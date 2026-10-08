El Pentágono dice que la ejecución del tirador de Fort Hood por parte del pelotón de fusilamiento se transmitirá en vivo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el jueves que el público podría ver la ejecución por un pelotón de fusilamiento de un ex oficial del ejército condenado por un tiroteo masivo en Fort Hood, Texas.

Hablando desde el USS Abraham Lincoln al medio de noticias conservador Real America’s Voice, Hegseth dijo que Nidal Hasan “va a conseguir un pelotón de fusilamiento de soldados, y nos aseguraremos de que la gente pueda verlo”.

“La gente necesita entender que este tipo de cosas tienen consecuencias graves”, dijo Hegseth, quien calificó el método de ejecución como “una obviedad”.

Hegseth dijo que la ejecución se llevaría a cabo a la 1 pm del 3 de diciembre en Fort Hood, el mismo día de la semana y a la misma hora del ataque de Hasan.

La ejecución se transmitirá en vivo, según un funcionario del Departamento de Defensa, aunque aún no está claro en qué plataforma.

La última ejecución militar fue en 1961, cuando Army Pvt. John Bennett fue ahorcado tras ser declarado culpable de violar e intentar matar a una niña de 11 años en Austria.

La última ejecución por parte de los militares con un pelotón de fusilamiento fue la del Pvt. Eddie Slovik en 1945 después de haber sido sometido a un consejo de guerra por deserción durante la Segunda Guerra Mundial.

Hasan fue declarado culpable de asesinato premeditado en 2013 a través del sistema judicial del ejército y condenado a muerte. Se representó a sí mismo, aunque le ayudaron dos abogados del Servicio de Defensa Procesal del Ejército.

Hasan, ex comandante y psiquiatra, abrió fuego en Fort Hood el 5 de noviembre de 2009, matando a 13 personas e hiriendo a otras 32 mientras gritaba “Allahu akbar”, o “Dios es grande” en árabe.

Quedó paralizado de cintura para abajo después de que le dispararan durante el ataque, y más tarde le dijo a un panel de profesionales militares de salud mental que deseaba que lo hubieran matado porque eso lo habría convertido en un mártir por su causa. También dijo que si fuera ejecutado, seguiría siendo considerado un mártir.

NBC News informó esta semana que la idea del pelotón de fusilamiento se puso en marcha este año dentro del Pentágono, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.

El presidente Donald Trump aprobó recientemente la recomendación de Hegseth de llevarla a cabo, dijo en las redes sociales el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

En su entrevista con Real America’s Voice, se le preguntó a Hegseth si sabía si Hasan se había puesto en contacto con Trump o había hecho alguna petición final.

â€”No me importa â€”dijo Hegseth. “Lo veremos el 3 de diciembre”.