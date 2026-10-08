Corredor chino abandonado por patrocinador después de andar en bicicleta en maratón

Una influencer china del fitness fue despedida por su patrocinador después de que ella se disculpara por andar en bicicleta durante el maratón de Berlín.

Sun Yuanyuan, conocido como Abeeeer en las redes sociales chinas, logró su mejor marca personal durante el evento que se celebró en septiembre.

Pero una página de Instagram dedicada a monitorear tiempos de carrera inexactos o engañosos publicados por personas influyentes publicó una imagen que parecía mostrar a Sun en bicicleta entre las marcas de 35 y 40 km.

Sun se disculpó y admitió haber “rompido las reglas”. Brooks, la empresa de calzado para correr, ha finalizado su acuerdo de patrocinio con ella y su tiempo de llegada ha sido descalificado por los organizadores del maratón.

Una cuenta de Instagram que se hace llamar Unidad Oficial de Integridad del Tiempo de Maratón (OMTIU) publicó una foto de Sun aparentemente en la parte trasera de una bicicleta conducida por otra persona durante el maratón.

La página también publicó una cuadrícula de las “divisiones” de Sun, que son los tiempos necesarios para completar diferentes segmentos de 5 km de la carrera.

La parrilla parece mostrar que aceleró entre los kilómetros 35 y 40, cuando supuestamente estaba en bicicleta.

Sun publicó una disculpa en la plataforma de redes sociales china Rednote, que fue compartida por OMTIU, admitiendo que había roto las reglas.

Ella escribió: “No pondré ninguna excusa por este comportamiento.

“Me sentí físicamente mal en el campo, [but] eso no es en absoluto una excusa para romper las reglas.

“Mi intento de tomar un atajo fue una falta de respeto a la justicia de la competencia y al espíritu del maratón”.

Sun, que tiene 520.000 seguidores en Rednote, también dijo que “ocultó deliberadamente” sus acciones y añadió: “Me siento profundamente culpable por esto”.

Brooks confirmó a BBC News que había abandonado Sun.

Un comunicado de la compañía decía: “Brooks cree que correr debe basarse en la integridad, la justicia y el respeto por la competencia.

“Después de verificar los hechos, Brooks China puso fin a su relación con el individuo y abordó el asunto públicamente”.

OMTIU se creó para resaltar “la creciente tendencia de fabricación basada en GPS, pantallas selectivas de Strava y afirmaciones de relaciones públicas falsas” entre los corredores de maratón, en particular las personas influyentes en el fitness. Strava es una aplicación de seguimiento del estado físico.

La declaración de misión de la página dice: “Existimos para proteger la integridad del deporte garantizando que los tiempos que los atletas comparten públicamente reflejen los tiempos que realmente corrieron”.

Su biografía de Instagram lo describe como “sátira”.

BBC News se ha puesto en contacto con el maratón de Berlín para solicitar comentarios.