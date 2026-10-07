Christa Pike, condenada a muerte en Estados Unidos, despierta y habla después de una ejecución fallida

El Dr. Joel Zivot, un anestesiólogo que asesora al equipo de defensa de Pike, dijo el martes que la probabilidad de recuperarse de la inyección letal es baja.

“La mayoría de las personas que reciben una inyección letal mueren a causa de ella”, le dijo a la BBC. “De hecho, casi todos, excepto Christa. Entonces, el hecho de que ella sobreviviera… fue inusual”.

Pero sigue habiendo mucha incertidumbre y muchas incógnitas, dijo, incluida la cantidad de pentobarbital que entró en su sistema, cuáles eran sus niveles en sangre después de la inyección y cómo será su recuperación.

“De ninguna manera diría a estas alturas que todos los grandes riesgos han quedado atrás”, señaló.

Zivot había dicho anteriormente que las dos dosis de pentobarbital que recibió la semana pasada habrían sido suficientes para que, si hubiera entrado en su torrente sanguíneo en circulación normal, “seguramente habría muerto”.

En cambio, Zivot dijo que una posible explicación es que en lugar de ingresar al torrente sanguíneo de Pike, era más probable que el pentobarbital se hubiera extendido a través del tejido debajo de su piel.

Zivot dijo la semana pasada que pensaba que ella terminaría con una lesión cerebral era “muy posible”, debido a las demoras en resucitarla. También creía que tomaría aproximadamente una semana comprender realmente su condición y realizar un examen neurológico. Ya han pasado seis días desde el intento fallido de ejecutarla.

Los abogados de Pike advirtieron previamente que su historial médico y su anatomía, incluida la trombocitosis (una afección de la coagulación de la sangre) y las venas pequeñas, significaban que existía el riesgo de que experimentara dolor y sufrimiento “innecesarios” durante una inyección letal.

Dijeron el martes que sufrió “daños graves” en sus brazos.

En 2022, más de un tercio de las ejecuciones en Estados Unidos fueron fallidas o muy problemáticas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, que rastrea información sobre este tipo de casos.

En el caso de las inyecciones letales, estos incidentes suelen ocurrir debido a la dificultad para obtener un acceso intravenoso confiable a las venas, aunque la razón subyacente difiere de persona a persona.

En los casos que ha documentado el centro, todas las fallas ocurrieron antes de que se pudieran administrar las drogas letales. La última inyección letal fallida de la que se tuvo seguimiento ocurrió a principios de este año, también en Tennessee.

La ejecución de Tony Carruthers, condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994, se pospuso en mayo después de que el personal no pudo encontrar una vena para una inyección letal. El gobernador le concedió un aplazamiento de un año.