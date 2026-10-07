Arabia Saudita, Pakistán, Turquía: ¿Podría el acuerdo de La Meca cambiar las reglas del juego contra los hutíes en Yemen?

La última versión del acuerdo de defensa de Arabia Saudita con Turquía y Pakistán, el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, está tomando forma en medio de la escalada del conflicto del país con la milicia hutí de Yemen.

Según el compromiso trilateral de defensaque fue firmado por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif el 7 de agosto de 2026, un ataque armado contra cualquiera de los tres estados involucrados debe considerarse como un ataque contra todos ellos.

Sin embargo, a pesar de los ataques hutíes en curso contra Arabia Saudita y los ataques saudíes contra militantes hutíes en Yemen, ni Pakistán ni Turquía se habían unido a las operaciones de combate de Arabia Saudita desde que se firmó el acuerdo, argumentando que las estructuras operativas y de mando aún se estaban desarrollando.

Pero desde el lunes, la situación ha cambiado después de una reunión de emergencia entre los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores y altos jefes militares de Arabia Saudita, Pakistán y Turquía en Riad, la capital saudí. Según una declaración conjunta, Turquía y Pakistán decidieron implementar de inmediato los compromisos de defensa colectiva en términos prácticos. Esto significa proporcionar fuerzas y capacidades militares y garantizar su rápido despliegue en Arabia Saudita. También se anunció el nombramiento de un teniente general paquistaní retirado, Nauman Mahmood, como primer secretario general de la alianza. Cumplirá un mandato de tres años.

“Ankara e Islamabad sin duda intentarán fortalecer la postura del reino saudí frente a la amenaza hutí y demostrar que el acuerdo de La Meca puede pasar su primera prueba real y mostrarse como una alianza revolucionaria”, dijo a DW Burcu Ozcelik, investigador principal para la seguridad en Oriente Medio en el Royal United Services Institute, con sede en Londres.

“Sin embargo, lo que significa operativamente la activación del pacto de La Meca, incluidas las capacidades específicas desplegadas y el alcance de sus misiones, no se ha hecho público”, dijo, añadiendo que esto “no es inusual para una operación militar de este tipo en medio de innumerables sensibilidades”.

Según el ranking de fuerza militar de Global Firepower de 2026, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía tienen entre ellos alrededor de 1,4 millones de personal activo, unos 3.400 aviones militares, 6.000 tanques y más de 340 activos navales.

El miércoles, Arabia Saudita interceptó otro misil balístico al norte de Riad. A principios de esta semana, las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudita habían lanzado una ofensiva a gran escala para recuperar territorio a lo largo de la costa del Mar Rojo alrededor del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y la ciudad de Mokha. Arabia Saudita lanzó ataques aéreos para apoyar la ofensiva.

Los ministros de los tres países firmantes del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca se reunieron en Riad el 5 de octubre de 2026. Imagen: Mustafa Hatipoglu/Anadolu/Picture Alliance

Turquía considera una solución a través del diálogo

El alcance de un posible despliegue militar turco sigue sin estar claro. Turquía es miembro de la OTAN, lo que significa que cualquier participación militar de su parte podría tener implicaciones más amplias para toda la alianza militar.

El Ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, señaló tras la reunión del lunes en Riad que no sólo había opciones militares sobre la mesa. “También discutimos qué se podría hacer para resolver el problema de manera pacífica y mediante el diálogo”.

La participación de Turquía en el acuerdo de defensa de La Meca ha sido criticada por los partidos de oposición del país. Según la constitución de Turquía, los acuerdos internacionales generalmente requieren la aprobación de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, pero ésta aún no se ha otorgado.

“¿Cómo puede ser válido y aplicado el llamado acuerdo de La Meca sobre defensa conjunta sin haber sido presentado al parlamento turco para su aprobación?” Namik Tan, legislador de Estambul del socialdemócrata Yeni Parti y ex embajador turco en Israel y Estados Unidos, preguntó en un comunicado.

Yani Bagcioglu, un almirante turco retirado, también advirtió que “no debe pasarse por alto el riesgo de que las fuerzas turcas y los buques comerciales vinculados a Turquía se conviertan en objetivos de ataques hutíes”.

La cuerda floja de Pakistán en medio de la guerra con Irán

El tercer signatario, Pakistán, está caminando en su particular cuerda floja. El lunes, el Ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, dijo al canal de televisión paquistaní Geo News que Pakistán y Turquía estaban desempeñando un “papel de apoyo”, con sus fuerzas involucradas en “reconocimiento y otras cosas”, mientras las fuerzas saudíes estaban en combate.

“La contribución de Pakistán a la defensa de Arabia Saudita no es nada nuevo”, afirma a DW Imtiaz Gul, analista independiente de seguridad paquistaní. “El acuerdo ha existido durante seis décadas”, dijo, añadiendo que “la defensa contra los hutíes representa sin embargo un tipo diferente de desafío porque el grupo es considerado una extensión iraní y, por implicación, Irán consideraría esto un ataque a sus intereses regionales”.

Por lo tanto, un compromiso directo en Yemen del lado de Arabia Saudita correría el riesgo no sólo de poner fin al aparente estatus neutral de Pakistán como mediador en la guerra entre Estados Unidos e Irán, sino también de tensar las relaciones con Teherán, dijo. Señaló que Arabia Saudita era un aliado cercano de Estados Unidos, mientras que los hutíes cuentan con el respaldo de Irán.

Los ataques de los hutíes a la infraestructura, al oleoducto Este-Oeste y a la capital saudí, Riad, han presionado al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, para que reaccione. Imagen: Unión Europea/Copernicus Sentinel-3/REUTERS

Hisham Al-Omeisy, analista del conflicto yemení en Washington, dijo a DW que “durante años, una piedra angular de la narrativa y el grito de guerra de los hutíes ha sido la lucha contra los enemigos externos percibidos”. En consecuencia, añadió, las tropas extranjeras sobre el terreno en Yemen “no sólo serían contraproducentes, sino que solidificarían las coaliciones locales hutíes y alimentarían sus campañas de reclutamiento”.

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Haroon Janjua en Islamabad contribuyó a este artículo.

Editado por: Anne Thomas