood no es todo ostentación y glamour.

“Consigues un trabajo en televisión y la gente de alguna manera piensa que el dinero te va a durar el resto de tu vida”, dijo Rock. “Tuviste un programa hace 10 o 15 años. Eso no lo cubre ahora”.

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Al hablar de sus propios residuos que gana, Rock dijo que todavía recibe cheques de su tiempo en “Saturday Night Live” por nueve centavos.

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Rock comenzó a realizar monólogos en la ciudad de Nueva York cuando era adolescente y se abrió paso entre la audiencia nacional como miembro del elenco de “SNL” de 1990 a 1993. Su especial de 1996 “Bring the Pain” se convirtió en un punto de inflexión en su carrera, lo que le valió una gran aclamación y un Emmy.

Más de tres décadas después, Rock sigue siendo una fuerza importante en la comedia, con cuatro premios Emmy y tres premios Grammy a su nombre. También ha construido una carrera como actor, escritor y director, y ahora regresa a la realización de largometrajes con “Misty Green”.

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