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Según la muy grave Tiempos financierosla decisión del PIF de retirarse del LIV Golf al final de la temporada 2026 podría ser consecuencia del conflicto en Oriente Medio que comenzó el 28 de febrero pero también del comportamiento inadecuado de Sergio García durante el Masters de 2026.

Sabemos que la temporada 2026 de VIDA Golf termina esta semana en Indianápolis. Y las luces parecen muy lejos de estar verdes para el próximo ejercicio, a pesar de la llegada de un inversor que Scott O’Neil, director general del circuito disidente, mantiene en secreto.

A principios de este año, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita había anunciado su decisión de retirarse de este mismo LIV Golf. Después de haber inyectado miles de millones de dólares en el proyecto y comprometerse a financiar la liga hasta 2032, al menos.

¿Un pánico de más?

Pero la guerra en Medio Oriente que comenzó el 28 de febrero, enfrentando a Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro, claramente ha cambiado la situación. Arabia Saudita habría reevaluado aquí sus prioridades vinculadas a este conflicto. Y según el Tiempos financierosla histeria de Sergio García au Maestros también habría pesado en la balanza. Increíble pero cierto.

De hecho, esta decisión de detener todo se produjo apenas unas semanas después del final del primer Major de la temporada 2026 y, más concretamente, debido al estallido de ira del miembro de LIV Golf presente en Augusta. Ganador de la edición de 2017 y por tanto invitado vitalicio, el español fue “ distinguido » durante la última ronda al recibir una advertencia por incumplimiento del código de conducta del torneo, después de haber golpeado varias veces la zona de salida con la ayuda de su driver, pero también una nevera en el tee n° 2 tras un saque fallido.

Uno«espectáculo» eso no funcionaría Yasir Al-Rumayyanel gobernador del PIF, si hemos de creer en la Tiempos financieros. Este último incluso se habría visto obligado a retirar el apoyo financiero por parte de un “ sentimiento de vergüenza suscitado por la secuencia de los acontecimientos. » Como la gota que colmó el vaso. Sorprendente, ¿no?

Foto: Alex Slitz/Getty Images vía AFP