¡Beban, muchachos! La NFL da marcha atrás tras reunirse con la NFLPA para permitir todas las celebraciones con bebida sin multas

Fueron necesarias casi dos semanas y una reunión de mentes de la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), pero después de que todo ese talento de alto precio discutió las cosas, llegamos a una conclusión que afectará a la humanidad.

Los jugadores de la NFL pueden celebrar grandes jugadas simulando beber.

Esta página puede contener enlaces de afiliados a socios legales de apuestas deportivas. Si se registra o realiza una apuesta, FOX News puede recibir una compensación. Este contenido fue creado por un equipo que trabaja independientemente de la sala de redacción de FOX.

Entonces, ¡beban, muchachos!

La NFL multa a un jugador apodado ‘JUICE’ con $14,926 por usar una celebración para beber, llamándola ofensiva

Ya no importa lo que pasa por la mente de un jugador cuando imita la bebida durante una celebración. Podría estar pensando en tomar té, como aparentemente lo estaba haciendo el corredor de los Indianapolis Colts, Jonathan Taylor, después de anotar un touchdown el domingo en Londres.

Podría estar pensando en beber jugo, como Kyle Juszczyk insistió que estaba haciendo cuando fue multado después de la Semana 2. El jugador podría estar imitando tomar un trago de una botella de Gatorade como el ala cerrada de los Cowboys, Jake Ferguson, afirmó que estaba haciendo cuando fue multado.

EL FULLBACK DE LOS 49ERS, KYLE JUSZCZYK, APELA CON ÉXITO LA FINA CERVEZA DE LA NFL INVOCANDO SU APODO ‘JUICE’

E incluso esto: el jugador podría incluso pensar que se está tirando una cerveza. Está bien ahora en lugar de recibir una multa. Esto se debe a que el camino ahora está despejado para todas las bebidas que se beben, beben, beben y disparan en la NFL.

¡Paz en la Tierra!

En un comunicado conjunto emitido por la liga y la NFLPA el miércoles, se explicó que las celebraciones que incluyan “imitar beber una bebida” no se considerarán una infracción.

“El fútbol americano es el mejor juego del mundo”, dijeron la NFL y la NFLPA en un comunicado emitido conjuntamente. “Los jugadores de la NFL son admirados por millones de fanáticos, incluidos jóvenes que compiten en todos los niveles del deporte.

“La pasión, la emoción y la personalidad que los jugadores aportan al campo son una gran parte de lo que hace que el juego sea especial y los conecta con los fanáticos de todo el mundo. El buen espíritu deportivo es igualmente importante:

“Para aclarar la línea entre la expresión del jugador y la conducta que puede resultar en disciplina, esta semana se les recordó a los jugadores que lo siguiente está prohibido y puede resultar en una penalización por conducta antideportiva de 15 yardas, una multa o ambas:

“Gestos que representen violencia, incluido el uso de pistolas u otras armas, o signos relacionados con pandillas.

“Gestos que representan fumar o consumir drogas.

“Gestos que son de naturaleza sexual.

EL ESQUINERO DE RESPALDO DE LOS CARDINALS MULTO POR LA NFL POR ESCRIBIR ‘GLORY BE 2 GOD’ EN SU OJO NEGRO

“Por el contrario, las celebraciones recientes que imitan el consumo de una bebida no se considerarán infracciones ni darán lugar a medidas disciplinarias. La guía para toda la liga proporciona a los jugadores mayor claridad sobre cómo pueden celebrar mientras se mantienen dentro de las reglas.

“Cuando la conducta cae en un área gris, la liga se comunicará con el jugador y le brindará instrucciones antes de imponer disciplina. Se le informará al jugador que el uso continuo de la celebración identificada puede resultar en multas futuras.

“Las celebraciones individuales y en equipo son parte del juego y ayudan a los jugadores a conectarse con los fanáticos. Brindar una guía clara y consistente permite a los jugadores expresarse mientras defienden los principios del espíritu deportivo que durante mucho tiempo han sido un sello distintivo del fútbol americano de la NFL”.

Este es un péndulo que parecía oscilar tan violentamente contra cualquier tipo de celebración de bebidas hace dos semanas, volando hacia atrás en la otra dirección y algo más.

Tanto es así que, como dice el memorando, la NFL está adoptando un nuevo enfoque sobre lo que hace cuando un jugador aparentemente cruza una línea durante una celebración.

THE CRAIG CARTON SHOW: SIN FILTRAR, SIN DISCULPACIONES E IMPERDIBLE. ¡DESCARGUE SU PODCAST DIARIO AHORA!

La liga se comunicará primero con el jugador. Si la NFL decide que no se permitirá la celebración, el jugador será multado sólo si continúa con la misma celebración después.

“Planteamos este tema y presionamos para lograr una mayor claridad sobre lo que resultará y lo que no resultará en disciplina”, publicó el director ejecutivo de la NFLPA, JC Tretter, en X. “Cuando algo cae en un área gris, la comunicación y la educación deben ir antes que el castigo. Estamos contentos de que la liga busque educar a los jugadores antes de imponer inmediatamente una multa”.

No se sabe hasta qué punto la reacción a la serie de multas y el acuerdo de marketing y patrocinio de la liga con Bud Light jugaron un papel en el retroceso del miércoles.

La NFL, por ejemplo, anuló las multas previamente impuestas a Ferguson y Juszczyk. Y Taylor no será multada.

Todos brindarán por eso.

SIGUE A ARMANDO SALGUERO EN X: @ARMANDOSALGUERO