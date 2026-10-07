Dan Dakich llama al programa Colorado de Deion Sanders un “caballo de Troya”: “Esto es como… espectáculo”

Los Colorado Buffaloes han sufrido tres derrotas consecutivas después de comenzar el año 2-0, y han vuelto a surgir especulaciones sobre la seguridad laboral de Deion Sanders como entrenador en jefe del equipo.

Si le preguntas a Dan Dakich, el “experimento Deion” fracasó en Boulder.

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“La verdad del asunto es que este es un programa de mierda”, dijo en el último episodio de “Don’t @ Me with Dan Dakich” de OutKick.

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“Es desafortunado porque dije esto antes: me gustaba cuando el equipo de Sanders era bueno. Pero cuanto más lo veías, más sabías que era un caballo de Troya, un castillo de naipes, lo que quieras hacer”.

La razón por la que Dakich opina que el programa de Sanders es un fracaso no gira sólo en torno al récord del equipo, aunque los últimos tres partidos no han sido bonitos.

Gira en torno al respeto que los jugadores tienen por Sanders y el resto de los entrenadores.

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Después de la derrota por 41-7 ante Northwestern, Sanders reveló que varios jugadores fueron expulsados ​​del equipo porque fueron sorprendidos riéndose en el vestuario a pesar del mal resultado en el campo. Los jugadores también fueron capturados en video hablando basura sobre el tamaño de la multitud de Northwestern antes del juego.

Dakich dijo que esas acciones nunca funcionarían dentro de un programa en el que los jugadores respetan al cuerpo técnico y al equipo mismo.

“La semana pasada, Sanders tomó la decisión de despedir a tres jugadores del programa después de una serie de incidentes. Algunos jugadores se rieron en el vestuario de Northwestern después de recibir su golpe. Bueno, mira, no es que los haya despedido. Es que la gente se sentía lo suficientemente cómoda como para reírse en el vestuario”, explicó Dakich.

“Eso es culpa de los entrenadores, incluido Sanders. No es culpa de los jugadores. No, no, no. Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Lo sé como jugador, lo sé como entrenador, lo sé como locutor: los jugadores actuarán de cierta manera dependiendo del ambiente del programa. En la Universidad de Indiana y en la Universidad Estatal de Bowling Green, si siquiera pensaras en reírte en el vestuario después de una derrota, todo el equipo te cerraría porque, francamente, todo el equipo No quería levantarme a las 2 am y empezar a correr.

“Nunca pensaste en hacer eso. Incluso si jugaras bien y el equipo jugara mal, y no estuvieras tan enojado como lo hice yo contra Kentucky en mi primer año. Sabía que no habría felicidad. Pero esa es la organización que Sanders ha puesto ahí”.

Parecía que Sanders tenía el programa en alza después de tener marca de 9-4 en 2024 y ganar un juego de tazón, aunque perdió ante BYU, 36-14, en ese concurso. Pero cuando su hijo, el mariscal de campo Shedeur Sanders, el esquinero Travis Hunter y más miembros del equipo de los Buffaloes ingresaron a la NFL, el programa no ha podido mantener su trayectoria ganadora.

La temporada pasada, los Buffaloes terminaron 3-9, y aunque ahora tienen 2-3, las vibraciones en Boulder no son altas considerando que todavía hay oponentes más clasificados en el calendario.

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Colorado recibirá al No. 12 Utah el próximo fin de semana, seguido de juegos contra el No. 18 Oklahoma State y el No. 22 Houston, entre otros.

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