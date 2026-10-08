Tasas de cáncer de intestino aumentan en América Latina: ¿Está relacionado con la obesidad?

Las cifras son sorprendentes. Algunas tasas de cáncer se han duplicado en los últimos 20 años. Simplemente no está claro si estamos viendo un aumento en los casos reales o si estamos viendo más casos en etapa temprana gracias a una mejor concientización, diagnóstico y tratamiento en los hospitales.

Tomemos, por ejemplo, el cáncer colorrectal (o de intestino): en 2001, aproximadamente una de cada 26.000 personas menores de 50 años en Inglaterra fueron diagnosticadas con este cáncer cada año. Para 2023, la tasa de diagnósticos fue de aproximadamente uno entre 12.000. El doble que a principios de siglo.

Esto es según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF)una red internacional de organizaciones benéficas que analizó datos de registros de Inglaterra, Estados Unidos y Países Bajos. Descubrió que el número de nuevos casos de cáncer había aumentado en siete tipos de cáncer sólo en Inglaterra.

Entonces, las tasas se han duplicado, pero las cifras en general siguen siendo pequeñas, dijo Amy Berrington de González, profesora de epidemiología clínica en el Instituto de Investigación del Cáncer de Londres.

“El cáncer todavía es muy poco común entre los jóvenes”, explica Berrington de González a DW. “Tres veces un número pequeño sigue siendo un número pequeño”.

Pero ella y otros científicos todavía quieren saber por qué sucede esto, porque es una tendencia mundial. América Latina es un buen ejemplo.

Tasas de cáncer de aparición temprana aumentan en América Latina

Un estudio de 2025 analizó datos de registros de 50 países y territorios hasta 2017. Encontró un aumento del cáncer colorrectal de aparición temprana en 27 de esas regiones.

En América Latina, las tasas subieron en Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Puerto Rico. El aumento de Chile (casi un 4% anual) estuvo entre los más altos.

En Brasil, la evidencia proviene directamente de los hospitales. En el Centro Oncológico AC Camargo de São Paulo, el número de pacientes con cáncer colorrectal menores de 50 años creció un 7,6% anual entre 2000 y 2023. Eso es un aumento de cinco veces.

El número de pacientes mayores de 50 años creció aún más rápido (un 8,1%) o aproximadamente seis veces.

Pero como las cifras provienen de un solo hospital, no muestran si los casos están aumentando en todo Brasil. Quizás sólo reflejen que este hospital está tratando a más pacientes.

“Necesitamos mejores sistemas de registro de cáncer”, dijo Berrington de González, “especialmente en países como Brasil y México, donde las tasas de obesidad también han ido aumentando”.

Marc Gunter, profesor de epidemiología del cáncer en el Imperial College de Londres, dijo que esperaba que América Latina siguiera el ejemplo de los países más ricos a medida que las dietas se vuelvan más occidentalizadas y los estilos de vida más sedentarios. “Creo que ya está sucediendo”, dijo.

Estos seis cánceres afectan más a los adultos jóvenes

En otro estudio en 2025En el estudio, que involucra a 42 países, Berrington de González comparó datos de dos grupos de edad (de 20 a 49 años y de 50 años y más) entre 2003 y 2017.

Seis tipos de cáncer (tiroides, mama, colorrectal, riñón, útero y leucemia) aumentaron entre los grupos más jóvenes en la mayoría de los países. También se observó que todos los cánceres, excepto el colorrectal, aumentaban en los adultos mayores.

De hecho, destacó el cáncer colorrectal. En aproximadamente un tercio de los países, aumentó más rápidamente en los adultos más jóvenes que en los mayores. “Es el único cáncer que parece estar aumentando en las personas más jóvenes mientras que disminuye en las personas mayores”, afirmó Berrington de González.

Esto tiene consecuencias para la investigación. Si los cánceres están aumentando en todos los grupos de edad, es probable que las causas estén generalizadas, por lo que los estudios que analizan sólo a los jóvenes corren el riesgo de buscar explicaciones complicadas con muy pocos datos para probarlas, dijo.

Una mayor concienciación podría explicar el aumento de los diagnósticos

Un estudio estadounidense sobre el cáncer de páncreas en adultos de 15 a 39 años encontraron que el aumento se debió casi en su totalidad a tumores en etapa temprana.

Las tasas de mortalidad se mantuvieron sin cambios.

Los autores dijeron que esto sugería que en lugar de aumentar el número de casos de cáncer, lo que había aumentado era el número de diagnósticos tempranos. Y eso puede explicarse por una mayor concienciación en la comunidad, ya que las personas se someten a controles más a menudo.

Pero los datos sobre el cáncer colorrectal son diferentes: algunos estudios estadounidenses muestran que también aumenta en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que sugiere un aumento en el número de casos, no sólo en el número de diagnósticos.

Las tasas de cáncer de intestino aumentan entre los jóvenes Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El vínculo entre el cáncer y la obesidad

La obesidad es una causa establecida de al menos 13 tipos de cáncer, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS.

Según una revisión de estudios existentes realizada en 2021, los adultos jóvenes con obesidad tenían casi el doble de probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal antes de los 50 años.

La obesidad también se ha extendido más rápidamente entre los jóvenes. La OMS informa que las tasas de obesidad se han duplicado entre los adultos desde la década de 1990 y se han cuadriplicado entre los adolescentes.

Lo que consumes importa:

La carne procesada está clasificada como cancerígena

El alcohol también se considera un factor de riesgo.

La fibra (verduras, cereales integrales y legumbres) reduce el riesgo de cáncer

Algunos también dicen que los alimentos ultraprocesados ​​y los microplásticos causan cáncer. Pero Gunter dijo que la evidencia no era concluyente.

“Hay mucho revuelo”, afirmó Gunter, y añadió que se necesita más investigación. Berrington de González estuvo de acuerdo: “Las dietas han cambiado, pero aún no sabemos el papel que podrían desempeñar”.

Cómo los jóvenes pueden reducir su riesgo de cáncer

Gunter dijo que no se debe culpar a las personas por vivir en sociedades construidas alrededor de comidas preparadas y trabajos de escritorio, y que un cambio duradero necesita una política de salud pública.

Pero también dijo que los jóvenes pueden reducir su riesgo de cáncer manteniendo un peso saludable, moviéndose más, comiendo más fibra y reduciendo el consumo de carne procesada.

“Salir a caminar, hacer más actividad física, comer más frutas y verduras”, afirmó. “Esas cosas tal vez no estén tan de moda, pero son realmente importantes”.

Para una persona de 30 años que lee esto, el mensaje de Berrington de González fue tranquilizador: el cáncer a una edad temprana sigue siendo relativamente raro.

Editado por: Zulfikar Abbany