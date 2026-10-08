Muere un pensionista español cuyo desalojo provocó protestas en todo el país, dice el sindicato

Una anciana cuyo desalojo desató protestas a nivel nacional por la crisis inmobiliaria en España y una disputa política que desencadenó elecciones anticipadas ha muerto, según el sindicato de inquilinos de Madrid.

Maricarmen Abascal, de 87 años, fue sacada a la fuerza en camilla de su apartamento de más de 70 años el 23 de septiembre después de que no pudo afrontar los aumentos de alquiler.

La empresa propietaria del apartamento le ofreció más tarde permitirle regresar a un precio más bajo, pero ella no pudo firmar un acuerdo porque había sido ingresada en el hospital.

“Lamentamos comunicar que Maricarmen ha fallecido hoy”, indicó en un comunicado el Sindicato de Inquilinos de Madrid, añadiendo que su situación marca “un punto de inflexión en la historia de este país”.

La portavoz del sindicato, Alicia del Río, afirmó: “La especulación cuesta vidas, y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen” pero “su recuerdo sigue vivo entre nosotros”.

No se anunció la causa de la muerte.

La muerte de Abascal fue recibida en la Puerta del Sol con un gran grito de asombro colectivo, seguido de un minuto de silencio.

Es en esta plaza del centro de Madrid donde miles de personas han estado acampando desde el desalojo de Abascal el mes pasado para exigir viviendas más asequibles.

El miércoles se convirtió en el lugar para rendirle homenaje.

La gente encendió decenas de velas alrededor de la plaza en una pequeña vigilia improvisada que brillaba con una luz cálida en una noche seca y cálida de otoño.

Otras velas formaron un altar a Abascal frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Junto a las velas había mensajes en pancartas de cartón que decían “no es una muerte, es una matanza”, “la lucha seguirá” y “Mari Carmen, la abuela de todo el país”, entre otros.

Luego, unos cientos de personas salieron a las calles que conectan la Puerta del Sol con el Congreso español, a sólo 500 metros de distancia, en una protesta improvisada.

Durante la marcha la gente coreó: “No toleraremos ni un desalojo más” y “la lucha seguirá, Mari Carmen sigue viva”. Hubo otros cánticos contra el fascismo y contra la policía.

La policía había colocado barreras para bloquear la marcha. No había mucha presencia policial y estaba la tensión que a veces tienen las protestas.

Muchos manifestantes parecían sentir que la policía había sido cómplice de los desalojos, ya que, por orden judicial, tenían que expulsar a los inquilinos a los que se les habían entregado avisos de desalojo.

Después de un par de horas, los cánticos cerca del Congreso dieron paso a otro minuto de silencio. Luego, un gran grito colectivo de “asesinos”.

La marcha del miércoles por la noche ha terminado, pero el campamento, que ya cumple su duodécima noche, continuará “todo el tiempo que sea necesario”, dijo uno de los manifestantes a la BBC.